大陸｜麥當勞在陸苦苦掙扎

近期，麥當勞接二連三遭到民眾投訴，食物不是吃到昆蟲，就是夾帶塑膠片狀異物。 這家紅極一時的「舶來品」速食店形象繼續下滑， 也將其近年在中國大陸市場苦苦掙扎的窘境搬上公眾檯面。

7月28日，有網友在「黑貓投訴」平台投訴，在麥當勞天津海泰南北大街得來速餐廳下單外帶，隨後在所購的漢堡中咬到塑料片狀異物，甚至嘴還被該異物劃傷。

當日，麥當勞方面就此事在黑貓投訴微博平台評論區回應，指稱公司十分重視此事，餐廳及供應商都進行了自檢，未發現異常。相關部門的協調下，麥當勞多次與顧客溝通，希望公平合理地解決此事。

在此前4天的7月24日，福建泉州一名顧客稱在麥當勞的漢堡中，吃出蠕動的白色蟲子，並拍成影片，影片裡白色蟲子還蠕動，已有百萬人次觀看。

食安投訴層出不窮



但這次麥當勞回應稍顯強硬，指「該漢堡是外帶2個多小時後發現，雞肉經高溫烹製不會有蟲卵產生。夏季蟲害多，近期福建天氣炎熱，為保證安全和品質，請顧客盡快食用，避免招引蟲蠅」。這樣的回應不被大陸民眾買帳，要求麥當勞道歉。

據新消費財研社初步統計，僅7月份，麥當勞就接連出現三起食品衛生安全事件。此前，關於麥當勞食品安全問題的投訴，在微博、黑貓投訴等平台上層出不窮，與其廣告中呈現的健康、青春、時尚畫面背道而馳。

若看財務表現，7月26日，麥當勞公布截至2022年6月30日的第二季業績，麥當勞在全球118個國家擁有餐廳3.96萬家餐廳，95％為特許經營餐廳，其中，麥當勞在中國市場擁有餐廳4,727家。

財報顯示，麥當勞國際開發許可市場同店銷售額年增16％，主要受到巴西和日本銷售增長推動，但是部分被中國大陸受疫情影響及相關限制措施所抵消，市場的同店銷售額出現衰退。

若撇除疫情影響，值得注意的是，麥當勞在中國大陸市場面臨不小的競爭壓力。與最大對手百勝中國（肯德基、必勝客母公司）比較，麥當勞市場發展一直落後於肯德基。當麥當勞只有2,000多家門店的時候，肯德基的門店數就已經有6,000多家。

不僅如此，肯德基在本土化方面更為積極，相繼推出過豆漿、油條、粥等迎合中國人口味的中餐，而麥當勞直到2013年才第一次推出米飯，即便是在當前的菜單中，本土化的菜品依然不多。

此外，麥當勞在中國大陸的發展，也受限於其「特許經營業務」的緩慢推進，特許經營即「加盟模式」，相比於直營它更加輕便，有利企業擴張。

一直到2017年，中信資本與凱雷投資以20.8億美元獲得麥當勞中國大陸市場20年的特許經營權。同年，麥當勞中國大陸總部更名為「金拱門（中國）有限公司」。之後，麥當勞於2017年至2019年快速拓展，新開餐廳超過上千家。同時，麥當勞在大陸的同店銷售額與同店客單數，實現了連續三年的正增長。

2020年3月，中信資本在集團內部調劑後，又增獲22％股權成為麥當勞中國的掌門人，實現對麥當勞股權與管理上組織架構的統一。麥當勞中國區首席執行官張家茵曾表示，股權的改變讓麥當勞在中國區更加獨立，會在執行層面更好地實現本土化。

本土化不及肯德基



張家茵說，本土化的麥當勞，在中國大陸的門市繼續得到擴張。過去的2021年是麥當勞在中國大陸開店最多的一年，平均約15個小時，就會有一家新的麥當勞餐廳開業，但麥當勞還離更貼近中國大陸的肯德基，有著不小差距。

行業專家表示，麥當勞對於中國市場和消費者的重視，不能只有在開店數量上，更應該重視如何保證食品安全和品質。屢次發生的食安問題如果得不到公司的重視和徹底解決，那麼此類問題終有一天將會阻擋麥當勞在中國大陸發展的腳步。

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