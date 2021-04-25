中東｜約旦皇室上演宮鬥劇

今年4月初，中東沙漠王國約旦爆發皇室兄弟鬩牆， 阿布杜拉國王下令軟禁前王儲哈姆札，理由是他聯合國內外反對勢力企圖煽動叛變。 儘管宮鬥劇才上演幾天就落幕，但還是引發國際社會高度關注。

今年3月當約旦薩爾特小鎮一家政府醫院的氧氣用完，導致九名新冠肺炎病患死亡後，該國國王阿布杜拉二世（Abdullah II bin Al-Hussein）旋風下鄉視察。身著軍裝的他在電視攝影機前斥責當地官員。

而沒多久前，一群憤怒的民眾將一輛載著法院官員的車子圍住，並在一陣拳打腳踢後，車子被迫加速逃離。

阿布杜拉視察完的隔一天，同父異母的弟弟哈姆札（Hamzah bin Hussein）也造訪薩爾特，但作風與皇室迥然不同。

屢屢批評國王及政府的哈姆札親王親自到死者的家中拜訪，並與他們的家人坐下來交談。兩個星期後，他受邀回到薩爾特與居民們一起參加傳統的節慶。

兄弟不合 正式檯面化

據阿布杜拉與哈姆札兩邊的人士透露，由於約旦對於抑制疫情與修復經濟不景氣早已疲於奔命，這次的薩爾特下鄉等於是讓皇室兄弟之間長期不合正式檯面化。

果然，幾天後約旦政府就以危及國家安全為由將哈姆札親王軟禁，此舉造成該國政局動盪，同時引起國際社會關注。哈姆札遭軟禁後有好多天都未公開露面，皇室特別發表聲明，指親王都留在家中由國王「照料」。

阿布杜拉國王在軟禁親王後的首次公開談話中，透過國家電視台發表聲明表示：「煽動叛亂來自我們國內與海外勢力。」他補充說：「作為哈希姆皇室家族的族長以及兄長，對於這次的事件，沒有人比我更震驚、痛苦以及憤怒。」

政府官員指控，親王與國內外反對派人士往來密切，意圖煽動社會對政府的不滿，藉此掌控政權。

退一步 哈姆札簽效忠協議



不過，阿布杜拉也指出，皇室家族正在努力修補裂痕。阿布杜拉請出皇叔哈珊出面，最後調和成功，讓哈姆札簽署效忠國王協議後，這場宮鬥劇也得以落幕。

根據約旦哈希姆皇家法院（The Royal Hashemite Court）聲明，約旦前王儲哈姆札親王在涉嫌政變遭軟禁後簽署效忠協議，表示將遵守傳統及皇室統治。協議書載明「我完全聽命於國王陛下」且「我將繼續效忠於約旦王國憲法且盡力輔佐國王陛下和現任王儲」。

皇家法院表示，阿布杜拉要求其叔叔哈珊親王出面「在皇室的框架下處理哈姆札親王的問題」。哈姆札在與兩人會面後簽署效忠協議。協議中聲明，「國家利益高於一切。我們對國王陛下為了守護約旦國家利益的種種作為表示支持。」

由於約旦在中東的地位特殊，皇室內鬥引發國際關注。事件爆發後，約旦的鄰國與盟友迅速表態支持阿布杜拉，包括美國、沙烏地阿拉伯與以色列。

約旦是美國在中東地區反恐作戰的重要基地，而沙烏地阿拉伯和以色列也是透過約旦才簽署了和平條約。

這場宮鬥劇是在過去一年慢慢醞釀後浮上檯面，主因為民眾對政府對抗新冠肺炎疫情的表現益發不滿，約旦人口僅1,000萬，但已有逾七千人死於疫情，更遭的是，經濟不景氣加速惡化，導致失業率飆升至近25％。

精句選粹

Behind Jordan’s royal family feud, a prince who was accused of trying to upstage a king.

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