歐洲｜從英國啤酒看通膨

英國驚現通膨率飆至40年來最高的生活成本危機， 一品脫的啤酒甚至賣到將超過8英鎊， 貴到連倫敦人都喊喝不起。

英國通膨率直逼兩位數，但啤酒價格漲幅更是驚人，2008年以來英國一品脫（約474毫升）啤酒的平均價格狂飆70％，遠遠超過通膨，一品脫啤酒最高賣到逾8英鎊（約台幣300元），貴到一些倫敦人都喝不起。

根據顧問業者CGA的數據，儘管不同地區價格差異極大，2008年英國一品脫啤酒的平均價格僅約2.3英鎊（約台幣85元），2022年已來到3.95英鎊（約台幣147元）。過去一年來平均價格上漲了15便士，漲幅將近4％，創2008年以來同期最大年漲幅紀錄。

倫敦一家沒有店名的酒吧，今年一品脫啤酒賣價一度來到8.06英鎊，改寫CGA有史以來的最高紀錄，而全英國最低價啤酒則出現在英格蘭西北部蘭開夏郡的某家酒吧，平均售價為1.79英鎊。

英國7月通膨率達到10.1％，創40年新高，預估10月通膨率將升破13％，不但加劇該國歷史性的生活成本危機，並促使英國央行8月初一口氣升息2碼，創1995年以來最大升幅。

更糟的是，許多酒吧和餐飲業者相當擔心消費者將減少外出消費的次數。

CGA英國飲料客戶總監波爾頓（Paul Bolton）表示，供應鏈問題、勞工短缺、能源成本飆升、疫情期間債務升高，以及全面飆漲的通膨，在在增加供應商的成本壓力，只能將相關漲價成本轉嫁給消費者。

從原物料就開始漲

荷蘭合作銀行（Rabobank）資深飲料分析師蘇內維爾（Francois Sonneville）指出，從大麥開始，整個價值鏈的所有價格都在上漲。

他說，「大麥價格一路狂飆，自2021年以來已翻了一番。漲價主要有兩個原因，一個是受惡劣氣候影響，北美的收成真的很差，所以沒有太多的庫存，另一個當然就是黑海的地區衝突。」

農業通膨率超過22％

從歷史上看，當穀物價格上漲時，農民隔年將擴大種植面積，但全面性的通膨問題也席捲農業，農業通膨率甚至比英國消費者物價指數（CPI）年增率的9.4％還要高。

薩福克郡赫斯特農場的老闆赫斯特（Richard Hirst）說明指出，「我們現在全國的通膨率，差不多在8％到9％，但是農業的通膨率超過22％甚至23％。」

他表示，「這主要是由燃料價格所推升，我們的拖拉機柴油價格暴漲3倍以上，漲幅遠大於一般汽油。」

赫斯特還說，他的農場還面臨勞動成本大幅上漲的問題，全英國農業都面臨缺工。

此外，肥料成本同樣大增。「我們今年的肥料成本已是去年的3倍，明年的肥料成本估計還會再漲2倍。另外，化學投入成本持續上升，機具的相關成本，不管是零件還是購買機具，也都齊揚。所有費用漲幅加總後，當然遠超CPI的9％或10％。」

然而，大麥並非是啤酒釀造過程中的主要成本。事實上，它僅占啤酒價格的5％左右。分析師與產業主管指出，啤酒的最大成本來自於勞動力、包裝與能源。

蘇內維爾表示，「包裝約占啤酒成本價格的25％至30％，玻璃瓶包裝啤酒能源成本占比則達25％左右。」

（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）

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The price of a pint is going through the roof. Here’s why UK beer costs are far outpacing inflation.

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