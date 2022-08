歐洲｜從英國啤酒看通膨

英國驚現通膨率飆至40年來最高的生活成本危機, 一品脫的啤酒甚至賣到將超過8英鎊, 貴到連倫敦人都喊喝不起。

英國通膨率直逼兩位數,但啤酒價格漲幅更是驚人,2008年以來英國一品脫(約474毫升)啤酒的平均價格狂飆70%,遠遠超過通膨,一品脫啤酒最高賣到逾8英鎊(約台幣300元),貴到一些倫敦人都喝不起。

根據顧問業者CGA的數據,儘管不同地區價格差異極大,2008年英國一品脫啤酒的平均價格僅約2.3英鎊(約台幣85元),2022年已來到3.95英鎊(約台幣147元)。過去一年來平均價格上漲了15便士,漲幅將近4%,創2008年以來同期最大年漲幅紀錄。

倫敦一家沒有店名的酒吧,今年一品脫啤酒賣價一度來到8.06英鎊,改寫CGA有史以來的最高紀錄,而全英國最低價啤酒則出現在英格蘭西北部蘭開夏郡的某家酒吧,平均售價為1.79英鎊。

英國7月通膨率達到10.1%,創40年新高,預估10月通膨率將升破13%,不但加劇該國歷史性的生活成本危機,並促使英國央行8月初一口氣升息2碼,創1995年以來最大升幅。

更糟的是,許多酒吧和餐飲業者相當擔心消費者將減少外出消費的次數。

CGA英國飲料客戶總監波爾頓(Paul Bolton)表示,供應鏈問題、勞工短缺、能源成本飆升、疫情期間債務升高,以及全面飆漲的通膨,在在增加供應商的成本壓力,只能將相關漲價成本轉嫁給消費者。

從原物料就開始漲

荷蘭合作銀行(Rabobank)資深飲料分析師蘇內維爾(Francois Sonneville)指出,從大麥開始,整個價值鏈的所有價格都在上漲。

他說,「大麥價格一路狂飆,自2021年以來已翻了一番。漲價主要有兩個原因,一個是受惡劣氣候影響,北美的收成真的很差,所以沒有太多的庫存,另一個當然就是黑海的地區衝突。」

農業通膨率超過22%

從歷史上看,當穀物價格上漲時,農民隔年將擴大種植面積,但全面性的通膨問題也席捲農業,農業通膨率甚至比英國消費者物價指數(CPI)年增率的9.4%還要高。

薩福克郡赫斯特農場的老闆赫斯特(Richard Hirst)說明指出,「我們現在全國的通膨率,差不多在8%到9%,但是農業的通膨率超過22%甚至23%。」

他表示,「這主要是由燃料價格所推升,我們的拖拉機柴油價格暴漲3倍以上,漲幅遠大於一般汽油。」

赫斯特還說,他的農場還面臨勞動成本大幅上漲的問題,全英國農業都面臨缺工。

此外,肥料成本同樣大增。「我們今年的肥料成本已是去年的3倍,明年的肥料成本估計還會再漲2倍。另外,化學投入成本持續上升,機具的相關成本,不管是零件還是購買機具,也都齊揚。所有費用漲幅加總後,當然遠超CPI的9%或10%。」

然而,大麥並非是啤酒釀造過程中的主要成本。事實上,它僅占啤酒價格的5%左右。分析師與產業主管指出,啤酒的最大成本來自於勞動力、包裝與能源。

蘇內維爾表示,「包裝約占啤酒成本價格的25%至30%,玻璃瓶包裝啤酒能源成本占比則達25%左右。」

(禁止酒駕.飲酒過量有害健康)

The price of a pint is going through the roof. Here’s why UK beer costs are far outpacing inflation.

