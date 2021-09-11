北美｜加國大選拚房市牛肉

加拿大即將舉行大選， 由於高房價問題惡化，民眾越來越擔心買不起房子， 房市政策成為競選的主要議題。

加拿大政治領袖過去十年來的房市政策都是以抑制房價上漲為主，如今則重新擬定策略，要透過增加房屋擴大供給來壓低房價。

加拿大大選將於9月20日投票，此一新策略成為這屆大選的競選主軸。根據該國完成的民調結果顯示，住宅負擔能力已躍升為疫情之外，選民最關心的頭號議題。

執政的自由黨喊出將編列數十億美元的預算用於加速都市住宅開發，而保守黨則提議將政府辦公大樓改為民間住宅。

移民湧入 推升房市

由於加拿大政府力拚人口成長，甚至擬定積極的移民目標，導致房市供不應求，房價一路飆漲，漲幅更高居已開發國家之冠。

加拿大以往的房市供應政策只針對低收入的個人和家庭。這屆大選競選政見則以買不起上班地點房子的中產階級為主要訴求。

分析師表示，民眾買不起房子最終可能會阻礙加拿大留住或吸引高技能人才。

渥太華大學智慧繁榮研究所政策資深主任莫法特（Mike Moffatt）表示，「現在甚至連事業成功的人士也都淪為買不起房的窮人，房價實在太高了，這的確會是經濟的絆腳石。」他專研加拿大人口最多的安大略省的房市與人口趨勢。

經濟學家和前政府官員指出，他們對於房市在加拿大經濟的比重過大感到憂心忡忡，因為這將導致下一次衰退時將面臨重大風險。根據資料顯示，住宅房地產占加拿大國內生產毛額（GDP）的比重已超過10％，大約是美國的兩倍。

自去年第三季度起，加拿大住宅房地產的規模就已經超過了企業用於機械、非住宅結構和軟體的資本支出。

在美國，拜登政府同樣擔心高房價問題。美國副財長艾德耶摩（Wally Adeyemo）今年6月時表示，「供應不足或許是當前房市最大的問題。」

不過，根據加拿大豐業銀行經濟學家的研究報告顯示，若按照平均每1,000名居民擁有的住宅戶數比，加拿大則是七大工業國中（G7）最低，凸顯房建活動未能跟上人口成長。

房價過去十年翻了一倍

根據加拿大房地產協會的房價指數，今年7月加拿大的平均房價較去年同期大漲22％，來到73萬加元（57.5萬美元）的歷史新高。總計，加拿大房價過去五年來暴漲超過50％，過去十年翻了一番。原本高房價現象只局限於加拿大最大的城市，現在則已蔓延到全國。

專門追蹤全球房價走勢的達拉斯聯準銀行資深研究經濟學家賈西亞（Enrique Martinez-Garcia）表示，「無庸置疑，即便是與其他房市過熱的國家相比，加拿大的房價還是高得嚇人。」

根據加拿大國家銀行經濟學家的估算，加拿大房市的潛在買家平均須將一成的稅前所得連存六年，才能支付購屋頭期款。若是單以多倫多來說，若要購買獨棟或連棟房屋所需的頭期款，同樣存款金額需存款的時間多達27年，公寓也要存五年。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）8月時公布一項房市方案，未來四年將透過新建或整建的方式為房市新增140萬戶的供給，包括斥資近32億美元協助直轄市加速住宅的開發，並以為中產家庭提供10萬戶房屋為目標。

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Soaring Canada real estate prices draw campaign pledges to build homes.

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