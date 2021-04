北極圈｜格陵蘭拒中澳採礦

格陵蘭繼2019年拒絕美國前總統川普買島後, 這回又向中、澳採礦資金說不, 透露維京民族的鋼鐵性格不好惹。

人口僅5.6萬人的格陵蘭幾乎全境都在北極圈內,是全球最大島嶼,大片沿岸緊鄰北極海。格陵蘭是丹麥自治區,多年來一直尋求獨立,無奈經濟規模30億美元的格陵蘭高度仰賴丹麥政府補助。

格陵蘭擁有全球最大未開發稀土礦床。格陵蘭人一方面了解稀土開採能加速當地經濟發展,為將來獨立奠定基礎,一方面又擔心各項開採會進一步破壞北極圈生態,加速氣候變遷。

近年來稀土金屬應用領域愈發廣泛。以格陵蘭為例,當地蘊藏的釹礦應用層面從電子裝置、風力發電機一路延伸至戰鬥機。

格陵蘭南部的Kvanefjeld地區蘊藏大量釹及鈾礦,是否開放採礦成為這次大選關鍵議題。

國會被迫在4月改選



自1979年以來長期執政的前進黨(Siumut Party)始終支持稀土開採,在國會多數優勢之下促成中資企業「盛和資源」控股的澳洲格陵蘭礦業公司(Australia Greenland Minerals)提出Kvanefjeld稀土開採計畫,並獲得格陵蘭政府初步核准。

然而,格陵蘭國內反對聲浪日漸高漲迫使聯合政府下台,國會被迫在4月改選。早在大選投票之前,當地民調結果已顯示,反對稀土開採的政黨「因紐特共同體」(Inuit Ataqatigiit)支持率領先。

果不其然,4月6日大選結果由因紐特共同體大獲全勝,在國會31席中拿下12席,成為國會第一大黨,反觀前進黨拿下10席。因紐特共同體將率領其他黨共組聯合政府,意味著中、澳開採格陵蘭稀土金屬的計畫恐怕落空。

美國地質調查局統計,去年全球稀土開採量總計24萬噸稀土氧化物當量,其中14萬噸來自中國,使中國蟬聯全球最大稀土供應國,這也是各國覬覦格陵蘭的原因。2019年川普放話想買下格陵蘭,就是希望藉此抗衡中國在稀土市場的主導權。

反稀土開採政黨掌權



除了稀土礦床之外,格蘭陵也兼具地緣政治重要性。近年北極圈冰河逐漸融化後,北極圈海運商機開始吸引各國關注。今年3月長榮長賜輪擱淺蘇伊士運河造成全球海運大亂,更加凸顯格陵蘭在未來北極圈海運的樞紐位置,種種因素皆使格陵蘭成為中、美政治角力之地,但目前看來雙雙敗興而歸。

因紐特共同體黨主席艾格德(Mute Bourup Egede)在勝選演說中表示:「這次大選的兩大重要議題在於人們的生活條件,以及我們的健康與環境。」

年僅34歲的艾格德曾於2016至2018年擔任自然資源部長,對鈾礦開採計畫堅持零容忍政策,但他對外強調他反對的是Kvanefjeld開採案,而非所有礦業開採計畫。

巴黎高等商業研究院北極事務講師梅爾德(Mikaa Mered)表示,本次大選結果勢必將影響格陵蘭礦業發展,但他認為格陵蘭人並非不想採礦,只是想避免不當採礦造成環境污染。

位於倫敦的北極研究與政策倡議智庫執行長敏席斯(Dwayne Menezes)也表示:「對因紐特共同體而言,新政府的挑戰在於如何向全球宣傳格陵蘭依舊歡迎投資的立場。」畢竟經濟發展是格陵蘭獨立的重要前提。

精句選粹

Greenland’s mining potential is widely seen as vital to its prospects of achieving more economic independence, as its $3 billion economy and large public sector are heavily reliant on grants from Denmark.

