東北亞｜韓國結婚離婚「疫」起降

韓國結婚人數逐年下降、青年就業問題, 是韓國社會難解問題, 一年來疫情讓問題的難度更加重。

在新冠病毒疫情「侵襲」韓國一年多來,韓國結婚人數與離婚人數雙雙創下1997年亞洲金融風暴以來最「低」紀錄,但是,全職爸爸的人數則大增,也人創下歷史記錄。

2020結婚人數年減逾一成

韓國的結婚人數,受到人口老化以及少子化的影響,從2012年開始本來就逐年減少,但是,當韓國國家統計廳發布「2020年結婚與離婚統計」報告的時候,結婚人數與2019年相比減少了10.7%時,依然讓韓國社會大吃一驚。

因自1990年以來,結婚人數降幅逾10%的年分只有1997年。1997年是因為亞洲金融風暴重創韓國經濟,而韓國人一般只有在經濟困難時,才會延遲婚姻大事。

2020年結婚人數大幅下降,韓國國家統計廳相關官員直言,「除了疫情的因素外,很難有的理由。」顯然,在疫情在韓國一年所造成的衝擊,與1997年亞洲金融風暴的相當,至少重創了「結婚」的意願。

韓國社會學者分析認為,2020年結婚人數的降幅與1997年最大的不同是,1997年純粹是經濟因素,2020年則是在經濟因素外,還也多了疫情的干擾。

其中最為明顯的是,在韓國結婚旺季是5月,2020年5月新娘只有18.1萬對,與2019年5月相比減幅為21.3%,結婚人數甚至比不上結婚淡季的12月,12月的結婚人數都還有22.1萬對。

2020年5月時,韓國第二波疫情還沒有消退,禁5人以上群聚等社交距離的防疫措施,也沒有解禁,「絕對」的影響了婚禮的舉行,也導致該月新娘少了21%。

疫情不僅影響了韓國的結婚人數,也沖淡了離婚的衝動。韓國社會觀察者分析指出,因為疫情,2020年從中央到地方政府都提倡「遠距」過節,透過視訊問候在家鄉中的長輩們,而節慶日返鄉過節之後,向來是韓國離婚的高峰期,因為疫情大大的減少了回鄉人潮,也因此減少了各種引起矛盾的原因。

離婚數三年來首度下降

不過,更重要的是,疫情期間,要打一場離婚訴訟,並不是很不方便,所以,2020年離婚人數為10.7萬對,是事隔三年後,首度呈現下降的情形,同時,在絕對數字上,也創造了1997年以來的最低紀錄。

疫情,不只讓韓國結婚、離婚人數下降,還讓「全職爸爸」大增。不不論是出於自願還是被迫,依據韓國勞動部的統計,2020年申請育嬰假的男性,比2019年增加了23%,在經過有疫情的一年時間後,2021年的全職爸爸比2020年大增30%。

其中,30歲多歲的「全職爸爸」雖然只也比2020年增加了11.08%,但是,初入職場的20多歲的「全職爸爸」卻增加了94.1%。顯示,不管是自願,還是被迫,疫情對初入職場的韓國年輕人的就業衝擊其實是最大。

事實上,不管是結婚人數減少,年輕人的就業問題,都是韓國社會的難解問題,疫情又加重了問題的難度。

精句選粹

COVID-19 had a huge impact on marriages, which dropped to a record low in 2020. Divorces are also down, to the lowest level since the 1997 crisis.

延伸閱讀