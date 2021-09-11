中東｜以色列拚打加強劑

疫苗施打速度領先全球的以色列， 即便逾六成人口打完兩劑，還是難擋Delta病毒的強悍傳染力， 以國政府正力拚第三劑覆蓋率。

儘管以色列施打疫苗速度在全球名列前茅，完成兩劑接種的人口超過六成，但仍擋不住Delta病毒突破性感染，每日新增確診數創下新高。為免封城噩夢重演，以色列率全球之先，加緊替民眾補打第三劑疫苗。

以色列的疫苗施打進度領先全球，短短兩個月內一半以上人口都打了疫苗。6月初新增確診數大幅下降，以國解除多項防疫限制，但沒過幾天感染Delta變種病毒的人數開始攀升，政府重新頒布口罩令。

根據牛津大學非營利研究計畫Our World in Data的數據，以色列約63％人口完整接種。

染疫人數 超越1月高峰

以色列疫苗接種率雖高，但7月以後染疫人數激增，8月24日達12,113例，觸及歷史高點，超越1月的高峰11,934例。幾個月之前，以國新增確診數降到兩位數，5、6月甚至有幾天零確診。

縱使以色列突破性感染的案例不少，發病人數並未越過1月高峰，這多虧大規模施打疫苗，以國年滿12歲就符合疫苗接種資格。該國衛生部公布，8月平均每日死亡18例，遠低於1月20日創下的單日新高紀錄101死。

然而以色列政府7月公布的初步數據顯示，1月接種兩劑輝瑞-BNT的人，疫苗對抗有症狀感染的效力降到僅剩16％，4月前完整接種者，疫苗保護力尚有79％，這意味疫苗免疫力會隨時間耗損。

但以色列分析的結論是，接種新冠疫苗在降低重症和住院機率上，仍有很好的效果。

7月底，以色列開始給60歲以上長者施打第三劑疫苗。到了8月底，這項施打加強劑計畫擴及到更多人口，自8月24日起，年滿30歲的以國人民都可打加強劑。

以色列人在完整接種兩劑新冠疫苗後，須等五個月才能追加第三劑。

以色列謝巴醫療中心（The Sheba Medical Center）傳染病專家萊瑟姆（Eyal Leshem）接受電訪表示，確診數雖上升，重症率依舊「相當地低」。他說：「我們將此歸因於我們的成年人口已接種兩劑疫苗，超過100萬人打了第三劑加強劑。打過疫苗的人，重症率是未接種疫苗者的十分之一，代表疫苗防止重症的效力仍高達90％以上。」

萊瑟姆另提到：「我們近期的數據也可見，補打加強劑的人，染疫風險低了很多。」

以色列魏茲曼科研所（Weizmann Institute of Science）教授施雷伯（Gideon Schreiber）指出，輝瑞-BNT疫苗的防護力雖會隨時間遞減，以色列實施疫苗加強劑計畫後情況似乎「大不同」。

他表示：「我猜想幾周後，我們就看得到染疫人數大幅下降，這多虧了施打第三劑疫苗。看看60歲以上長者，他們雖是重症的高風險群，但在打了兩劑疫苗後，即便感染Delta病毒，得重症的機率降低四到五倍，現在接種第三劑後，重症機率降了十倍以上。」

促打疫苗 避免重啟封城

以色列國會議員亟欲避免重啟嚴厲的防疫措施，敦促民眾積極接種疫苗。施雷伯也認為，縱然世界各地有很多Delta病毒突破性感染的例子，打疫苗仍是終結封城的保證。

精句選粹

In late July, Israel began offering everyone over the age of 60 a third vaccine dose, a move that has been rapidly expanded. Throughout August, the booster program has gradually been rolled out to more of the population.

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