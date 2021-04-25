歐洲｜梅克爾接班人底定

德國執政聯盟的梅克爾接班人終於底定， CDU黨魁拉謝特勝出。

德國9月26日聯邦議會選舉將屆，執政聯盟幾經波折終於在20日確定由基督教民主黨（CDU）黨魁拉謝特（Armin Laschet），接替告別政壇的梅克爾出馬角逐總理寶座。高人氣的基督教社會黨（CSU）黨魁索德（Markus Soeder），則坦承失敗。

60歲的拉謝特1月當選基民黨主席後，理所當然被視為梅克爾的接班人選，基民黨領導階層12日表態支持拉謝特披掛上陣，幫執政黨保住總理職位。

不過向以延續梅克爾路線自居的拉謝特，竟在防疫封城措施上與梅克爾衝突，年初才接任黨魁的他沒有蜜月期可享，上任沒多久就因處理疫情危機失當聲望下挫。

拉謝特高票贏索德

基民黨的巴伐利亞邦姊妹黨基社黨主席索德，對於角逐總理大位一直展現當仁不讓的態度。54歲的他日前表示，應該推舉在9月26日大選最有勝算的人為候選人。

基民黨議員莫奇曼（Elisabeth Mostchmann）接受美媒訪問時也曾表態支持索德，她說：「如此重責大任，我認為索德會竭盡所能，也有本事勝選。我認為拉謝特不夠努力，他也沒辦法像索德那樣果決。」

然而，儘管索德民調居於上風，但聯邦行政委員會46名成員20日的投票結果，拉謝特卻以31票支持，取得執政聯盟總理候選人資格，也終結了兩雄相爭的局面。

在保守派執政聯盟，有許多人對今年沒有梅克爾的國會大選惶惶不安，畢竟她已帶頭贏得四次勝利。梅克爾2018年10月底宣布，不再尋求第五任期，長達16年的執政生涯要畫下句點。

執政黨總理候選人一度出現雙雄相爭的局面，梅克爾被問到是否擔心會對執政聯盟的選情不利，她表明無意介入這場接班人爭奪戰。她說：「我想要置身事外。」

專家指出，推派拉謝特爭取總理大位，將牽動9月大選選情，對於產生何種執政聯盟具決定性影響。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）主管納斯拉夫（Naz Masraff）表示：「由拉謝特披掛上陣，綠黨和社會民主黨可望受惠，綠黨在9月大選後坐上總理寶座的機會大增。」

重頭戲在9月大選

近期的民調均顯示，綠黨急起直追，已成為僅次於CDU-CSU執政聯盟的第二大黨。甚至於在4月20日公布的Forsa研究所民調，根據訪調1,502人的結果，綠黨支持率躍升至28％，比4月6～12日進行的上次民調大增5個百分點。反觀，CDU-CSU的支持率大跌6個百分點，只有21％。

萬一執政聯盟無法力挽狂瀾，9月大選恐成為該中右路線聯盟自2005年來首度失去最大黨的地位。

今年1月德國疫情又見惡化，是執政聯盟支持度在民眾不滿防疫聲中直直落的主因。但納斯拉夫指出：「一旦CDU／CSU的正式競選活動開跑火力全開，加上疫苗加速施打，情勢會對他們有利。」

但她也強調，拉謝特想鞏固CDU／CSU的選民基礎，從綠黨手中贏回中間派選民，恐怕難上加難。

精句選粹

Germany’s conservatives threw their weight behind Armin Laschet as their candidate to succeed Angela Merkel as chancellor in a September national election instead of his more popular Bavarian rival.

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