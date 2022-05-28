大陸｜畢業生勇闖IT產業

儘管互聯網行業頻傳裁員消息， 但今年畢業生對於IT產業依舊心嚮往之。在疫情干擾、經濟下滑之際， 今年畢業生在理想與現實之間，將面臨更大拉鋸戰。

六月驪歌的畢業季即將到來，面對內外部的經濟壓力，2022年的大陸高校應屆畢業生無疑趕上了一個新鮮人就業最艱困的時代。

據大陸國家統計局5月中旬公布最新數據，4月份大陸城鎮失業率升至6.1％，已連六個月上升。更讓外界憂心的是，16～24歲剛畢業的職場新世代失業率更狂飆到18.2％，不僅較3月份大漲2.2個百分點，更創下歷史紀錄，學子們剛踏出校園就面臨就業難的一大挑戰。

尤有甚者，大陸教育部數據統計，2022年大陸應屆大學畢業生將首次突破千萬大關，達到1,076萬人，較上年同期增加167萬，規模和增量均創歷史新高。也就是說，在「僧多粥少」的背景下，要找到理想工作的難度就更高了。

無懼互聯網裁員潮

這些即將進入職場的新鮮人究竟偏好哪些產業？根據艾媒數據中心調查顯示，大陸2021屆（2022年夏季畢業）應屆畢業生期望就業的前三行業分別為「IT／通信／電信／互聯網」、「房地產／建築業」、「文化／傳媒／娛樂／體育」。

其中，渴望進入IT等相關行業的占比高達25％以上，等於每四個畢業生就有一位以IT業為職涯首選。看來從2021年底傳出包括阿里巴巴、騰訊、百度、字節跳動等互聯網企業的裁員消息，並未阻礙年輕人前進的腳步，互聯網員工的光環在年輕人眼中仍未褪色。

同在第一大類的電信業則是前景看俏。艾媒的「2021大學生就業力報告」顯示，2021年大陸電信業務收入累計達人民幣（下同）1.47兆元，比上年增長8％，且行業仍在快速成長，預估到2026年將接近2.4兆元。

報告指出，由於企業對雲計算、大數據、資料中心等新興數位化服務業的需求倍增，電信行業因與上述服務息息相關，強力帶動業績增長。電信業近年也擴大向通訊研究、製造、運營、設計等相關人才招手，開出的職缺和薪資讓不少畢業生心動。

應屆生嚮往新未來產業

另一個值得應屆生期待的行業是無人駕駛行業。報告顯示，2021年大陸無人駕駛汽車行業市場規模超過90億元，預測未來幾年將以較高增長率持續擴大。而人工智慧（AI）正是無人駕駛技術的核心，另外上述提到的通信行業、新零售、智慧家居、行動支付、智慧物流、機器人製造等多個領域也都會應用到人工智慧技術，企業對AI相關科研技術人才需求大幅攀升，未來幾年仍是最吃香的行業。

據大陸教育部、人社部、工信部聯合公布的「製造業人才發展規畫指南」，到2025年，製造業十大重點領域人才缺口將近3,000萬人。涉及前述行業人才缺口分別為：新一代資訊技術產業人才缺口950萬人、電力裝備缺口909萬人、節能與新能源汽車缺口103萬人、航空航太裝備缺47.5萬人。此外，商業航太、數位金融、醫療服務、文化創新、虛擬人、新能源等也是屬於發展潛力巨大、人才需求量高、薪資待遇較好的行業。

無可避免的是，招聘市場總會有部分職缺供需失衡、冷熱不均的情況。譬如觀光科系的學生，這兩年要找到業內工作幾乎是不可能的任務。面對大環境如此，有的學生選擇繼續攻讀更高學位，也有轉去報考公職者，但這樣的選擇也非萬無一失。因為疫情仍在各地零星爆發，時不時就會因防疫升級而延後甚至取消應聘招考。在考試時間充滿不確定性下，學生要長期保持高度專注的備考狀態也相當困難。

大陸官方2022年新增就業人數目標為1,100萬、失業率5.5％。目前看來兩者要達到政策目標仍有相當大難度，在畢業季正式來臨前還有一個月，外界對於官方會如何加碼「穩就業」政策利多都在拭目以待。

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