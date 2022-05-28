歐洲｜法國會大選變數多

法國總統馬克宏在4月總統大選中成功連任卻不敢掉以輕心， 因為6月國會大選左派聯盟來勢洶洶， 可能讓他失去國會主導權。

儘管過去五年來法國人民對馬克宏有諸多不滿，今年4月總統大選依舊讓他獲得將近60％得票率成功連任，但接下來即將登場的國會大選又是另一回事。

民調機構ifop最新民調顯示，左派聯盟可望在6月第一輪國會大選中拿下28％得票率，領先馬克宏的復興黨（Renaissance）及雷朋（Marine Le Pen）的極右派國民聯盟（RN）。

假設左派聯盟真的在國會拿下多數席次，馬克宏將被迫任命左派民粹政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）擔任總理，讓法國面臨政府與國會立場衝突的窘境，勢必阻礙馬克宏推動退休金及其他制度改革。

巴黎政治學院現代史教授德洛伊（Emmanuel Droit）表示：「馬克宏將再次成為象徵性的法國總統，在施政過程中努力發揮影響力，但現實他的能力相當有限。」

不滿馬克宏的選民眾多

法國國會選舉採多數代表制，假設角逐國會577席的候選人無人能在第一輪投票中取得絕對多數，就得進行第二輪投票，因此現階段外界很難預測選舉結果。

馬克宏在4月勝選時曾坦言，許多選民投給他並非因為支持他，而是俄烏戰爭令許多人害怕極右派的雷朋當選。雷朋及梅朗雄深知法國至今存在許多對馬克宏的不滿聲浪，都想趁機將國會大選操作成「總統大選第三輪投票」。

除了雷朋的極右派國民聯盟之外，梅朗雄領導的「不屈法國」也和社會黨、共產黨、綠黨組成左派聯盟「社會和生態新人民聯盟」（NUPES），反觀中間傾右的共和黨及中間傾左的社會黨勢力日漸薄弱。

雷朋雖在4月總統大選中拿下超過1,300萬票，與馬克宏差距微乎其微，但外界並不看好國民聯盟在國會大選中拿下多數席次，因為該聯盟至今缺乏強而有力的候選人。

國民聯盟目前在國會除了雷朋之外僅有五席。該聯盟臨時主席巴爾德拉（Jordan Bardella）近日也坦言，這次國會大選若能拿下15席堪稱勝利。相較之下，社會和生態新人民聯盟仔細規劃後，對國會每個席次都只推派1名候選人，避免聯盟內部打對台分散選票，可謂來勢洶洶。

德洛伊表示，以往法國總統大選中敗選的政黨支持者大多放棄參與國會大選投票，但梅朗雄的反歐盟及反北約政策讓不少左派選民決定站出來。話雖如此，他還是認為國會選舉採取的多數代表制對溫和派政黨較有利。

恐重演黃背心運動

德洛伊表示：「梅朗雄若當上總理，意味著法國人必須在60歲退休，但大家都知道這行不通。況且，梅朗雄反歐盟又親近專制獨裁政權的的外交政策也讓選民有所遲疑。」

OpinionWay最新民調顯示，由馬克宏復興黨為首的政黨聯盟可望在國會大選拿下310至350席，左派聯盟可能拿下135至165席。

德洛伊認為法國選舉制度有待改良，且馬克宏在5年前上任時也承諾將推動比例代表制選舉，但至今毫無進展，估計本次國會大選後民怨又會醞釀街頭抗爭，讓黃背心運動歷史重演。

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