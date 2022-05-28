大陸｜茅台賣起冰淇淋

大陸白酒龍頭貴州茅台近日居然賣起了冰淇淋， 立刻引發市場熱議， 其背後目的則是為了爭取年輕族群的認同。

近日，「茅台霜淇淋39元（人民幣，下同）一份」的消息迅速衝上熱搜，引發市場議論紛紛。原來，貴州茅台推出外形類似飛天茅台酒瓶的冰淇淋，並且開設了專賣店，有原味和香草兩種口味。

茅台冰淇淋的味道嚐起來如何？嚐鮮的消費者表示，茅台冰淇淋聞起來有一股淡淡的醬酒香，吃起來雖微苦，但不影響本身的清甜。在好奇心驅使下，有網友詢問「吃完還能開車嗎？」茅台冰淇淋研發團隊則回應表示，茅台冰淇淋有酒精含量，因此不對未成年人銷售，且酒精濃度為3％，建議吃了之後還是別開車。

疫後跨業經營熱

貴州茅台開賣冰淇淋，先不管實際成績如何，開頭確實有效引發消費市場的關注與話題。其實，近年大陸市場已經傳出多起跨業經營的消息。除了貴州茅台，包括運動用品名牌李寧開咖啡店，白酒巨頭五糧液收購奇瑞集團旗下的凱翼品牌，加入浩浩蕩蕩的造車大軍。一代神車五菱宏光，也推出三款汽車形狀雪糕。顯見在新冠疫情造成消費低迷下，業者們正試圖找出新活路。

陸媒分析指出，這次貴州茅台選擇與蒙牛戰略合作，推出冰淇淋產品，主要是另有所圖。翻開2021年貴州茅台的年報，當年度營收為1,094.64億元，年增11.71％，淨利為524.6億元，年增12.34％。2022年第一季，貴州茅台營收322.96億元，年增18.43％，淨利為172.45億元，年增23.58％。

表面上來看，疫情威脅下貴州茅台表現似乎還不賴，但茅台目前主要消費群已偏向中老年族群，卻不為年輕人所喜愛。根據「2020年輕人群酒水消費報告」指出，90、95後的年輕人已是今天大陸酒水市場重要的增長動力，但他們卻是喜歡0.5％～20％的低度酒，諸如啤酒、雞尾酒、紅酒等，白酒被視為是「爺爺、爸爸們喜歡喝的酒類」，這讓貴州茅台對其未來市場前景浮現危機感。

白酒業者的擔憂並非杞人憂天，據大陸國家統計局的資料顯示，2021年大陸白酒產量較2016年的高峰期足足下降47.3％，5年內幾乎腰斬，顯示市場確實在萎縮，消費者的口味確實在出現變化。

其實，貴州茅台近年為了討好年輕消費者也做出各種努力。譬如2019年，茅台推出「Umeet·藍莓精釀」，切入低度酒領域，並植入到影視劇「歡樂頌」中，一度引起觀眾瘋狂求同款。2021年，茅台官方微信公眾號發布神曲「Oh It’s Moutai」，憑藉極為動感的Rap廣受歡迎。

2022年來，貴州茅台還申請了健身器材、方便食品、家具、服裝鞋帽等商標。有網友打趣說：「未來有沒有可能，我們一邊使用著茅台的健身器材，一邊喝著茅台的奶茶呢？」

突圍冰淇淋紅海成考驗

報導稱，貴州茅台賣冰淇淋是否是一招好棋，仍受到不少質疑。前瞻產業研究院資料顯示，2018年至2021年，大陸冰淇淋行業的市場規模已由1,241億元增至1,600億元，穩居全球第一。另外，2018年大陸冰淇淋線上的品牌數量僅為60家左右，但到了2021年8月已增長到300多家。

這均說明冰淇淋市場已經是拚原料、比創意、比價格的紅海戰場。因此歸根到底，冰淇淋市場還需靠產品實力說話，才是長久之策。而茅台冰淇淋能否勝出並占一席之地，還需留待給市場觀察。（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）

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