北美｜多倫多機場之亂

多倫多皮爾森國際機場多年來贏得機場服務的頂尖榮耀, 但如今卻是全球航班延誤最嚴重的機場。

過去五年來,皮爾森國際機場(Toronto Pearson International Airport)一直拿下北美機場服務的首席榮耀。

但今年卻不是這樣。夏季向來是旅遊旺季,加上各地鬆綁防疫限制,帶動國際旅遊急速升溫,全球機場都面臨航班大亂的局面,延宕時有所聞,但皮爾森機場誤點的情況卻比其他大型機場更嚴重。

起飛班機逾53%誤點



根據飛航數據供應商FlightAware資料,7月1日到18日期間自多倫多皮爾森機場起飛的班機,有逾53%誤點,此比率為全球百大機場最高。

先前許多航空公司與機場因新冠疫情而大幅裁員以度過業界寒冬,導致人力減少。但近期因人們在防疫規訂放寬後急忙出國旅遊,搭機人數暴增,但機場與航空業者卻來不及招募足夠人力。

這也造成機場航空公司櫃台、行李拖運或安檢皆可見旅客大排長龍,行李遺失、班機延誤或取消的情況層出不窮。混亂的情況似乎在歐洲更為嚴重,因為先前防疫限制導致歐洲大砍國際航班,如今反倒措手不及。至於美國國內的航空業已回溫多時,使航空公司在入夏前已開始處理這類問題。

多倫多皮爾森機場官員也提到旅客量驟增造成的問題。在聯邦政府放寬防疫規範,包括對國內旅客的疫苗要求、入境隨機抽選進行新冠病毒檢測,這使得加拿大一直到5月底和6月機位預訂才開始大幅增長。

大多倫多機場管理局(Greater Toronto Airports Authority)執行長弗林特(Deborah Flint)表示,在6月的最後幾周機場人滿為患,許多旅客因誤點而錯過轉機,無法趕上父親節(6月第三個周日)周末,機場只好徹夜開放登機門,讓數百名沒能趕上班機的旅客得以睡覺。

她說:「要讓系統和機場達到我們想要的水準,還有很長一段路要走。」

加拿大航空航班削減15%



另一個令人頭痛的問題源自加拿大航空(Air Canada),這家加國最大航空公司掌握多倫多皮爾森機場約55%的航班。在6月有超過三分之一的抵達班機都出現延遲。加航稱班機混亂歸因於皮爾森機場的行李拖運系統崩潰,邊界、安檢和航空流量控管運作人力吃緊,每個部門都由不同的政府機關操作。

加航表示,「所有的單位必須共同合作,才能讓整個系統順利運作。」為了舒緩瓶頸,該公司6月決定每日航班削減15%,約合154個航班。

蘿斯瑪莉與丈夫在6月24日由渥太華飛往多倫多,準備搭機前往倫敦,在那裡參加為期15日,航向挪威與冰島的遊輪之旅。

然而,當他們抵達倫敦希斯洛機場時,卻被告知行李錯過飛至倫敦的班機,蘿斯瑪莉表示,加航承諾會將行李送至遊輪預定停靠的港口。但實際上,行李卻被送回到他們在渥太華的家。最後,她與丈夫因為沒有正式服裝,只好取消慶祝她66歲生日以及結婚周年的晚宴和舞會訂位。

蘿斯瑪莉說:「這一生難得一趟的旅程,我都穿著運動褲。每天晚上我都要因為我們的穿著向餐廳領班表達歉意,實在很糗。」

