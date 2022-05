歐洲｜9歐元暢遊德國

德國政府推出「9 for 90」月票專案, 除了因應俄國侵烏導致運輸費用大漲,也希望降低德國汽油消耗量, 並鼓勵民眾搭乘大眾運輸減緩氣候變遷。

為了因應能源價格飆漲導致運輸費用大增的問題,德國政府推出9歐元(約台幣275元)月票方案。自6月1日開始、為期三個月,不論是當地的民眾或是觀光客,搭乘公共交通運輸系統每個月僅需要9歐元,讓大家能夠以便宜的價格暢遊德國。

暑假即將來到,一家大小忙著規劃行程。德國政府推出9歐元月票方案,吸引無數家庭目光。月票價格十分划算,三個月僅27歐元,比起首都柏林先前最便宜月票費用少一半。

此月票名稱為「9 for 90」,意思是「每月9歐元,為期90天」。此方案目的除了因應俄國侵烏導致運輸費用大漲問題,也希望降低德國汽油消耗量並鼓勵民眾搭乘大眾運輸減緩氣候變遷。

戒除對俄能源依賴

德國交通部長魏辛(Volker Wissing)表示:「只要搭乘公共運輸系統,便是為德國戒除俄國能源依賴盡一份心力,也令我們更接近碳中和目標。」

德國聯邦政府將撥款25億歐元資助此計畫,此案已獲得國會通過。此月票僅能透過智慧手機App購買,原本持有季票者能免費展延三個月時間。鼓勵搭乘火車的倡導人士沃斯(Jon Worth)表示:「這可能吸引更多的人搭乘公共運輸工具,而不是每一次都要開車。觀光客也能夠購買此月票。」

但德國觀光協會(GTA)抱持不同看法,認為月票價格雖然便宜,但恐怕僅有短期效果,想吸引民眾改搭大眾運輸仍須展開改革計畫。GTA發言人薩斯(Huberta Sasse)表示:「我們呼籲政府迅速擴大鐵路等基建網路,像是增加班次頻率等,如此才能促成真正改變。」

據德國第一電視台(ARD)最新民調顯示,德國約44%的受訪民眾表示,他們「絕對或可能會」使用此月票。高達六成的都市居民表示將購買月票,比重高於鄉村地區的低於四成。

鄉村、郊區效用小

分析師表示,9歐元月票對於鄉村與郊區帶來的效果較小,因為後者公共運輸選擇相對較少,且居民更為依賴開車通勤。部分地方官員批評,聯邦政府充滿政治盤算、砸大錢卻未達預定成效,不如將數十億歐元用於改善基建與服務。

德國每日搭乘德國鐵路(Deutsche Bahn)區域列車的民眾約1,300萬人。這些通勤族經常抱怨,火車車廂過於擁擠、服務不佳、班次延誤或遭到取消等。

但也有人擔心,在月票方案結束之後,9月票價會出現驚人的漲幅。德國巴登符騰堡州(Baden-Wurttemberg)交通部長赫爾曼(Winfried Hermann)表示:「我們非常擔心,等到這種特殊優惠方案結束之後,票價會一飛沖天,畢竟現在能源與燃料價格都急劇上漲。」

儘管部分人士對於此月票能達成何種功效抱持懷疑態度,但許多鐵路迷與環保人士仍寄予厚望,希望這種便宜遊遍德國的方式,能說服更多民眾今夏減少開車次數、多多善用大眾運輸。

精句選粹

For three months starting June 1, public transport across Germany is slated to cost just €9 per month.

