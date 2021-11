北美｜MBA起薪飆新高

疫後美國經濟強勁復甦,勞動市場缺工問題異常嚴重, 企業競相拉高薪資搶人才,工商管理人才成為最大受益族群, 今年企管碩士畢業生起薪飆上歷史新高。

去年爆發新冠肺炎重創經濟與就業市場,導致商學院碩士班畢業生薪水罕見不漲反跌,如今隨著經濟強勁復甦,企管碩士的起薪不僅反彈,還衝上歷史新高。

由於就業市場緊俏,人才供不應求,加上顧問業者、銀行和科技公司祭出高薪吸引社會新鮮人,連帶拉升企管碩士的薪情。

賓州大學華頓商學院和芝加哥大學布斯商學院都公布,今年畢業生的起薪中位數增加5,000美元,年薪達到155,000美元。這是華頓商學院有史以來最高的基本工資中位數,而且99%的求職學生都收到了錄取通知書。

杜克大學富卡商學院表示,其企管碩士畢業生今年平均年薪較去年上漲4%,來到逾141,000美元,同樣創歷史新高。

從供應鏈斷鏈到就業前景的不確定性等與疫情相關的諸多管理挑戰,促使多種產業的企業更願意付出高薪吸引企管碩士人才。

企業搶才軍備競賽



而且這些公司的獲利還不斷成長,特別是像高盛、摩根大通、花旗與摩根士丹利等華爾街知名金融企業,對於招攬具專業背景的社會新鮮人,薪資條件愈開愈高。

華頓商學院負責企管碩士班的副院長萊莉(Maryellen Reilly)指出,「從薪酬的角度來說,企業爭搶人才正上演軍備競賽。」

與其他碩士學位畢業生相比,企管碩士的薪酬通常比較高。華爾街日報依據聯邦資料所做的分析發現,大多數科系畢業生通常需在畢業兩年後,收入才會高於負債。

事實上,在未爆發新冠肺炎疫情之前,企管碩士的薪水就已連漲多年。根據非營利管理研究生入學委員會(GMAC)的數據,去年美國企管碩士畢業生的薪資中位數持平於105,000美元。但根據GMAC最近對企業招聘人員的調查,隨著勞動市場持續復甦,2021年畢業生的薪資中位數預計將達到115,000美元,改寫歷史新高。

畢業生求職好時機



杜克大學富卡商學院負責就業管理的副院長德克斯(Sheryle Dirks)表示,「各行各業愈來愈多的公司都在爭搶商學院人才,企管碩士工作機會之多之廣前所未見。」

她進一步指出,企業雇主需求遠遠超過人才供給,企管碩士畢業生的選擇變多也增加談薪的籌碼,以今年富卡商學院的畢業生為例,以金融、顧問和科技領域的薪資漲幅最大。

顧問公司貝恩(Bain & Co.)負責招聘的合夥人畢凡斯(Keith Bevans)表示,客戶端對公司服務的需求超級強,代表公司需要招募更多的企管碩士,以滿足客戶的需求。他證實,之前企管碩士新進員工的薪水每年都略有上升,不過今年的漲幅特別大。

畢凡斯還說,「對於資方而言,目前勞動市場競爭激烈,這也意味著是畢業生找工作的好時機。」

此外,根據非營利機構福爾德基金會(Forte Foundation)的統計,2020年女企管碩士的平均年薪為147,412美元,比男企管碩士的177,112美元少了20%。

調查還發現,年資愈久性別薪資差距愈大,工作經驗只有兩年的年薪差距約1.1萬美元,年資九年以上年薪差距就擴大到6萬美元。

精句選粹

Employers are willing to pay a premium to lure business-school graduates in a tight labor market.



