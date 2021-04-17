歐洲｜義國翻轉數位落差

與歐洲其他國家相較，義大利的數位落差不小， 數位競爭力排歐盟倒數第四， 不過疫情也為該國帶來翻轉數位落差的契機。

與其他幾千家的小型企業一樣，由於爆發新冠肺炎重創營運，義大利汽車濾油器製造商Ecofiltri去年也向國家申請貸款，期能度過難關。

不過，Ecofiltri並沒有把錢拿去支付逾期的租金和帳單，而是將資金投資於業務的技術改造。由於電動運輸的長期趨勢已經成型，加上疫情危機造成開車人數大減，該公司被迫必須採取行動。

Ecofiltri共同創辦人史卡菲塔（Simone Scafetta）表示，「我們擴充了廠房、購買了高科技設備，甚至建立了研發部門，我們正在研發三個計畫，希望我們可以就提供更多的智慧產品與服務申請專利。」

根據歐盟數位經濟與社會指標（Digital Economy and Society Index，DESI），義大利2019年數位競爭力在歐盟排名倒數第四。疫情迫使該國加速科技化的腳步，反而為該國提供一次提振孱弱生產力和經濟成長的機會。

較高經濟成長率攸關該國能否維持償債能力，羅馬政府國債高居全球第三高，疫情爆發後讓公共債務膨脹至國內生產毛額（GDP）的1.6倍。

米蘭理工大學的研究顯示，如果義大利的中小型企業（SME）能填補與西班牙同業之間高達40％的數位差距（按電子商務能力、電子發票與使用大數據等多項評量指標），義大利每年經濟成長率可因此增加1.9個百分點。

米蘭理工大學中小企業和數位創新研究中心主任賽利（Giorgia Sali）說，「不過上述這些假設，只有在企業的科技思維，從疫情被動因應轉為長期的策略考量才能成立。」

企業加速數位轉型

義大利政府預估，近年來在數位投資方面遠遠落後歐盟其他國家，差距大約相當於GDP的2個百分點。

而疫情帶來了好的轉變，戴爾公司委託業者對中大型企業進行的一項調查顯示，有86％的受訪者表示，他們在2020年加速數位轉型計畫，比率高於歐盟75％的平均值。

IT服務供應商VAR集團執行長莫里安尼（Francesca Moriani）表示：「疫情迫使義大利企業必須正視該國巨大數位落差的問題，而歐洲的整體數位競爭力又輸給美國和中國。」歐元區的數位經濟規模，僅是美國的三分之二。

令人鼓舞的是，儘管疫情造成營收下滑，但VAR集團所做的調查發現，高達92％的中小企業打算在未來兩年投資數位能力。

寬頻上網普及率低

造成義大利數位落差的成因有很多，首先是寬頻上網偏低，其次是許多公司都是家族企業，缺乏需專業經理人帶領的數位轉型。

此外，由於人口老化，加上資通訊畢業生產量偏低，義大利每年僅約5千人，遠低於西班牙的1.8萬人，導致義大利在數位競賽上愈跑愈落後。

為了支持企業採用尖端技術和超高速網路，羅馬政府已編列460億歐元的預算用於數位投資，這筆經費來源是歐盟復甦基金（尚未撥款）。

義大利並對計劃增加數位投資的企業提供稅負優惠，同時還找來沃達豐（Vodafone）前執行長科勞（Vittorio Colao）出任科技暨數位轉型部長。

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Pandemic leaves digital laggard Italy scrambling to catch up.



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