中東｜約旦皇室上演宮鬥劇

今年4月初,中東沙漠王國約旦爆發皇室兄弟鬩牆, 阿布杜拉國王下令軟禁前王儲哈姆札,理由是他聯合國內外反對勢力企圖煽動叛變。 儘管宮鬥劇才上演幾天就落幕,但還是引發國際社會高度關注。

今年3月當約旦薩爾特小鎮一家政府醫院的氧氣用完,導致九名新冠肺炎病患死亡後,該國國王阿布杜拉二世(Abdullah II bin Al-Hussein)旋風下鄉視察。身著軍裝的他在電視攝影機前斥責當地官員。

而沒多久前,一群憤怒的民眾將一輛載著法院官員的車子圍住,並在一陣拳打腳踢後,車子被迫加速逃離。

阿布杜拉視察完的隔一天,同父異母的弟弟哈姆札(Hamzah bin Hussein)也造訪薩爾特,但作風與皇室迥然不同。

屢屢批評國王及政府的哈姆札親王親自到死者的家中拜訪,並與他們的家人坐下來交談。兩個星期後,他受邀回到薩爾特與居民們一起參加傳統的節慶。

兄弟不合 正式檯面化

據阿布杜拉與哈姆札兩邊的人士透露,由於約旦對於抑制疫情與修復經濟不景氣早已疲於奔命,這次的薩爾特下鄉等於是讓皇室兄弟之間長期不合正式檯面化。

果然,幾天後約旦政府就以危及國家安全為由將哈姆札親王軟禁,此舉造成該國政局動盪,同時引起國際社會關注。哈姆札遭軟禁後有好多天都未公開露面,皇室特別發表聲明,指親王都留在家中由國王「照料」。

阿布杜拉國王在軟禁親王後的首次公開談話中,透過國家電視台發表聲明表示:「煽動叛亂來自我們國內與海外勢力。」他補充說:「作為哈希姆皇室家族的族長以及兄長,對於這次的事件,沒有人比我更震驚、痛苦以及憤怒。」

政府官員指控,親王與國內外反對派人士往來密切,意圖煽動社會對政府的不滿,藉此掌控政權。

退一步 哈姆札簽效忠協議



不過,阿布杜拉也指出,皇室家族正在努力修補裂痕。阿布杜拉請出皇叔哈珊出面,最後調和成功,讓哈姆札簽署效忠國王協議後,這場宮鬥劇也得以落幕。

根據約旦哈希姆皇家法院(The Royal Hashemite Court)聲明,約旦前王儲哈姆札親王在涉嫌政變遭軟禁後簽署效忠協議,表示將遵守傳統及皇室統治。協議書載明「我完全聽命於國王陛下」且「我將繼續效忠於約旦王國憲法且盡力輔佐國王陛下和現任王儲」。

皇家法院表示,阿布杜拉要求其叔叔哈珊親王出面「在皇室的框架下處理哈姆札親王的問題」。哈姆札在與兩人會面後簽署效忠協議。協議中聲明,「國家利益高於一切。我們對國王陛下為了守護約旦國家利益的種種作為表示支持。」

由於約旦在中東的地位特殊,皇室內鬥引發國際關注。事件爆發後,約旦的鄰國與盟友迅速表態支持阿布杜拉,包括美國、沙烏地阿拉伯與以色列。

約旦是美國在中東地區反恐作戰的重要基地,而沙烏地阿拉伯和以色列也是透過約旦才簽署了和平條約。

這場宮鬥劇是在過去一年慢慢醞釀後浮上檯面,主因為民眾對政府對抗新冠肺炎疫情的表現益發不滿,約旦人口僅1,000萬,但已有逾七千人死於疫情,更遭的是,經濟不景氣加速惡化,導致失業率飆升至近25%。

