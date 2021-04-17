東北亞｜韓國結婚離婚「疫」起降

韓國結婚人數逐年下降、青年就業問題， 是韓國社會難解問題， 一年來疫情讓問題的難度更加重。

在新冠病毒疫情「侵襲」韓國一年多來，韓國結婚人數與離婚人數雙雙創下1997年亞洲金融風暴以來最「低」紀錄，但是，全職爸爸的人數則大增，也人創下歷史記錄。

2020結婚人數年減逾一成

韓國的結婚人數，受到人口老化以及少子化的影響，從2012年開始本來就逐年減少，但是，當韓國國家統計廳發布「2020年結婚與離婚統計」報告的時候，結婚人數與2019年相比減少了10.7％時，依然讓韓國社會大吃一驚。

因自1990年以來，結婚人數降幅逾10％的年分只有1997年。1997年是因為亞洲金融風暴重創韓國經濟，而韓國人一般只有在經濟困難時，才會延遲婚姻大事。

2020年結婚人數大幅下降，韓國國家統計廳相關官員直言，「除了疫情的因素外，很難有的理由。」顯然，在疫情在韓國一年所造成的衝擊，與1997年亞洲金融風暴的相當，至少重創了「結婚」的意願。

韓國社會學者分析認為，2020年結婚人數的降幅與1997年最大的不同是，1997年純粹是經濟因素，2020年則是在經濟因素外，還也多了疫情的干擾。

其中最為明顯的是，在韓國結婚旺季是5月，2020年5月新娘只有18.1萬對，與2019年5月相比減幅為21.3％，結婚人數甚至比不上結婚淡季的12月，12月的結婚人數都還有22.1萬對。

2020年5月時，韓國第二波疫情還沒有消退，禁5人以上群聚等社交距離的防疫措施，也沒有解禁，「絕對」的影響了婚禮的舉行，也導致該月新娘少了21％。

疫情不僅影響了韓國的結婚人數，也沖淡了離婚的衝動。韓國社會觀察者分析指出，因為疫情，2020年從中央到地方政府都提倡「遠距」過節，透過視訊問候在家鄉中的長輩們，而節慶日返鄉過節之後，向來是韓國離婚的高峰期，因為疫情大大的減少了回鄉人潮，也因此減少了各種引起矛盾的原因。

離婚數三年來首度下降

不過，更重要的是，疫情期間，要打一場離婚訴訟，並不是很不方便，所以，2020年離婚人數為10.7萬對，是事隔三年後，首度呈現下降的情形，同時，在絕對數字上，也創造了1997年以來的最低紀錄。

疫情，不只讓韓國結婚、離婚人數下降，還讓「全職爸爸」大增。不不論是出於自願還是被迫，依據韓國勞動部的統計，2020年申請育嬰假的男性，比2019年增加了23％，在經過有疫情的一年時間後，2021年的全職爸爸比2020年大增30％。

其中，30歲多歲的「全職爸爸」雖然只也比2020年增加了11.08％，但是，初入職場的20多歲的「全職爸爸」卻增加了94.1％。顯示，不管是自願，還是被迫，疫情對初入職場的韓國年輕人的就業衝擊其實是最大。

事實上，不管是結婚人數減少，年輕人的就業問題，都是韓國社會的難解問題，疫情又加重了問題的難度。

精句選粹

COVID-19 had a huge impact on marriages, which dropped to a record low in 2020. Divorces are also down, to the lowest level since the 1997 crisis.

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