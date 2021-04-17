北美｜捧著現金去搶房

新冠疫情在美掀起一波買房熱， 不過在房市供不應求下，美國民眾發現即使有了存款與銀行貸款， 還是難與滿手現金的投資者競爭。

梅樂莉（Kristin Mallory）在科羅拉多州奧羅拉（Aurora）租屋多年後，她與她的丈夫決定買下屬於自己的窩。雖然他們預期購屋過程將會一波三折，但實際上遭遇到的種種情況卻是他們前所未料。

33歲的梅樂莉說：「我們未曾想過奧羅拉房市目前是如此激烈與充滿競爭」。她表示當房子一上架後，立即就銷售一空。好不容易找到符合預算的房屋時，又被別人以高價標走。

在金融業任職的梅樂莉曾認為，自己是何等幸運，能在疫情期間存到買房的自備款。她與丈夫在這場疫情危機中仍保有工作，居家辦公還能享有公司提供的福利。

目前這對夫妻每月的房租是兩千美元，約等於一般房屋每月支付的貸款，不過這筆費用卻無法讓他們在奧羅拉找到合適房子。

近年住宅自有率回升

梅樂莉指出，待售屋收到20多個出價是家常便飯，當中還包括企業與提議一次支付現金的投資大戶。她無奈的說，雖然他們手中有一些存款，並事先獲得三家銀行的貸款許可，但還是難與一次付清的投資者競爭。

然而梅樂莉的情況也凸顯在全美購屋熱潮下，民眾買房所面臨的挑戰。

自2007年經濟衰退以來，全美住宅自有率迄未完全回復。據普查局針對住宅自有率變動進行分析，發現2009到2014年這段時間，全美46州與哥倫比亞特區的住宅自有率明顯下降，只有阿肯色州、夏威夷、南達柯他州與佛蒙特州呈現持平。

但普查局在報告中也提到，在歷經多年的下滑，最近幾年住宅自有率已逐漸回升，甚至開始出現小幅反彈的跡象。

房市專家指出，除了在金融危機受創最深的族群，數據顯示，不論是年輕一代或是老一輩的人，都渴望擁有自己的房子。

儘管如此，美國住宅自有率尚未回到2007年經濟大衰退前的高點。

僧多粥少 房價恐攀高

到2019年為止，該自有率預估為64.1％，與過去三年持平，雖然高出2015年的63％，但仍低於2006年所創的67.3％歷史高點。

對想購屋的美國民眾而言，除了房價飆漲讓他們購屋不易，此外最大的障礙就是無力支付頭期款。Realtor.com的最新調查指出，44％的首購族最後打消買房念頭，是因為他們沒有足夠現金支付頭期款。

為協助解決這項問題，美國總統拜登曾在2020年大選期間，提出一項購屋計畫，當中包含提供首購族15,000美元的稅負減免，讓他們可使用這筆資金支付頭期款與其他相關費用。Zillow的報告指出，這項政策預料可幫助數百萬美國民眾擁有自己的房屋。

不過一些房市專家警告，該做法是治標不治本，RealtyTrac不動產資料公司執行副總裁夏加（Rick Sharga）認為，在房市供不應求下，增加更多買主只會加劇房屋銷售的競爭，最終恐將更快速的推升房價，導致消費者更沒有能力負擔購房支出。

精句選粹

We have some money and are pre-approved by 3 different banks,but we can’t compete with all cash.



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