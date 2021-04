北美｜亞馬遜工人拒組工會

亞馬遜主張自家福利優於同業並質疑工會效益, 成功打消倉儲員工籌組工會的念頭。

亞馬遜阿拉巴馬州貝瑟默(Bessemer)倉儲中心員工4月初針對是否組建工會投票,結果顯示高達71%的人反對加入工會,贊成比重不到16%。反對者表示,他們非常珍惜自己飯碗,也不認為工會能幫他們爭取到更好的薪資福利。

此結果意味著:全美第二大雇主亞馬遜打了漂亮一仗。該電商龍頭在當地大力宣傳自家員工福利優於同業,同時質疑零售、批發和百貨公司工會(RWDSU)存在的必要性,此一策略如今看來相當成功。

最低時薪 聯邦的兩倍

部分工人坦承,他們確實受到亞馬遜宣傳影響,因此投票反對工會。亞馬遜指出,他們每小時最低時薪為15美元,足足是聯邦最低工資7.25美元的兩倍以上,更重要的是,他們還提供員工健康保險與退休福利。

也有工人表示,他們打從一開始就反對組織工會的想法,原因在於參加工會需要繳交會費,但工會不見得能提供多大幫助。

亞馬遜當地員工、現年41歲的的邁爾斯(Melissa Charlton Myers)表示:「我拚老命賺錢,不希望繳交會費只換來工會不切實際的承諾。」

同樣反對工會的員工詹寧斯(Cori Jennings)指出,根據亞馬遜提供的文件顯示,RWDSU代表其他產業員工和雇主爭取的權益,和他們原來訂定合約並無太大差異。

RWDSU:加入工會薪資較高

但RWDSU引用美國勞工統計局數據駁斥,證實工會成員平均薪資高於未加入工會者。

部分員工則是擔憂,一旦工會籌組成功,可能會招致公司的報復,例如亞馬遜關閉工廠或停止擴廠等,而這將導致他們失去工作。亞馬遜不願回應此事。

支持組成工會的員工表示,他們希望在許多事情上有更多掌控權,例如休息次數、公司監控員工的方式與包裹揀選分類速度等。

賓州大學勞動經濟學家巴倫凱(Iwan Barankay)表示,一開始籌組工會的聲浪通常很大,但雇主後續作為可能影響員工參加意願,特別是涉及他們生計問題時。

工廠地點成關鍵

巴倫凱表示:「工廠地點很關鍵。阿拉巴馬州有很多低收入家庭、當地工作機會不多。在疫情衝擊下,他們生活已經很難過,因此不想自找麻煩籌組工會。」

亞馬遜部分員工表示,即便沒有工會的協助,他們還是會透過內部方式爭取權益並要求公司進行改革。

此事也引起政治人物關切,佛蒙特州民主黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)便推文批評亞馬遜執行長貝佐斯「過於貪婪」。

他表示:「我只想知道,為何全球首富要花幾百萬美元阻擾員工組成工會。」

桑德斯表示,貝瑟默倉儲中心員工對決亞馬遜就像是「小蝦米對上大鯨魚」,後者動用大筆金錢與各種策略,讓員工打消籌組工會的念頭,相關單位應針對此事展開調查。

亞馬遜聲明澄清,「大家很容易把此事想成是亞馬遜成功嚇阻員工,但這絕非事實」。

精句選粹

Amazon workers in Alabama vote against forming a union. Some said they didn’t see how a union would substantially improve their pay and benefits.

