中美｜宏都拉斯首位女總統

揮別前兩次失敗, 前第一夫人卡斯楚(Xiomara Castro)以53.49%的得票率當選宏國總統, 為左派勢力扳回顏面。

中美洲國家宏都拉斯11月舉行總統大選,左派反對黨領袖、前第一夫人卡斯楚(Xiomara Castro)獲得壓倒性的勝利,成為宏都拉斯史上首位女總統。三度參加總統大選的卡斯楚矢言創建和諧政府,並透過公投來加強直接民主。

國家選舉委員會開票尚未過半,左派「自由重建黨」(Libre)候選人卡斯楚的得票率便領先對手多達20個百分點,稍後她自行宣布當選。卡斯楚向支持者高喊:「我們贏了!我們贏了!」、「今天人民得到正義,我們扭轉了獨裁主義。」

等12年 左派重掌大旗

選委會開票結果顯示,卡斯楚的得票率達53.49%,而右派執政黨「國家黨」(National Party)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)的得票率僅有33.98%。根據選委會統計,本次投票率超過68%,較2017年的大選高出10個百分點。

成千上萬的支持者湧入首都莫拉桑大道(Morazan Boulevard),汽車駕駛鳴按喇叭,而群眾揮舞自由重建黨的紅色旗幟,和施放煙火慶祝卡斯楚勝選。午夜過後,街道上仍舊擠滿支持民眾。

路旁的商店已經事先用木條或金屬板將窗戶封住,以防群眾破壞物品,不過慶祝活動大致平和,沒有出現暴亂。2017年大選因為選舉舞弊疑慮引發衝突,政府甚至宣布宵禁。

卡斯楚當選意味著左派將重掌政權,此為卡斯楚的夫婿、前總統賽拉亞(Manuel Zelaya)2009年遭軍方罷黜後,自由重建黨首次拿回政權,終結國家黨12年的執政。

支持公投 喊打貪污

卡斯楚在政黨盟友、夫婿和親友的圍繞下,發表簡短的勝選演說,她表示:「我們已經阻止獨裁主義,我們將建立和諧政府,一個自由與公正的政府。」她也宣布將舉行公投來強化直接民主,這是墨西哥左派總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)屢屢使用的手法。

卡斯楚在選戰時期矢言打擊貪污,她在選後承諾與宏都拉斯人民展開永久對話,並與國際組織和社會各方團體進行會談,以尋求重建宏都拉斯。宏都拉斯近期遭遇兩次颶風侵襲,國內長期面臨幫派暴力、毒品猖獗、貪污腐敗、經濟困頓,以及貧窮問題。

批評者將卡斯楚視為是危險的左翼激進分子,但商界領袖在大選結果出爐後迅速向卡斯楚致賀。宏都拉斯大型商會領袖法庫塞(Eduardo Facusse)在推特寫道,「民間產業承諾盡其所能提供援助,卡斯楚內閣將是轉型的楷模。」

卡斯楚先前兩次參加總統大選皆鎩羽而歸,即將卸任的總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)因不得民心,加上總統候選人之一的納斯拉亞(Salvador Nasralla)10月宣布退選,轉而支持卡斯楚,削弱阿斯夫拉贏面,讓原本三強鼎立的局面變成兩強對峙,卡斯楚第三次參選終於勝出。

葉南德茲2017年修改憲法讓自己成功連任,之後牽涉胞弟走私毒品到美國。雖他否認不法,但同黨的候選人阿斯夫拉在競選時刻意與他保持距離。

精句選粹

Leftist opposition candidate Xiomara Castro held a commanding lead early Monday as Hondurans appeared poised to remove the conservative National Party from power after 12 years of continuous rule.

