東北亞｜日本加班文化不減

調查指出,2020年日本37%的企業違反加班法, 不過去年人們工作時數平均為全年1,811小時, 較2019年減少58小時。

日本加班文化行之有年,主管機關調查發現,2020年有將近九萬家企業違反加班法,讓員工超時工作,每月加班超過80個小時,甚至高達100至200小時。

根據日本厚生勞動省公布調查2.4萬家企業的結果發現,37%或將近九萬家企業違反加班規定,員工每個月加班時數超過45個小時。

日本在1987年正式採用每周工時40小時制,超過該時數即視為加班。日本勞基法限制每個月加班上限為45小時,不過若是公司處於特殊狀況,而且員工同意加班,可讓每個月加班上限提高至80小時。

每月80小時的加班上限是以數個月的加班時數平均計算,勞基法明文規定,勞工每個月加班不得超過100個小時。

單月最高逾200小時

根據厚生勞動省數據報告,2021年4月至2021年5月,在8,904家大量加班的企業中,有2,982家公司違反每個月加班80個小時的上限規定。1,878家企業出現員工一個月加班超過100小時的情況,還有至少93家企業的員工一個月加班200個小時。

最新報告反映日本企業的加班文化根深柢固,與企業的違法狀況。值得一提的是,這份報告僅調查部分公司,並未涵蓋日本所有企業。

日本過勞死消息頻傳引發民眾不滿,促使政府於2017年制定工作改革計畫,並於次年立法通過。自2019年以來,日本逐步實施加班限制,違反規定的企業將遭到罰款。依據法律規定,違反勞基法的雇主可能面臨至多六個月的徒刑,或最多30萬日圓(約2,727美元)罰款。

律師暨日本過勞死受害者國防委員會祕書長川人博表示,過勞死的受害者通常是中年白領男性,女性占過勞死案例的五分之一。

另一方面,日本政府勞動力調查顯示,2017年平均工時僅減少五小時,但2018、2019與2020年分別減少約25、32與58小時,成為七大工業國(G7)裡唯一連三年工時下降兩位數的國家,該國民眾去年工作時數平均已降為1,811小時,主因在於疫情爆發導致企業擴張速度放緩、許多公司改為遠距辦公等政策影響。

但在防疫疲乏之後,日本工時近日出現回升跡象,今年上半年平均每月工時較去年同期高出1.1個小時。

此報告調查對象為家庭而非企業,因此更能反映擁有多份工作者工時變化情況,以及企業是否存在未支付加班費的現象。

疫情助力工時減少

經濟合作暨發展組織(OECD)數據顯示,受到疫情衝擊,G7國家2020年工時皆銳減,包括英國下滑170小時、法國下降109小時,而日本連續三年工時下滑數十小時。

日本民眾去年工時在2018~2020年三年間減少約116個小時,但名目薪資在三年內攀升3.8%,顯示工時減少不必然導致收入下滑。

數據顯示,日本工時冗長的人數正在減少。2020年每周工作60小時以上的人共360萬人,較2017年減少157萬人。其中,工時降幅最大的族群是40~44歲的勞工。

Employees at 8,904 of the workplaces surveyed said they were working more than 80 hours of overtime a month, or four extra hours a day.

