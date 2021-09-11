歐洲｜英科技業搶人大作戰

矽谷科技廠大軍壓境， 在倫敦不斷擴增人力，開出優沃條件積極挖角， 也令本地業者備感壓力。

倫敦科技業者近來發現愈來愈難找到合適的員工，這是因為矽谷科技巨擘為了擴大英國規模，在當地招兵買馬不遺餘力，反倒使本地業者面臨科技人才荒。

美國科技巨擘如谷歌、臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、Palantir、推特，合計在倫敦招募數以萬計的人力。由創投支持的旅遊新創公司Beyonk創辦人懷特（Oscar White）表示，近期徵才變得更困難，使得他們必須調高薪資預期，並且凸顯科技人才的不足。

谷歌母公司Alphabet正在國王十字車站附近打造一座大型辦公園區，估計可容納7,000名谷歌員工以及大約1,000名DeepMind員工。幾英里外的巴特西發電廠（Battersea Power Station）舊址是蘋果規劃的英國新總部，不久後擬讓1,400名員工搬遷至此。另外，臉書、亞馬遜近期相繼在倫敦設立多層樓的辦公據點。

軟體高手 科技業最愛

根據臉書求職網站，這家社交網站龍頭在倫敦開出266個職缺。谷歌目前在倫敦招募172人，蘋果擬增聘103人。亞馬遜在當地徵求162名軟體開發人員、143名解決方案架構師、72名技術經理。

懷特說：「人力市場對軟體開發人員的需求呈現前所未見的熱絡，隨著愈來愈多科技公司在這座城市湧現，情況可能更惡化。對於預算吃緊的新創公司來說，科技人才是他們成長的關鍵動能，因此，人力吃緊實在是一大挑戰。」

根據懷特的說法，在倫敦，新創公司開出的年薪如果低於8萬英鎊（11萬美元），通常就很難找到適合人選，針對有經驗的開發人員，有些企業開出年薪12萬英鎊的條件。

資金管理應用程式業者Lumio執行長理查森（Tom Richardson）指出，現在很難找到合適人選，「我們是新創業者，只有經歷種子輪（Seed round）募資，無法吸引工程師或很好的產品經理。因為起薪實在太驚人！」

英美搶人才 薪水比高下

為了解決這個問題，理查森考慮搬遷地點，或是聘僱更多遠端員工，但他提到，這兩個選擇都有風險。

一位倫敦科技業執行長透露，美國大型科技企業近年來多次挖角他公司員工。他提到，美科技公司開出相同薪資以及更優沃的報酬條件，例如股票選擇權和汽車補貼。

他說：「最後我們還是留住員工，同時也須讓員工們覺得留下是值得的，所以提供他們無法拒絕的條件。」這名執行長要求匿名，因為不想讓外界認為該公司難覓人才。

他亦提到，在美國科技巨擘中以亞馬遜挖角動作最積極，曾與該公司多位計畫經理和會計經理接洽。

為了確保公司能留住最好的人才，該執行長表示，公司已發展出更健全的福利方案，包括向高績效員工發放選擇權和職涯發展計畫。

新創投資公司Entrepreneur First共同創辦人班廷克（Alice Bentinck）認為，矽谷企業使倫敦人才競爭加劇只是短期現象，長期來看並非壞事，「這代表倫敦科技生態圈發展欣欣向榮」。

精句選粹

London tech firms struggle to hire as Silicon Valley giants scale up in the city.

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