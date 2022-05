大洋洲｜紐西蘭房市降溫

紐西蘭房市因政府打房降溫, 儘管房價下跌讓紐人有機會一圓買房夢, 但資產貶值加上房貸利率走高,購屋者被迫縮衣節食度日。

紐西蘭的卡圖里亞夫婦減少外食及其他開銷,拚命存錢要在奧克蘭買下人生第一間房。但才入手87.5萬紐元(約台幣1,700萬元)的新房沒幾個月,紐國房市由熱轉冷,房價直直落,在房貸利率走高的壓力下,他們還是得勒緊褲帶度日。

紐西蘭政府祭出打房政策,讓過熱的房市降溫,導致不動產價格下跌。但對於像卡圖里亞夫婦這類人來說,家庭財富縮水,意味他們不得不縮衣節食。

卡圖里亞夫婦試著將三成收入省下來,好作為財務緩衝,以備不時之需。汽油和食物價格漲不停,為了省錢他們搭火車上班,走路上超市而不開車,還有就是將多餘的房間出租賺外快。

紐西蘭房地產協會(Real Estate Institute of New Zealand)指出,紐國房價在疫情爆發前就已上漲,在截至2021年12月的兩年內,房價跳漲43%。但自去年12月至今,房價跌了1%。

利率在歷史低檔,政府砸大錢紓困,疫情讓紐國民眾省下出國旅遊花費,諸多因素帶動房價和負債水位飆升,導致紐國過去兩年的住房負擔能力大減。

房價跌將衝擊消費支出

紐西蘭央行在制定政策時必須考量到房價,去年10月開始啟動升息循環,迄今官方現金利率已調升1.25個百分點,預料還會大幅升息。

RBNZ總裁歐爾(Adrian Orr)日前告訴國會,房價在獲得支撐前,仍須跌深多達20%。一些經濟學家預測,今年紐國房價跌幅10%。房價走跌雖有助實現政府的房價可負擔目標,資產價值減損、通膨飆升及債務負擔加重,恐怕會削弱消費者支出。

利率走揚增添購屋者償貸的困難。紐西蘭央行預期,一旦房貸利率觸抵7%,過去12個月的不動產買家,會有一半不得不「勒緊褲帶」度日。目前紐國主要銀行的浮動抵押貸款利率在5.5%。

澳盛銀行資深經濟學家沃克曼(Miles Workman)表示,當房價下跌,近來背負沉重房貸的購屋者,淪為負資產的風險最大。經濟學家預測,償貸成本提高與物價高漲下,一般家庭對打開荷包花錢趨於謹慎,勢必衝擊消費支出。

西太平洋銀行代理紐西蘭首席經濟學家高登(Michael Gordon)指出,這些因素都可能給總體經濟帶來壓力。

升息、放貸法規收緊、通膨、生活成本提高、房價下跌形成完美風暴,影響購屋意願。紐西蘭消費者協會(Consumer NZ)調查發現,今年2月只有16%的紐西蘭人認為,當下是「買房的好時機」,低於去年10月的25%。認為不是買房時機的多達58%,比去年10月的調查高出8百分點。

紐國人擔心房子不再保值

紐西蘭人愈來愈擔心,房子不能保值,預期未來一年房屋貶值的比例增加。即便如此,還是有83%受訪者認為,房市「過度膨脹」或是「失控」。

即便經濟學家警告,通膨怪獸會加重房貸負擔,部分紐國人樂見房價被打下來,能一圓他們的買房夢。威靈頓35歲設計主管梅根說:「我還是多少感到振奮,這兩年恨天高的房市有任何變化,都讓我有機會成為首購族。」

