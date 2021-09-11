東北亞｜日本加班文化不減

調查指出，2020年日本37％的企業違反加班法， 不過去年人們工作時數平均為全年1,811小時， 較2019年減少58小時。

日本加班文化行之有年，主管機關調查發現，2020年有將近九萬家企業違反加班法，讓員工超時工作，每月加班超過80個小時，甚至高達100至200小時。

根據日本厚生勞動省公布調查2.4萬家企業的結果發現，37％或將近九萬家企業違反加班規定，員工每個月加班時數超過45個小時。

日本在1987年正式採用每周工時40小時制，超過該時數即視為加班。日本勞基法限制每個月加班上限為45小時，不過若是公司處於特殊狀況，而且員工同意加班，可讓每個月加班上限提高至80小時。

每月80小時的加班上限是以數個月的加班時數平均計算，勞基法明文規定，勞工每個月加班不得超過100個小時。

單月最高逾200小時

根據厚生勞動省數據報告，2021年4月至2021年5月，在8,904家大量加班的企業中，有2,982家公司違反每個月加班80個小時的上限規定。1,878家企業出現員工一個月加班超過100小時的情況，還有至少93家企業的員工一個月加班200個小時。

最新報告反映日本企業的加班文化根深柢固，與企業的違法狀況。值得一提的是，這份報告僅調查部分公司，並未涵蓋日本所有企業。

日本過勞死消息頻傳引發民眾不滿，促使政府於2017年制定工作改革計畫，並於次年立法通過。自2019年以來，日本逐步實施加班限制，違反規定的企業將遭到罰款。依據法律規定，違反勞基法的雇主可能面臨至多六個月的徒刑，或最多30萬日圓（約2,727美元）罰款。

律師暨日本過勞死受害者國防委員會祕書長川人博表示，過勞死的受害者通常是中年白領男性，女性占過勞死案例的五分之一。

另一方面，日本政府勞動力調查顯示，2017年平均工時僅減少五小時，但2018、2019與2020年分別減少約25、32與58小時，成為七大工業國（G7）裡唯一連三年工時下降兩位數的國家，該國民眾去年工作時數平均已降為1,811小時，主因在於疫情爆發導致企業擴張速度放緩、許多公司改為遠距辦公等政策影響。

但在防疫疲乏之後，日本工時近日出現回升跡象，今年上半年平均每月工時較去年同期高出1.1個小時。

此報告調查對象為家庭而非企業，因此更能反映擁有多份工作者工時變化情況，以及企業是否存在未支付加班費的現象。

疫情助力工時減少

經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，受到疫情衝擊，G7國家2020年工時皆銳減，包括英國下滑170小時、法國下降109小時，而日本連續三年工時下滑數十小時。

日本民眾去年工時在2018～2020年三年間減少約116個小時，但名目薪資在三年內攀升3.8％，顯示工時減少不必然導致收入下滑。

數據顯示，日本工時冗長的人數正在減少。2020年每周工作60小時以上的人共360萬人，較2017年減少157萬人。其中，工時降幅最大的族群是40～44歲的勞工。

精句選粹

Employees at 8,904 of the workplaces surveyed said they were working more than 80 hours of overtime a month, or four extra hours a day.

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