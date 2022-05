歐洲｜法國會大選變數多

法國總統馬克宏在4月總統大選中成功連任卻不敢掉以輕心, 因為6月國會大選左派聯盟來勢洶洶, 可能讓他失去國會主導權。

儘管過去五年來法國人民對馬克宏有諸多不滿,今年4月總統大選依舊讓他獲得將近60%得票率成功連任,但接下來即將登場的國會大選又是另一回事。

民調機構ifop最新民調顯示,左派聯盟可望在6月第一輪國會大選中拿下28%得票率,領先馬克宏的復興黨(Renaissance)及雷朋(Marine Le Pen)的極右派國民聯盟(RN)。

假設左派聯盟真的在國會拿下多數席次,馬克宏將被迫任命左派民粹政黨「不屈法國」(LFI)領袖梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)擔任總理,讓法國面臨政府與國會立場衝突的窘境,勢必阻礙馬克宏推動退休金及其他制度改革。

巴黎政治學院現代史教授德洛伊(Emmanuel Droit)表示:「馬克宏將再次成為象徵性的法國總統,在施政過程中努力發揮影響力,但現實他的能力相當有限。」

不滿馬克宏的選民眾多

法國國會選舉採多數代表制,假設角逐國會577席的候選人無人能在第一輪投票中取得絕對多數,就得進行第二輪投票,因此現階段外界很難預測選舉結果。

馬克宏在4月勝選時曾坦言,許多選民投給他並非因為支持他,而是俄烏戰爭令許多人害怕極右派的雷朋當選。雷朋及梅朗雄深知法國至今存在許多對馬克宏的不滿聲浪,都想趁機將國會大選操作成「總統大選第三輪投票」。

除了雷朋的極右派國民聯盟之外,梅朗雄領導的「不屈法國」也和社會黨、共產黨、綠黨組成左派聯盟「社會和生態新人民聯盟」(NUPES),反觀中間傾右的共和黨及中間傾左的社會黨勢力日漸薄弱。

雷朋雖在4月總統大選中拿下超過1,300萬票,與馬克宏差距微乎其微,但外界並不看好國民聯盟在國會大選中拿下多數席次,因為該聯盟至今缺乏強而有力的候選人。

國民聯盟目前在國會除了雷朋之外僅有五席。該聯盟臨時主席巴爾德拉(Jordan Bardella)近日也坦言,這次國會大選若能拿下15席堪稱勝利。相較之下,社會和生態新人民聯盟仔細規劃後,對國會每個席次都只推派1名候選人,避免聯盟內部打對台分散選票,可謂來勢洶洶。

德洛伊表示,以往法國總統大選中敗選的政黨支持者大多放棄參與國會大選投票,但梅朗雄的反歐盟及反北約政策讓不少左派選民決定站出來。話雖如此,他還是認為國會選舉採取的多數代表制對溫和派政黨較有利。

恐重演黃背心運動

德洛伊表示:「梅朗雄若當上總理,意味著法國人必須在60歲退休,但大家都知道這行不通。況且,梅朗雄反歐盟又親近專制獨裁政權的的外交政策也讓選民有所遲疑。」

OpinionWay最新民調顯示,由馬克宏復興黨為首的政黨聯盟可望在國會大選拿下310至350席,左派聯盟可能拿下135至165席。

德洛伊認為法國選舉制度有待改良,且馬克宏在5年前上任時也承諾將推動比例代表制選舉,但至今毫無進展,估計本次國會大選後民怨又會醞釀街頭抗爭,讓黃背心運動歷史重演。

