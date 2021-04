北美｜加州迪士尼重啟

關園一年多的加州迪士尼樂園終於要在4月30日重新開放! 為了令主題樂園展現新的風貌, 迪士尼將採用更多創新與科技元素,讓遊客有截然不同的新體驗。

迪士尼樂園、體驗與產品部門董事長達馬羅(Josh D’Amaro)自去年5月掌管迪士尼主題樂園部門時,他接手的是不尋常的資產-空蕩蕩的迪士尼樂園。

成軍66年的加州迪士尼樂園,自從去年3月新冠疫情爆發以來就處於關閉狀態。至於佛羅里達州的迪士尼世界則在去年7月有限度的開放營運。

鑒於近來加州政府官員已經解除防疫限制,讓關園一年多的加州迪士尼,終於能在4月30日重新開放。

針對加州迪士尼重啟營運,達馬羅做了一些調整,其中之一就是引進更多科技元素來強化對非傳統顧客的吸引。他過去曾說過創新、科技與嘗試新事物是深植迪士尼體內的DNA,因此外界揣測這次迪士尼可能將在樂園中大量提供虛擬現實體驗的設施,並且強化個人客製化的互動發展。

初期15%園區恢復營運

不過在樂園開放初期,為了保障員工與遊客健康,園區約只有15%恢復營運,而且只限加州居民進入,入園的遊客仍須配戴口罩與保持社交距離。

另外遊客還被鼓勵使用無現金的支付方式,可能是藉由手機、Magic Bands腕帶或是園區提供的行動訂單系統購買食物。

其它新的防疫措施還包括虛擬排隊、有助維持社交距離;以及透過線上預約系統,來協助進行人流管控等。

達馬羅表示:「我們不常遇到關園的情況。」該樂園過去次關園紀錄,像是美國前總統約翰‧甘迺迪遇刺、2001年的911事件,以及這次因為疫情關係而被迫關門近14個月。

身為迪士尼資深老將的他,正在關鍵時期掌管全球最有名的主題樂園,疫情改變了民眾的互動與娛樂方式。這次關園導致迪士尼資產負債表上有數十億美元大幅蒸發,並迫使數千名員工遭到解雇,另外消費者是否重回戶外活動與夏季旅遊還有待觀察。

利用關園時期更新樂園

不過達馬羅認為危機即是轉機,這些失去的時間反而更新迪士尼主題樂園業務的大好機會。持續一年多的關園讓迪士尼重新檢視樂園過時或是有問題的傳統,包括一些老舊的娛樂設施,可能代表陳舊的文化或是種族歧視的含意。

加州兩個園區的Jungle Cruise ride都重新進行翻修,以修正景點介紹當中對「原住民」的負面形容。迪士尼高管還決定重新設計Splash Mountain,最早是根據《南方之歌》(Song of the South),這是1940年代迪士尼一部帶有種族歧視色彩的電影。達馬羅認真傾聽遊客與員工的聲音,尋找正確的答案將是他工作的主要任務。

他說:「我們有責任確保我們反映了世界的面貌。」

不過達馬羅的調整行動,可能面臨讓粉絲失望的危機。該樂園是迪士尼與消費者情感最緊密的聯繫之一,這也意味他正走在擁抱新事物但一不小心又可能觸怒懷舊者的危索上。

華爾街目前正密切關注迪士尼的動向。樂園部門過去是該公司最主要的金雞母之一。2013到2017年該部門的收入增長七成。2019年,也是疫情爆發的前一年,營業利潤則是增加11%,在迪士尼各部門當中居於領先地位。不過疫情爆發後,迪士尼轉而將業務重心放在串流業務,其Disney+的快速成長讓華爾街感到訝異,不過迄今該業務獲利尚未轉盈。

Innovation,inventing new technologies and trying new things is just core to our parks DNA.



