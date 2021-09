歐洲｜克羅埃西亞觀光旺爆

克羅埃西亞今年暑假旅遊旺季盛況完全超出大家預期, 部分景點的觀光收入更創歷年同期新高紀綠。

儘管東南歐國家克羅埃西亞的新冠確診人數在7月到8月之間持續攀升,但當地暑假旅遊旺季的觀光收入卻完全超過外界預期,部分景點的觀光收入甚至創歷年來同期新高,讓不少人感到意外。

克羅埃西亞的亞得里亞海岸沙灘擠滿人,當地導遊行程滿檔,許多餐廳被包場,租帆船出海要先預約。即使原先對克國觀光業持最樂觀看法的專家,也無法想像這裡的盛況。

克國從3月到5月之間爆發第二波疫情後,曾讓人擔心會打擊其夏季旅遊旺季,但7月到8月間旅遊盛況令許多人跌破眼鏡。

克羅埃西亞觀光體育部8月底在推特發文表示,今年以來遊客的留宿晚數達6,570萬晚,相當於2019年全年的60%,已達成該部門全年旅客流量最低目標。其認為年底前的經濟與休閒產業會繼續成長。

今年觀光收入估創高

觀光部長布林傑奇(Nikolina Brnjac)最近表示,從7月和8月旅客消費金額評估,今年觀光收入將打破2019年紀錄而再創新高。她對到目前旅遊業表現非常滿意。

今年從7月到8月中為止,旅客到訪克國人數較去年同期增46%至逾800萬人,留宿晚數年增37%至4,900萬晚。

克國南部城市杜布羅夫尼克是全國人口最多城市,這裡以古鎮風光和夜生活聞名於世。當地導遊克仁切維奇(Josip Crncevic)形容目前旅遊業太興旺,幾乎看來像新冠疫情從未發生過的樣子。

去年爆發疫情之前,克國一直是歐美旅客首選度假勝地。因為這裡小鎮風情和眾多擁有自然美景的海島,還有海鮮美食和沒有人擠人的娛樂設施。

在歐盟裡,克國是經濟最疲弱的成員國之一,夏季旅遊旺季是其經濟重要支柱,占國內生產毛額(GDP)比率20%。旅客消費是當地人重要收入來源。不少居民經營民宿或其他與旅遊相關的生意。

影集場景帶動旅遊復甦

由於各國接種新冠疫苗的人數愈來愈多,讓外界看好今年克國旅遊業表現會優於去年,布林傑奇形容7月和8月間外國人對克國的旅遊需求十分顯著。從7月初到8月10日之間的旅客留宿晚數,合計達2019年整個暑假的69%。

為著名連續劇「冰與火之歌-權力遊戲」(Game of Thrones)拍攝場景的杜布羅夫尼克,其旅遊業復甦情況十分明顯。

在新冠疫情擴散風險仍然存在下,當地政府在中古世紀城牆,掛上提醒大家保持社交安全距離、戴口罩和勤洗手等警語。目前克國要求密閉空間內必須戴口罩,但戶外沒有強制要求。

在當地餐廳Gusta Me擔任服務生的杜甘季奇(Toni Dugandzic)說,大量旅客湧入讓當地居民和商家十分意外,許多餐廳老闆沒有雇用足夠人手來因應。

克國衛生部官已加強旅遊從業人員接種新冠疫苗,並限制公共場所聚集人數。克國人口約420萬人,目前約40%成年人已接種疫苗。

精句選粹

This summer’s tourist season in Croatia has exceeded all expectations, with some destinations enjoying record numbers.



