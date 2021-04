加勒比海｜東加勒比推數位貨幣

東加勒比國家打造數位貨幣DCash, 可服務許多沒有銀行帳戶的消費者,也在全球貨幣聯盟中首開先例。

東加勒比國家打造名為「DCash」數位貨幣,藉此加速交易、服務當地許多沒有銀行帳戶的族群,人們只要有智慧型手機即可操作,這也是全球第一個由區域聯盟推出的數位現金。

此貨幣於4月7日上線,可在東加勒比貨幣聯盟(ECCU)其中四個島國開始試行,分別是聖露西亞、格瑞那達(Grenada)、安地卡及巴布達、聖克里斯多福及尼維斯(Saint Kitts and Nevis)。

風險、交易成本降低

東加勒比央行表示,儘管有些國家已推出類似的貨幣系統,但「DCash」是第一個以區塊鏈為基礎、由全球貨幣組織打造的貨幣。

DCash由巴貝多金融科技業者Bitt打造,該公司執行長波佩卡(Brian Popelka)在線上記者會表示,「這是貨幣工具史上的重要里程碑。」

與加密貨幣不同的地方在於,DCash是與央行結盟、和當地流通的東加勒比元連結的數位貨幣,因此擁有固定的價值。

此外,比起民間的電子付費系統,DCash因為是官方發行的數位貨幣,所以風險更低,還可略過中間商,減少交易成本。

Bitt發言人柏奈特(Chris Burnett)指出,該數位貨幣系統可供沒有銀行帳戶的人使用,只要有智慧型手機即可。

使用者要先下載應用程式(App)以透過QR Code付費。沒有銀行帳戶的消費者必須向特定代理商或金融機構針對個人資料進行認證,經核可後獲得「DCash錢包」,接著以現金購買該數位貨幣。有銀行帳戶者也可從銀行存款匯至DCash錢包。目前DCash付費金額仍設有上限,尚未打算與信用卡整合。

康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德(Eswar Prasad)表示,許多東加勒比人為此歷史性的成就歡呼,但一些專家擔憂,由小國發行的數位貨幣最後可能變成恐怖分子融資與洗錢等非法行為的管道。

他強調,「隨著愈來愈多央行加入,質疑聲浪會逐漸消退,因為全球央行皆無可避免地面臨實體現金使用日益減少的趨勢。」

沒有銀行帳戶成催化劑

普拉薩德提到,巴哈馬去年成為全球第一個發行央行數位貨幣(Central Bank Digital Currency,CBDC)的國家,馬紹爾群島則在考慮推出自家加密貨幣,他認為,一些小國對此態度積極的原因,因為許多人都還沒有銀行帳戶。

官員指出,最晚今年9月前會在東加勒比貨幣聯盟的其他島國推出數位貨幣計畫,包括安圭拉(Anguilla)、多米尼克、蒙哲臘(Montserrat)、聖文森及格瑞那丁。

東加勒比央行金融科技執行小組主席鮑威爾(Sharmyn Powell)表示,目標2025年以前實體現金使用減少50%。

該央行總裁安東尼(Timothy Antoine)表示,他可以預見農民、漁夫、小企業主、單親媽媽和沒有銀行帳戶者等人,都將一同使用這個數位貨幣。他強調,「數位現金難以被偷取,在疫情期間也比較安全,因為數位支付可減少碰觸」。

精句選粹

Eastern Caribbean blazes a trail as first currency union to launch central bank digital cash.

延伸閱讀