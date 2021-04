北美｜捧著現金去搶房

新冠疫情在美掀起一波買房熱, 不過在房市供不應求下,美國民眾發現即使有了存款與銀行貸款, 還是難與滿手現金的投資者競爭。

梅樂莉(Kristin Mallory)在科羅拉多州奧羅拉(Aurora)租屋多年後,她與她的丈夫決定買下屬於自己的窩。雖然他們預期購屋過程將會一波三折,但實際上遭遇到的種種情況卻是他們前所未料。

33歲的梅樂莉說:「我們未曾想過奧羅拉房市目前是如此激烈與充滿競爭」。她表示當房子一上架後,立即就銷售一空。好不容易找到符合預算的房屋時,又被別人以高價標走。

在金融業任職的梅樂莉曾認為,自己是何等幸運,能在疫情期間存到買房的自備款。她與丈夫在這場疫情危機中仍保有工作,居家辦公還能享有公司提供的福利。

目前這對夫妻每月的房租是兩千美元,約等於一般房屋每月支付的貸款,不過這筆費用卻無法讓他們在奧羅拉找到合適房子。

近年住宅自有率回升

梅樂莉指出,待售屋收到20多個出價是家常便飯,當中還包括企業與提議一次支付現金的投資大戶。她無奈的說,雖然他們手中有一些存款,並事先獲得三家銀行的貸款許可,但還是難與一次付清的投資者競爭。

然而梅樂莉的情況也凸顯在全美購屋熱潮下,民眾買房所面臨的挑戰。

自2007年經濟衰退以來,全美住宅自有率迄未完全回復。據普查局針對住宅自有率變動進行分析,發現2009到2014年這段時間,全美46州與哥倫比亞特區的住宅自有率明顯下降,只有阿肯色州、夏威夷、南達柯他州與佛蒙特州呈現持平。

但普查局在報告中也提到,在歷經多年的下滑,最近幾年住宅自有率已逐漸回升,甚至開始出現小幅反彈的跡象。

房市專家指出,除了在金融危機受創最深的族群,數據顯示,不論是年輕一代或是老一輩的人,都渴望擁有自己的房子。

儘管如此,美國住宅自有率尚未回到2007年經濟大衰退前的高點。

僧多粥少 房價恐攀高

到2019年為止,該自有率預估為64.1%,與過去三年持平,雖然高出2015年的63%,但仍低於2006年所創的67.3%歷史高點。

對想購屋的美國民眾而言,除了房價飆漲讓他們購屋不易,此外最大的障礙就是無力支付頭期款。Realtor.com的最新調查指出,44%的首購族最後打消買房念頭,是因為他們沒有足夠現金支付頭期款。

為協助解決這項問題,美國總統拜登曾在2020年大選期間,提出一項購屋計畫,當中包含提供首購族15,000美元的稅負減免,讓他們可使用這筆資金支付頭期款與其他相關費用。Zillow的報告指出,這項政策預料可幫助數百萬美國民眾擁有自己的房屋。

不過一些房市專家警告,該做法是治標不治本,RealtyTrac不動產資料公司執行副總裁夏加(Rick Sharga)認為,在房市供不應求下,增加更多買主只會加劇房屋銷售的競爭,最終恐將更快速的推升房價,導致消費者更沒有能力負擔購房支出。

