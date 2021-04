歐洲｜馬克宏關閉母校ENA

法國政經領袖的搖籃-法國國家行政學院(ENA)將在2022年走入歷史, 以更講求公平的新文官培育學院取而代之,身為ENA校友的法國總統馬克宏, 目的是打破精英主義,增加政府多元性。

法國國家行政學院(ENA)培育出多名總統、總理與企業執行長,可謂法國政商領袖搖籃,法國總統馬克宏也是該校校友。法國在2018年爆發黃背心運動後,示威抗議者批評法國政治精英階級無法體民所苦,促使馬克宏改革文官選任方法,欲打破精英主義,建立更公平的社會。

馬克宏4月初在與高階政府官員的視訊會議中宣布,國家行政學院將在2022年關閉,由新設立的國家文官學校「公共服務學院」(ISP)取代,後者的招生、訓練和選才方式,都將與國家行政學院以往的做法大不相同,畢業生不再直接進入高階政府單位任職,而是先到地方機構歷練幾年。

馬克宏整改 決心堅定

馬克宏表示,法國須徹底改變招募文職人員的方法,並建立公務員的職涯途徑。

廢除國家行政學院是馬克宏大刀闊斧整頓政府單位的計畫一環,旨在去除公家部門的官僚氣息,為其注入簡明與效率。然而批評者認為,將國家行政學院改為公共服務學院,只是換湯不換藥,仍然無助社會公平。

黃背心運動要求經濟和社會正義,馬克宏在兩年前就萌生關閉國家行政學院的想法,試圖平息抗議群眾的怒火。

位在法國東部史特拉斯堡(Strasbourg)的國家行政學院,是法國前總統戴高樂(Charles de Gaulle)在1945年創辦,用意是吸引各社會階級的人才,培育戰後的管理精英。

法國國家行政學院出過四位總統和八位總理,大型企業執行長不乏該校校友,例如電信集團Orange、法國興業銀行(Societe Generale),和零售巨擘家樂福等。

國家行政學院每年只招收80名新生,入學考試非常困難,包括五場筆試、口試、團體面試和人格測驗。筆試的科目包含法律、經濟、社會議題與公共財政,每場筆試的測驗時間長達五個小時。

國家行政學院的畢業生會依據成績排名,再填寫志願分發至政府部門任職,名列前茅的畢業生便能快速通往法國文官的最高層級。

ENA孕育許多政商領袖

馬克宏便是經典案例,自國家行政學院畢業後,先是進入重要政府機構法國財政總監察署任職,再透過人脈到羅斯柴爾德(Rothschild & Cie)銀行服務,2016年創辦共和前進黨(LaREM),2017年贏得總統大選,成為法國最年輕的總統。

國家行政學院確實為法國培育出不少優秀的政經領袖,但人才卻不是來自各個社會階級,該校大部分的學生都出身中產階級,女性與國際學生明顯較法國其他高等學府更少。國家行政學院的學生背景單一,缺乏多元性,校友把持政商兩界重要職位,皆遭人詬病。

馬克宏表示,制度改革的目的是讓文官更貼近人民,而不是讓文官學院培育的人才空降到高階政府部門,不知民間疾苦。

精句選粹

French President Emmanuel Macron detailed plans to do away with an elite academic institution that’s a pillar of the country’s power establishment,replacing it with a more egalitarian version.

