歐洲｜梅克爾接班人底定

德國執政聯盟的梅克爾接班人終於底定, CDU黨魁拉謝特勝出。

德國9月26日聯邦議會選舉將屆,執政聯盟幾經波折終於在20日確定由基督教民主黨(CDU)黨魁拉謝特(Armin Laschet),接替告別政壇的梅克爾出馬角逐總理寶座。高人氣的基督教社會黨(CSU)黨魁索德(Markus Soeder),則坦承失敗。

60歲的拉謝特1月當選基民黨主席後,理所當然被視為梅克爾的接班人選,基民黨領導階層12日表態支持拉謝特披掛上陣,幫執政黨保住總理職位。

不過向以延續梅克爾路線自居的拉謝特,竟在防疫封城措施上與梅克爾衝突,年初才接任黨魁的他沒有蜜月期可享,上任沒多久就因處理疫情危機失當聲望下挫。

拉謝特高票贏索德

基民黨的巴伐利亞邦姊妹黨基社黨主席索德,對於角逐總理大位一直展現當仁不讓的態度。54歲的他日前表示,應該推舉在9月26日大選最有勝算的人為候選人。

基民黨議員莫奇曼(Elisabeth Mostchmann)接受美媒訪問時也曾表態支持索德,她說:「如此重責大任,我認為索德會竭盡所能,也有本事勝選。我認為拉謝特不夠努力,他也沒辦法像索德那樣果決。」

然而,儘管索德民調居於上風,但聯邦行政委員會46名成員20日的投票結果,拉謝特卻以31票支持,取得執政聯盟總理候選人資格,也終結了兩雄相爭的局面。

在保守派執政聯盟,有許多人對今年沒有梅克爾的國會大選惶惶不安,畢竟她已帶頭贏得四次勝利。梅克爾2018年10月底宣布,不再尋求第五任期,長達16年的執政生涯要畫下句點。

執政黨總理候選人一度出現雙雄相爭的局面,梅克爾被問到是否擔心會對執政聯盟的選情不利,她表明無意介入這場接班人爭奪戰。她說:「我想要置身事外。」

專家指出,推派拉謝特爭取總理大位,將牽動9月大選選情,對於產生何種執政聯盟具決定性影響。政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)主管納斯拉夫(Naz Masraff)表示:「由拉謝特披掛上陣,綠黨和社會民主黨可望受惠,綠黨在9月大選後坐上總理寶座的機會大增。」

重頭戲在9月大選

近期的民調均顯示,綠黨急起直追,已成為僅次於CDU-CSU執政聯盟的第二大黨。甚至於在4月20日公布的Forsa研究所民調,根據訪調1,502人的結果,綠黨支持率躍升至28%,比4月6~12日進行的上次民調大增5個百分點。反觀,CDU-CSU的支持率大跌6個百分點,只有21%。

萬一執政聯盟無法力挽狂瀾,9月大選恐成為該中右路線聯盟自2005年來首度失去最大黨的地位。

今年1月德國疫情又見惡化,是執政聯盟支持度在民眾不滿防疫聲中直直落的主因。但納斯拉夫指出:「一旦CDU/CSU的正式競選活動開跑火力全開,加上疫苗加速施打,情勢會對他們有利。」

但她也強調,拉謝特想鞏固CDU/CSU的選民基礎,從綠黨手中贏回中間派選民,恐怕難上加難。

