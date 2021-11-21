大陸｜辣條食品造富神話

大陸「國民美食」辣條的龍頭品牌衛龍集團，尚未上市就上演「造富神話」， 公司估值超過人民幣600億元，使衛龍公司創始人劉衛平、劉福平兩兄弟， 一舉位列河南富豪榜第二、漯河富豪榜第一。

衛龍集團12日向港交所遞交上市申請，衝刺摘下「辣條第一股」頭銜，大陸網友紛紛感嘆，「學生時代的回憶就要上市了」。過去廣受學生族喜愛的辣條一包只要人民幣（下同）5毛，如今卻撐起超過600億元估值的IPO，為大陸辣味零食業者開拓新的跑道。

綜合港媒報導，衛龍曾在5月向港交所申請上市，但因申請超過半年而告失效，衛龍在失效前的最後一天11月12日，再次向港交所遞交上市申請，僅花費兩天即通過上市聆訊。傳衛龍美味計劃集資最多10億美元，並由摩根士丹利、瑞銀及中金公司為聯席保薦人，公司估值為604億元。

創始人兄弟 進富豪榜

36氪報導，衛龍集團由劉衛平、劉福平兄弟於2001年創立，自河南漯河起家。回溯辣條的起源，是劉衛平受到在漯河河堤上吃到的牛筋麵啟發，便從開設辣條作坊開始，憑藉獨家配方和傳統手藝，於2003年正式註冊「衛龍Weilong」商標。

經過20年的發展，衛龍如今在大陸各地建有多家工業園區和分公司，建立實體全通路銷售，成為大陸知名度最高，且最受消費者喜愛的辣味休閒食品品牌，代表性產品辣條更為公司貢獻超過六成以上收入。

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）調查顯示，衛龍有95％的客戶為35歲及以下，55％的客戶是25歲及以下，是大陸年輕人心目中休閒食品第一品牌。但從長遠發展來看，衛龍正在逐步調整產品結構，降低對容易被貼上「不健康標籤」的辣條類產品的依賴。

招股書顯示，2018～2020年，衛龍調味麵製品的收入在總收入中的比重一路下降，2021年上半年為60.9％。另一方面，蔬菜製品的銷量顯著增長，衛龍蔬菜製品的收入占總收入自2018年的10.8％上升至2021年上半年的34.4％。

衛龍轉型的同時，更多品牌選擇投入辣味休閒食品布局，開發新型辣味休閒食品。弗若斯特沙利文報告指出，大陸的辣味休閒食品行業的零售額自2015年至2020年的年複合增長率為8.9％，預計到2025年額零售額將成長至2,570億元。

大陸的辣味休閒食品市場相對分散，零售額統計顯示，2020年前五大參與者的市場占有率僅為10.7％，衛龍市占率即達5.7％，第二名至第五名的市占率則分別為1.5％至1％不等，衛龍市占率超過二至五名的總和，市場優勢顯著。

因應競爭 發展電商

然而，辣條商品具備技術門檻低、可替代性強和高毛利率等特性，隨著三隻松鼠、良品鋪子、鹽津鋪子等新興的網紅休閒零食企業崛起，各家紛紛將「辣條」納入旗下產品矩陣，並透過網路行銷快速擴大品牌影響力。天眼查數據顯示，2020年大陸新增辣條相關企業年增19％，數量超過900家。

面對各大品牌向衛龍的龍頭地位發出戰帖，仍以傳統實體通路為主的衛龍將面臨新的課題，須加速開發線上電商通路，開創新的增長動力，與伴隨品牌成長的消費者一起向現代化邁進。

延伸閱讀