南亞｜新德里啟用除霾塔

為了解決致命的空污問題， 印度新德里當局興建一座由40個大型風扇組成的除霾塔， 但遭專家質疑淨化空氣成效有限。

印度首都新德里政府8月底宣布正式啟用「除霾塔」（smog tower），試圖淨化空氣品質，洗刷「全球空污最嚴重首都」的污名。但專家認為，政府應將重點放在減少碳排量，而非打造這類治標不治本的實驗性設施。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）表示：「除霾塔於8月23日啟用，這一天對於德里來說是對抗空污的重要日子。」

除霾塔位於新德里康諾特廣場（Connaught Place），由40個巨大風扇、5,000個過濾器組成。此塔高約82英尺（約24公尺），從上方吸入污染空氣，經過濾後再從底部排出。

除霾塔造價不斐

據報導，除霾塔每秒可過濾3.5萬立方英尺（約1,000立方公尺）的空氣，淨化範圍涵蓋方圓0.4平方英里（約1平方公里）。此塔建造費用高達200萬美元。

克里瓦爾2019年曾將新德里形容成「毒氣室」，足見該城市空氣污染嚴重程度。醫學期刊《刺胳針》（Lancet）去年研究指出，印度2019年高達167萬人死於空污問題。

瑞士空氣品質監測機構IQAir報告顯示，新德里連三年蟬聯「全球空污最嚴重首都」的位置。新德里空氣中細懸浮微粒（PM2.5，粒徑小於2.5微米）濃度經常達到安全上限的20倍。專家表示，想解決該城空氣污染，恐怕需要至少213座除霾塔。

印度政府曾在多地興建小型除霾塔，包括拉截帕特納加爾（Lajpat Nagar）、克里希納納加爾（Krishna Nagar）與甘地納加爾（Gandhi Nagar）等，但位於康諾特廣場的除霾塔卻是最大一個。

克里瓦爾表示，當地防治空污政策已顯現效果，該市懸浮微粒（PM10，粒徑小於10微米）年平均濃度從2014年的324ppm降至2021年的187ppm，PM2.5從149ppm降至101ppm。PM10可接受水平為100ppm以下，PM2.5為60ppm以下。

除霾塔每月淨化空氣的數據都會呈報給政府。克里瓦爾表示，若分析結果令人滿意的話，政府便會設立更多除霾塔。

但專家對於除霾塔成效抱持懷疑態度，認為即便是國外也沒有證據顯示該設施真能淨化戶外空氣。印度能源、環境與水委員會（CEEW）成員甘古利（Tanushree Ganguly）表示：「政府應經常性分析除霾塔成效，並將數據公諸於世。」

淨化效果未知 憂浪費錢

甘古利指出，與其投資這類未經證實的技術，不如將錢用在刀口上，像是強化工業園區空氣監測、改善城市廢氣處理，以及降低高風險族群健康風險等。

印度政策研究中心（CPR）主管哈里斯（Santosh Harish）附和表示，除霾塔除了興建須花錢外，維持營運也要費用。若政府能將這筆資金用於減少碳排，從源頭改善或許能發揮更大效果。

精句選粹

India installs a ‘smog tower’ – a giant purifier made out of 40 fans that filters out deadly pollution in New Delhi.

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