東北亞｜韓國新政府打炒房

為讓年輕人實現擁有一房的夢想、也為冷卻過熱的房市, 尹錫悅政府甫上任,就宣布減輕稅負、擴大供應的房產新政, 這樣的政策能否抑制房價,進而實現居住正義,有待觀察。

韓國因前一任文在寅政府的「打房政策」導致房價飆漲,也讓年輕人更是一屋難求。現任的尹錫悅政府甫上任,就宣布將降低房屋綜合所得稅,並暫緩徵收房屋擁有稅一年,同時,也將興建超過250萬戶新建案。

積極增加新屋供給量

對目前韓國房產過熱現象,現任政府認為,是因為前任政府過於追求限制需求、懲罰性稅收控制房價,反而導致房價飆漲的反效果。因此,新政府有意透過減輕稅負、擴大供應方式穩定過熱的房地產市場與價格。

於是,在新政府本月10日就任後,負責土地、居住政策的國土交通部立即宣布,將新增250萬戶新住屋,而且是在高需求的大都市地區擴大供應,並透過金融與租稅手段協助改善年輕人一屋難求的冏境,同時,也將放寬房地產市場的金融及其他監管。

除了增加供給面,在稅制上,選前尹錫悅承諾考慮廢除綜合房地產稅,長期合併綜合房地產稅和財產稅。新政府上任後,釋出訊息,有意將住宅的稅率降至文在寅政府就職前的水平,相當於是將目前的0.6~3%的稅率降至0.5~2%。

同時,新政府也打算將綜合房地產稅降至2020年的水平。若新制得以實施,最高稅率將75%降至45%。不過,要改變稅制,特別是將綜合房地產稅降至2020年的水平,必須要經過修法,以目前朝小野大的國會生態,恐怕不會是容易的事。

於是,新政府思考用「行政手段」,而不是透過修法達到目的。所謂行政手段,就是將「官方公告價值」降至2020年的水平,「官方價格」是設定房屋所有權稅時的標準價格。至於暫緩徵收房屋擁有稅一年,只適用於擁有超過兩年的房產。

降低首購族貸款門檻

在金融手段上,新政府將針對年輕、新婚夫婦等首購族的貸款比率上限由60%~70%調整為80%,且將對首購族減免房產購入稅,以減輕年輕首購族購屋門檻。至於非首次購房者,則將綜合考慮住房市場情況、總負債本息償還比率等合理做出調整。

還有對房產投機過熱地區的貸款比率上限,從文在寅政府設定的40%調整至50%,若為首次購房者,則最高可再上調20個百分點,也就是最高可貸70%。

相較於文在寅政府為了打房,提出的「25項」政策,全都聚焦於減少房產需求,卻忽略供應面,讓房屋擁有者,特別是房產多的人,不論是購入、持有、轉讓方面的稅務負擔一併加重,結果,非但沒有解決問題,房價反而是愈打愈高,尹錫悅政府似乎是比較減少政府干擾,放寬房市限制,是市場自由派。

適當減輕稅務負擔、增加供給確實是有利於房地產市場的穩定發展,只是尹錫悅一味的減輕稅務負擔、增加供給,卻沒有相對抑制投機的作法,也不免讓外界擔心不僅無法扭轉年輕人一屋難求的現況,還可能會讓貧富差距更為擴大、惡化。

