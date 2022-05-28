非洲｜南非水患重擊經濟

南非4月爆發近30年來最嚴重水患， 引發慘重的經濟損失與限電威脅， 南非第二季經濟成長岌岌可危。

南非第一季經濟重拾成長動能，不料東部經濟重地4月爆發近30年來最嚴重洪災，造成龐大的經濟損失與基礎建設毀損，並且面臨前所未見的大規模限電威脅，意味著南非第二季經濟可能再次陷入緊縮。

南非東部港口城市德班（Durban）和該市所在的瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal），4月遭受連日暴雨侵襲，這場近60年最大降雨引發洪水和土石流，沖毀道路、橋梁、房屋，不僅造成數百人喪生，影響超過1.3萬個家庭，也讓撒哈拉以南非洲最繁忙的港口德班港貨物進出口停滯。

損失數十億南非幣

南非政府已要求國會批准10億南非幣（約台幣19.3億元）經費，以投入賑災。總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在電視演說中表示，水患造成南非第二大省瓜祖魯那他省數十億南非幣損失。政府救災的重點是提供人道救援、安置無家可歸的災民，並協助災民重建家園。

拉瑪佛沙表示，基於德班港與維持國家經濟有效運作之基礎建設的重要性，意味著這場災害的影響層面遠遠超出瓜祖魯那他省之外。

拉瑪佛沙指出，考量到災情慘重，內閣宣布全國進入災難狀態，以確保所有政府層級全力投入救災。此外，政府為最初為對抗疫情所設置的「團結基金」，也將協助管理救災基金，並為重建融資。

根據南非經濟研究局（BER）與ABSA銀行公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）由3月的紀錄高點60驟降至50.7，勉強維持在景氣榮枯分水嶺50之上，數據創下2021年7月前總統祖馬（Jacob Zuma）入獄引發暴動以來最低紀錄，當時主要受到瓜祖魯那他省港口和製造業活動暴跌拖累。

此外，標普全球（S&P Global）的4月綜合PMI亦降至四個月新低水準。

電力供應中斷抑制復甦

摩根大通先前預期南非第二季經濟可望成長1.5％，4月PMI重摔可能讓摩根大通下修成長預測。

即便洪水已經消退，但電力供應中斷將讓經濟成長蒙上陰影。南非國營企業部部長戈登（Pravin Gordhan）示警，國營電力公司Eskom有可能進入第八級限電，意味著一天最高停電12小時，以避免國家電網崩潰。

凱投宏觀（Capital Economics）資深新興市場經濟學家圖維（Jason Tuvey）指出，Eskom的電力可用率近幾周降至歷史低點。只要影響電力供應的問題一日未解，便會持續抑制經濟復甦腳步。

摩根大通經濟學家指出，有別於經濟在2021年7月暴動後快速反彈，本次洪災損毀道路和公用事業等基礎建設，加上港口回復運作延誤，南非經濟自水患復甦速度可能會更慢。

南非經濟面臨內憂外患，內有水患和限電，外有全球供應鏈中斷、俄烏戰爭、通膨躥升，和大陸經濟成長減速挑戰。摩根大通指出，上述因素皆增加南非第二季經濟成長減弱或甚至緊縮風險。

國際貨幣基金（IMF）預估，南非2022年經通膨調整的實質國內生產毛額（GDP）成長1.9％。

精句選粹

South Africa’s economy picked up momentum in the first quarter of the year, but historic flooding in a key province and the threat of unprecedented power cuts are putting the brakes on its recovery.

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