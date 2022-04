歐洲｜英國擴大核能發展

英國為了減少依賴俄羅斯能源, 決定擴大發展核能、風力發電並開採更多石油、天然氣, 但新政策遭批走回頭路。

今年4月英國能源價格調漲54%後人民叫苦連天,英國首相強生(Boris Johnson)為了解決能源危機提出新政策,號稱能「在長期未來促進英國能源獨立、安全及繁榮」。

新增八座核子反應爐



強生特地選在英國西南部欣克利角C(Hinkley Point C)核電廠發表新政策。他在當時表示:「新政策將彌補過去的失誤,讓英國順利邁向未來,不再受全球油價、天然氣價格衝擊,也不用再擔心普丁這種人將英國列入黑名單。」

根據新政策,2030年前英國電力將有多達95%來自低碳能源,其中一大重點是擴大發展核能發電並宣稱英國核能「將再度領導全球」。

強生坦言過去數十年英國對核能缺乏投資,將設立「大英核能」發展機構,目標2050年前國內核能發電量達到24GW(百萬瓩),相當全國電力需求四分之一。

英國預計在2030年前每年新增一個核子反應爐,總計將在現有核能發電廠址新增8個反應爐,其中包括兩個位在沙福郡(Suffolk)核電廠的反應爐。

新政策的另一大發展重點是風力發電。英國政府將修法加速離岸風力發電開發案的審核進度,目標讓離岸風力發電量達到目前的10倍。

岸上風力發電是成本最低的綠能之一,但2015年政府補助到期後,地方團體開始抗議岸上風力發電破壞自然景觀又製造噪音,導致發展進度落後。強生表示目前英國岸上風力發電量約有30GW,未來將藉由與特定民間團體合作來發展岸上風力發電,以電價優惠換取地方團體支持。

此外,新政策也將擴大發展氫能及太陽能,目標2035年前英國太陽能發電量達到目前的5倍。但在發展綠能的同時,英國政府也將化石燃料視為能源安全及能源轉型過程中的重要一環,預計發放新一輪北海石油及天然氣開採執照。

專家撻伐方案老套



曼徹斯特大學氣候變遷政治專家派特森(Matthew Paterson)表示:「新政策讓英國走回頭路而非進步。這是俄羅斯入侵烏克蘭的膝反射動作,使英國回到擴大能源供應的老套解決方案,與英國氣候對策背道而馳。」

英國國會下議員施凱爾(Keir Starmer)爵士則批評:「政府所作所為只是一口氣做完過去10到12年早該做的事,並未解決房屋隔熱的重大問題,這才是能讓每戶家庭省下400英鎊電費的關鍵。」

英國房屋老舊普遍缺乏隔熱設備,是一般民眾電費負擔沉重的主因,就連英國能源監管署(Ofgem)前署長諾蘭(Dermot Nolan)都坦言新政策忽視能源效率。

英國薩塞克斯大學科學政策研究中心研究員多夫曼(Paul Dorfman)尤其不滿政府擴大發展核能的決定。他表示:「新政策簡直是廢物,而且是非常昂貴的廢物。」他認為提升能源效率、管理需求並加強能源保存顯然是成本較低又容易實現的解決方案,不解為何政府選擇花錢、費時又無法解決根本問題的做法。

英國商業部長卡拉南(David Callanan)對此表示:「國會在本會期已通過支出66億英鎊進行房屋隔熱計畫。若能在這方面增加支出固然很好,但財政部不支持這麼做。」

