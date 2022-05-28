大洋洲｜紐西蘭房市降溫

紐西蘭房市因政府打房降溫， 儘管房價下跌讓紐人有機會一圓買房夢， 但資產貶值加上房貸利率走高，購屋者被迫縮衣節食度日。

紐西蘭的卡圖里亞夫婦減少外食及其他開銷，拚命存錢要在奧克蘭買下人生第一間房。但才入手87.5萬紐元（約台幣1,700萬元）的新房沒幾個月，紐國房市由熱轉冷，房價直直落，在房貸利率走高的壓力下，他們還是得勒緊褲帶度日。

紐西蘭政府祭出打房政策，讓過熱的房市降溫，導致不動產價格下跌。但對於像卡圖里亞夫婦這類人來說，家庭財富縮水，意味他們不得不縮衣節食。

卡圖里亞夫婦試著將三成收入省下來，好作為財務緩衝，以備不時之需。汽油和食物價格漲不停，為了省錢他們搭火車上班，走路上超市而不開車，還有就是將多餘的房間出租賺外快。

紐西蘭房地產協會（Real Estate Institute of New Zealand）指出，紐國房價在疫情爆發前就已上漲，在截至2021年12月的兩年內，房價跳漲43％。但自去年12月至今，房價跌了1％。

利率在歷史低檔，政府砸大錢紓困，疫情讓紐國民眾省下出國旅遊花費，諸多因素帶動房價和負債水位飆升，導致紐國過去兩年的住房負擔能力大減。

房價跌將衝擊消費支出

紐西蘭央行在制定政策時必須考量到房價，去年10月開始啟動升息循環，迄今官方現金利率已調升1.25個百分點，預料還會大幅升息。

RBNZ總裁歐爾（Adrian Orr）日前告訴國會，房價在獲得支撐前，仍須跌深多達20％。一些經濟學家預測，今年紐國房價跌幅10％。房價走跌雖有助實現政府的房價可負擔目標，資產價值減損、通膨飆升及債務負擔加重，恐怕會削弱消費者支出。

利率走揚增添購屋者償貸的困難。紐西蘭央行預期，一旦房貸利率觸抵7％，過去12個月的不動產買家，會有一半不得不「勒緊褲帶」度日。目前紐國主要銀行的浮動抵押貸款利率在5.5％。

澳盛銀行資深經濟學家沃克曼（Miles Workman）表示，當房價下跌，近來背負沉重房貸的購屋者，淪為負資產的風險最大。經濟學家預測，償貸成本提高與物價高漲下，一般家庭對打開荷包花錢趨於謹慎，勢必衝擊消費支出。

西太平洋銀行代理紐西蘭首席經濟學家高登（Michael Gordon）指出，這些因素都可能給總體經濟帶來壓力。

升息、放貸法規收緊、通膨、生活成本提高、房價下跌形成完美風暴，影響購屋意願。紐西蘭消費者協會（Consumer NZ）調查發現，今年2月只有16％的紐西蘭人認為，當下是「買房的好時機」，低於去年10月的25％。認為不是買房時機的多達58％，比去年10月的調查高出8百分點。

紐國人擔心房子不再保值

紐西蘭人愈來愈擔心，房子不能保值，預期未來一年房屋貶值的比例增加。即便如此，還是有83％受訪者認為，房市「過度膨脹」或是「失控」。

即便經濟學家警告，通膨怪獸會加重房貸負擔，部分紐國人樂見房價被打下來，能一圓他們的買房夢。威靈頓35歲設計主管梅根說：「我還是多少感到振奮，這兩年恨天高的房市有任何變化，都讓我有機會成為首購族。」

精句選粹

The declining property values are a product of policies designed to knock some of the heat out New Zealand’s red-hot housing market. The hit to household wealth has meant a tightening of the purse strings.



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