大陸｜A股「董責險」賣翻

在大陸官方整治A股下， 獨立董事（簡稱獨董）成為高風險職位， 連帶推動「董責險」近期熱賣。

近日大陸A股最有趣的現象之一，除了元宇宙概念的爆發之外，大概就是上市公司的獨立董事突然成為燙手山芋，在官方整治市場與法院開罰下，A股的這波獨董逃亡潮方興未艾，「獨董集體辭職」一度還上了熱搜。

綜合陸媒報導，大陸的獨董制度起自1993年，當時青島啤酒在香港和上海同步發行上市，按照港股規定，青啤聘請了兩名獨立董事，成為大陸第一家設立獨董的上市公司。但直到2001年，大陸證監會才正式推行獨董制度。

時至今日，大陸A股上市公司聘任的獨董人數從開放當初的709人（次）上升到目前約1.35萬人（次），增長18倍。截至2020年底，在職獨立董事擁有博士學歷的占比為46％、碩士學歷的占比32％。

官方出重手整治



然而這些年獨董制度在A股始終備受爭議，除了普遍存有掛名、濫竽充數的情況之外，最大問題就在「獨立性」上面，大多數上市公司的獨董，是由大股東或管理層透過私人關係選聘，在履職能力方面存在諸多欠缺，很難發揮獨立監督、客觀建議的作用，常被市場調侃為「花瓶」。

但2021年以來，隨著大陸官方加強市場治理，已開始出現獨董請辭現象，尤其11月12日號稱「A股最大財務造假案」的康美藥業宣判後，更令獨董圈風聲鶴唳。廣州法院因康美的五名獨董在財報上簽字，判處其需背負連帶賠償責任，金額為人民幣（下同）1.23億元至2.46億元，遠超過五名獨董數萬元、10幾萬元的年薪，也創下A股獨董被判罰的首例案件。

消息傳出後，立刻引發A股獨董辭職潮，還有獨董請辭後急著催促上市公司趕緊公告。相比10月有36家A股公司出現獨董請辭，康美案宣判後僅只一周時間，就有26家公司刊發獨董辭職公告，數量暴增，顯見獨董已從過去拿錢應卯的安樂窩，一夕之間淪為高風險職位。

獨董淪為高風險職位



這連帶推動保險公司的「董責險」大熱賣，致電諮詢以求護身的上市公司多出許多。這也是自2020年4月瑞幸咖啡事件發生後，「董責險」再次受到外界關注。

「董責險」的全名為董事、監事、高級管理人員及公司賠償責任保險，是對上市或非上市公司董事、監事及高管在執行公司管理職務時，因不當行為遭受股東、雇員、政府、客戶或第三方提出的訴訟而遭受的經濟損失進行賠償的保險合同。

作為舶來品的「董責險」被引入大陸市場雖已有20多年，過去官方雖也辦過違法違規案件，惟獨董往往無需承擔個人責任，因此「董責險」的投保率頗低。近兩年因大陸推出新證券法及瑞幸咖啡造假案，「董責險」在A股上市公司的覆蓋度明顯上升。

蘇黎世保險相關人士表示，近十年來A股「董責險」業務保持穩健增長，平均年增率約30％。如今情況大為改變，自2020年至2021年10月，新增投保「董責險」的上市公司約有300多家，整體投保率提升超過50％。

截至10月底，A股已有650家上市公司投保「董責險」，投保率約為15％。

報導指出，康美藥業案宣判後，又將「董責險」推向高峰。自11月15日以來短短幾個工作日內，僅平安財險就收到超過50家A股上市公司關於「董責險」的正式諮詢。同時，近期有關「董責險」的投保額也大幅提高，從過去不到5千萬元的保障額度，提升至5千萬至1億元，且後續可望還有提升的空間。

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