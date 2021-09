中東｜以色列拚打加強劑

疫苗施打速度領先全球的以色列, 即便逾六成人口打完兩劑,還是難擋Delta病毒的強悍傳染力, 以國政府正力拚第三劑覆蓋率。

儘管以色列施打疫苗速度在全球名列前茅,完成兩劑接種的人口超過六成,但仍擋不住Delta病毒突破性感染,每日新增確診數創下新高。為免封城噩夢重演,以色列率全球之先,加緊替民眾補打第三劑疫苗。

以色列的疫苗施打進度領先全球,短短兩個月內一半以上人口都打了疫苗。6月初新增確診數大幅下降,以國解除多項防疫限制,但沒過幾天感染Delta變種病毒的人數開始攀升,政府重新頒布口罩令。

根據牛津大學非營利研究計畫Our World in Data的數據,以色列約63%人口完整接種。

染疫人數 超越1月高峰

以色列疫苗接種率雖高,但7月以後染疫人數激增,8月24日達12,113例,觸及歷史高點,超越1月的高峰11,934例。幾個月之前,以國新增確診數降到兩位數,5、6月甚至有幾天零確診。

縱使以色列突破性感染的案例不少,發病人數並未越過1月高峰,這多虧大規模施打疫苗,以國年滿12歲就符合疫苗接種資格。該國衛生部公布,8月平均每日死亡18例,遠低於1月20日創下的單日新高紀錄101死。

然而以色列政府7月公布的初步數據顯示,1月接種兩劑輝瑞-BNT的人,疫苗對抗有症狀感染的效力降到僅剩16%,4月前完整接種者,疫苗保護力尚有79%,這意味疫苗免疫力會隨時間耗損。

但以色列分析的結論是,接種新冠疫苗在降低重症和住院機率上,仍有很好的效果。

7月底,以色列開始給60歲以上長者施打第三劑疫苗。到了8月底,這項施打加強劑計畫擴及到更多人口,自8月24日起,年滿30歲的以國人民都可打加強劑。

以色列人在完整接種兩劑新冠疫苗後,須等五個月才能追加第三劑。

以色列謝巴醫療中心(The Sheba Medical Center)傳染病專家萊瑟姆(Eyal Leshem)接受電訪表示,確診數雖上升,重症率依舊「相當地低」。他說:「我們將此歸因於我們的成年人口已接種兩劑疫苗,超過100萬人打了第三劑加強劑。打過疫苗的人,重症率是未接種疫苗者的十分之一,代表疫苗防止重症的效力仍高達90%以上。」

萊瑟姆另提到:「我們近期的數據也可見,補打加強劑的人,染疫風險低了很多。」

以色列魏茲曼科研所(Weizmann Institute of Science)教授施雷伯(Gideon Schreiber)指出,輝瑞-BNT疫苗的防護力雖會隨時間遞減,以色列實施疫苗加強劑計畫後情況似乎「大不同」。

他表示:「我猜想幾周後,我們就看得到染疫人數大幅下降,這多虧了施打第三劑疫苗。看看60歲以上長者,他們雖是重症的高風險群,但在打了兩劑疫苗後,即便感染Delta病毒,得重症的機率降低四到五倍,現在接種第三劑後,重症機率降了十倍以上。」

促打疫苗 避免重啟封城

以色列國會議員亟欲避免重啟嚴厲的防疫措施,敦促民眾積極接種疫苗。施雷伯也認為,縱然世界各地有很多Delta病毒突破性感染的例子,打疫苗仍是終結封城的保證。

