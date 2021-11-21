南美｜巴西成碳權交易贏家

在碳權交易下， 巴西農民能透過保護亞馬遜熱帶雨林而獲得收入。

剛結束的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）達成協議，為全球碳權交易設定規則。外界預期巴西未來為全球碳權出口大國而成大贏家。專家認為碳權交易帶來的收入，能實質鼓勵農民讓土地保留為熱帶雨林。

偉斯（Invaldo Weis）曾是環保人士既愛又恨的巴西農民。他1970年代在亞馬遜雨林裡砍伐出1萬1,700英畝土地種植黃豆和牧牛。

現已65歲的他，卻跟數以千計的農民一樣，成環保人士阻止進一步濫墾這片全球最大熱帶雨林的重要盟友。

各國政府、企業與商界領袖不斷提議設立一個全球碳權交易市場，這讓偉斯等巴西農民透過保護自己土地上的雨林就能賺錢，不用再砍伐雨林來擴大農地與牧地。

透過碳權買賣保護雨林

偉斯說：「若能賺到錢，為何還要砍樹？」

COP26在13日終於就碳權市場的交易規則達成協定。近200個國家將依據巴黎協定（Paris Agreement）第六條（Article 6）可透過購買碳權，做為達成其碳排放目標的手段之一。

專家認為在全球碳權市場交易框架裡，有潛在數兆美元被釋出，用來保護樹林、建設再生能源設施、和進行其他對抗氣候異常的計畫。因為只要成功減碳，就能把剩下的碳排放配額，透過碳權市場賣出去而獲利。

這讓外界十分看好全球碳權市場發展，因為任何地方產生的碳權都能容易在各地交易。像巴西從企業、農民地主、原住民團體、地方政府到環保人士等發行的碳權都可在那斯達克裡買賣。

商品交易商摩科瑞能源集團（Mercuria）全球環保理財產品部主管阿迪瑞尤（Enric Arderiu）說，要讓農民停止砍伐樹林，就必須給他們一個替代性收入來源，因到現在都沒人出錢讓他們去保護樹林。因此碳權買賣就是一個契機。

砍伐活動已大幅減少



以巴西馬托格羅索州來說，50年前有數以千計開墾者到這裡砍伐雨林開拓農地，迄2020年底止累計砍伐雨林面積相當於六個台灣本島。馬州近半雨林植被已遭砍伐，成為巴西重要農糧產區，向世界出口穀物和肉類。

如此濫墾雨林的舉動，加上氣候異常問題惡化，自2000年以來環保人士和其他國家政府的譴責聲浪愈來愈大。

馬州政府2009年承諾，在2020年底前把砍伐雨林活動減少89％。巴西官方最新資料顯示，馬州過去17年的砍伐活動已減少逾80％。

巴西已實行多條聯邦法令，強迫在亞馬遜的農民把所持有土地，保留至少20％到最高80％的面積為原始雨林。由於保留面積比例超高而等同充公土地，因此法令實施以來沒有被農民認真執行，政府也因地域大廣而無力取締。

伍德韋爾氣候研究中心（Woodwell Climate Research Center）指出，巴西農民希望自己每英畝土地，每年能得到20美元到40美元之間報酬，來彌補土地因用來保留雨林而不種植穀物所犧牲的收入。

該中心認為讓全球碳權市場運作起來，將有助於把巴西農地保留為雨林的面積擴大。

精句選粹

Brazilian farmers who protect the Amazon rainforest would like to be paid.

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