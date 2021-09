南亞｜新德里啟用除霾塔

為了解決致命的空污問題, 印度新德里當局興建一座由40個大型風扇組成的除霾塔, 但遭專家質疑淨化空氣成效有限。

印度首都新德里政府8月底宣布正式啟用「除霾塔」(smog tower),試圖淨化空氣品質,洗刷「全球空污最嚴重首都」的污名。但專家認為,政府應將重點放在減少碳排量,而非打造這類治標不治本的實驗性設施。

新德里市長克里瓦爾(Arvind Kejriwal)表示:「除霾塔於8月23日啟用,這一天對於德里來說是對抗空污的重要日子。」

除霾塔位於新德里康諾特廣場(Connaught Place),由40個巨大風扇、5,000個過濾器組成。此塔高約82英尺(約24公尺),從上方吸入污染空氣,經過濾後再從底部排出。

除霾塔造價不斐

據報導,除霾塔每秒可過濾3.5萬立方英尺(約1,000立方公尺)的空氣,淨化範圍涵蓋方圓0.4平方英里(約1平方公里)。此塔建造費用高達200萬美元。

克里瓦爾2019年曾將新德里形容成「毒氣室」,足見該城市空氣污染嚴重程度。醫學期刊《刺胳針》(Lancet)去年研究指出,印度2019年高達167萬人死於空污問題。

瑞士空氣品質監測機構IQAir報告顯示,新德里連三年蟬聯「全球空污最嚴重首都」的位置。新德里空氣中細懸浮微粒(PM2.5,粒徑小於2.5微米)濃度經常達到安全上限的20倍。專家表示,想解決該城空氣污染,恐怕需要至少213座除霾塔。

印度政府曾在多地興建小型除霾塔,包括拉截帕特納加爾(Lajpat Nagar)、克里希納納加爾(Krishna Nagar)與甘地納加爾(Gandhi Nagar)等,但位於康諾特廣場的除霾塔卻是最大一個。

克里瓦爾表示,當地防治空污政策已顯現效果,該市懸浮微粒(PM10,粒徑小於10微米)年平均濃度從2014年的324ppm降至2021年的187ppm,PM2.5從149ppm降至101ppm。PM10可接受水平為100ppm以下,PM2.5為60ppm以下。

除霾塔每月淨化空氣的數據都會呈報給政府。克里瓦爾表示,若分析結果令人滿意的話,政府便會設立更多除霾塔。

但專家對於除霾塔成效抱持懷疑態度,認為即便是國外也沒有證據顯示該設施真能淨化戶外空氣。印度能源、環境與水委員會(CEEW)成員甘古利(Tanushree Ganguly)表示:「政府應經常性分析除霾塔成效,並將數據公諸於世。」

淨化效果未知 憂浪費錢

甘古利指出,與其投資這類未經證實的技術,不如將錢用在刀口上,像是強化工業園區空氣監測、改善城市廢氣處理,以及降低高風險族群健康風險等。

印度政策研究中心(CPR)主管哈里斯(Santosh Harish)附和表示,除霾塔除了興建須花錢外,維持營運也要費用。若政府能將這筆資金用於減少碳排,從源頭改善或許能發揮更大效果。

精句選粹

India installs a ‘smog tower’ – a giant purifier made out of 40 fans that filters out deadly pollution in New Delhi.

延伸閱讀