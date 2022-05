非洲｜南非水患重擊經濟

南非4月爆發近30年來最嚴重水患, 引發慘重的經濟損失與限電威脅, 南非第二季經濟成長岌岌可危。

南非第一季經濟重拾成長動能,不料東部經濟重地4月爆發近30年來最嚴重洪災,造成龐大的經濟損失與基礎建設毀損,並且面臨前所未見的大規模限電威脅,意味著南非第二季經濟可能再次陷入緊縮。

南非東部港口城市德班(Durban)和該市所在的瓜祖魯那他省(KwaZulu-Natal),4月遭受連日暴雨侵襲,這場近60年最大降雨引發洪水和土石流,沖毀道路、橋梁、房屋,不僅造成數百人喪生,影響超過1.3萬個家庭,也讓撒哈拉以南非洲最繁忙的港口德班港貨物進出口停滯。

損失數十億南非幣

南非政府已要求國會批准10億南非幣(約台幣19.3億元)經費,以投入賑災。總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)在電視演說中表示,水患造成南非第二大省瓜祖魯那他省數十億南非幣損失。政府救災的重點是提供人道救援、安置無家可歸的災民,並協助災民重建家園。

拉瑪佛沙表示,基於德班港與維持國家經濟有效運作之基礎建設的重要性,意味著這場災害的影響層面遠遠超出瓜祖魯那他省之外。

拉瑪佛沙指出,考量到災情慘重,內閣宣布全國進入災難狀態,以確保所有政府層級全力投入救災。此外,政府為最初為對抗疫情所設置的「團結基金」,也將協助管理救災基金,並為重建融資。

根據南非經濟研究局(BER)與ABSA銀行公布,4月製造業採購經理人指數(PMI)由3月的紀錄高點60驟降至50.7,勉強維持在景氣榮枯分水嶺50之上,數據創下2021年7月前總統祖馬(Jacob Zuma)入獄引發暴動以來最低紀錄,當時主要受到瓜祖魯那他省港口和製造業活動暴跌拖累。

此外,標普全球(S&P Global)的4月綜合PMI亦降至四個月新低水準。

電力供應中斷抑制復甦

摩根大通先前預期南非第二季經濟可望成長1.5%,4月PMI重摔可能讓摩根大通下修成長預測。

即便洪水已經消退,但電力供應中斷將讓經濟成長蒙上陰影。南非國營企業部部長戈登(Pravin Gordhan)示警,國營電力公司Eskom有可能進入第八級限電,意味著一天最高停電12小時,以避免國家電網崩潰。

凱投宏觀(Capital Economics)資深新興市場經濟學家圖維(Jason Tuvey)指出,Eskom的電力可用率近幾周降至歷史低點。只要影響電力供應的問題一日未解,便會持續抑制經濟復甦腳步。

摩根大通經濟學家指出,有別於經濟在2021年7月暴動後快速反彈,本次洪災損毀道路和公用事業等基礎建設,加上港口回復運作延誤,南非經濟自水患復甦速度可能會更慢。

南非經濟面臨內憂外患,內有水患和限電,外有全球供應鏈中斷、俄烏戰爭、通膨躥升,和大陸經濟成長減速挑戰。摩根大通指出,上述因素皆增加南非第二季經濟成長減弱或甚至緊縮風險。

國際貨幣基金(IMF)預估,南非2022年經通膨調整的實質國內生產毛額(GDP)成長1.9%。

精句選粹

South Africa’s economy picked up momentum in the first quarter of the year, but historic flooding in a key province and the threat of unprecedented power cuts are putting the brakes on its recovery.

延伸閱讀