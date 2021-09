北美｜美農村人口流失嚴重

美國十年一度人口普查報告在8月出爐, 各州將依據人口數重新劃分選區,直接影響2022年中期選舉。 中西部人口流失亦凸顯美國農牧區的人力短缺問題。

美國最新人口普查顯示,農村地區與部分鐵鏽帶城市人口萎縮,大都會人口增加。人口消長對美國政治與經濟帶來深遠的影響,可能在2022年中期選舉撼動兩黨政治版圖。此外,中西部農牧區長期面臨人力短缺挑戰,產業人士呼籲國會修改移民法,緩解勞動力不足壓力。

美國中期選舉將在2022年11月登場,各州將依據人口普查結果重新劃分選區,將影響中期選舉兩黨在眾議院的席次。

年一度的人口普查結果顯示,眾議院有61個選區人口減少,共和黨有其中35個選區。共和黨逐漸倚重農村地區的選民來贏得國會席次,農村人口萎縮對共和黨格外不利。

農牧勞動力 嚴重短缺

選區重新劃分後,俄亥俄州的眾議院席次將由16席減為15席,伊利諾州將由18席降至17席,西維吉尼亞州將由3席砍至2席,對共和黨造成衝擊。不過共和黨失之東隅,將收之桑榆,預料在德州與佛羅里達州將有斬獲。

最新報告顯示,農村地區人口流失的情況最嚴重,凸顯美國農牧區勞動力極度短缺,產業人士呼籲政府改革移民政策,解決農牧區長久以來的人力不足問題。

人口普查報告顯示,許多農村地區人口增長,是因為西班牙裔與拉丁美洲裔居民增加,當中有許多移民到農場或肉品包裝工廠工作。

內布拉斯加大學奧馬哈分校的公共事務研究中心主管德羅茲(David Drozd)指出,內布拉斯加州93個郡當中只有24個郡人口提升,其中僅8個郡白人居民增加,意味著多數地區人口成長來自其他族裔。

德羅茲表示,農村地區若是沒有拉美裔居民移入,雇主將更難找到人填補職缺。

最新調查發現,以種植辣椒聞名的新墨西哥州有20個農村郡流失人口。農場目前迫切需要人手採收辣椒,州政府矢言提撥至多500萬美元聯邦疫情紓困金,補貼採收工人和加工廠勞工的薪資。

修改移民政策 呼聲起

即便補貼後的時薪攀升至19.5美元,還是無法獲得足夠的人力。新墨西哥州辣椒協會表示,辣椒產業需要3,000名季節勞工,目前還缺少1,350人。

北卡羅萊納州100個郡有半數自2010年起便逐漸流失居民,該州的家禽飼養業同樣面臨勞工不足問題。北卡羅萊納州的肉品加工業協助支撐當地農業區的經濟。

北卡羅萊納家禽聯盟主管福德(Bob Ford)表示,居民陸續離開農村地區,以及移民勞工投身營建等其他產業,家禽飼養場的勞工短缺問題恐怕只會日益惡化。

福德指出,調高勞工薪資,提出更誘人的健保和住房福利,有助減輕勞動力不足壓力,但修改移民政策或許才是最有效的解決之道。敦促國會修改移民法的內布拉斯加州農民聯盟主席韓森(John Hansen)表示:「農場長期面臨人力短缺,我們試圖提出更合理的因應對策,將移民污名化只會讓目標更難實現。」

New census data shows declining populations in rural areas and some Rust Belt cities,which could make them targets during redistricting for the U.S. House.



