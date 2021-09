歐洲｜英科技業搶人大作戰

矽谷科技廠大軍壓境, 在倫敦不斷擴增人力,開出優沃條件積極挖角, 也令本地業者備感壓力。

倫敦科技業者近來發現愈來愈難找到合適的員工,這是因為矽谷科技巨擘為了擴大英國規模,在當地招兵買馬不遺餘力,反倒使本地業者面臨科技人才荒。

美國科技巨擘如谷歌、臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、Palantir、推特,合計在倫敦招募數以萬計的人力。由創投支持的旅遊新創公司Beyonk創辦人懷特(Oscar White)表示,近期徵才變得更困難,使得他們必須調高薪資預期,並且凸顯科技人才的不足。

谷歌母公司Alphabet正在國王十字車站附近打造一座大型辦公園區,估計可容納7,000名谷歌員工以及大約1,000名DeepMind員工。幾英里外的巴特西發電廠(Battersea Power Station)舊址是蘋果規劃的英國新總部,不久後擬讓1,400名員工搬遷至此。另外,臉書、亞馬遜近期相繼在倫敦設立多層樓的辦公據點。

軟體高手 科技業最愛

根據臉書求職網站,這家社交網站龍頭在倫敦開出266個職缺。谷歌目前在倫敦招募172人,蘋果擬增聘103人。亞馬遜在當地徵求162名軟體開發人員、143名解決方案架構師、72名技術經理。

懷特說:「人力市場對軟體開發人員的需求呈現前所未見的熱絡,隨著愈來愈多科技公司在這座城市湧現,情況可能更惡化。對於預算吃緊的新創公司來說,科技人才是他們成長的關鍵動能,因此,人力吃緊實在是一大挑戰。」

根據懷特的說法,在倫敦,新創公司開出的年薪如果低於8萬英鎊(11萬美元),通常就很難找到適合人選,針對有經驗的開發人員,有些企業開出年薪12萬英鎊的條件。

資金管理應用程式業者Lumio執行長理查森(Tom Richardson)指出,現在很難找到合適人選,「我們是新創業者,只有經歷種子輪(Seed round)募資,無法吸引工程師或很好的產品經理。因為起薪實在太驚人!」

英美搶人才 薪水比高下

為了解決這個問題,理查森考慮搬遷地點,或是聘僱更多遠端員工,但他提到,這兩個選擇都有風險。

一位倫敦科技業執行長透露,美國大型科技企業近年來多次挖角他公司員工。他提到,美科技公司開出相同薪資以及更優沃的報酬條件,例如股票選擇權和汽車補貼。

他說:「最後我們還是留住員工,同時也須讓員工們覺得留下是值得的,所以提供他們無法拒絕的條件。」這名執行長要求匿名,因為不想讓外界認為該公司難覓人才。

他亦提到,在美國科技巨擘中以亞馬遜挖角動作最積極,曾與該公司多位計畫經理和會計經理接洽。

為了確保公司能留住最好的人才,該執行長表示,公司已發展出更健全的福利方案,包括向高績效員工發放選擇權和職涯發展計畫。

新創投資公司Entrepreneur First共同創辦人班廷克(Alice Bentinck)認為,矽谷企業使倫敦人才競爭加劇只是短期現象,長期來看並非壞事,「這代表倫敦科技生態圈發展欣欣向榮」。

精句選粹

London tech firms struggle to hire as Silicon Valley giants scale up in the city.

延伸閱讀