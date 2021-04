中南美｜拉美抗疫之戰無盡頭

拉丁美洲開始接種新冠疫苗以來已逾百日, 但部分國家疫情仍危險地持續飆升。

拉丁美洲自去年底以來陸續為民眾接種新冠疫苗,但部分地區疫情仍然持續大幅攀升,甚至嚴重到令當地醫療系統崩潰,可是跟疫情失控國家相較,有些與之緊鄰的國家卻在接種行動後開始出現正面的防疫效果。這差異性引起外界關切與專家的注意。

巴西、秘魯、智利和巴拉圭是目前拉美地區裡新冠肺炎死亡率最高國家,其醫療系統出現可能崩潰跡象而讓人格外憂慮。

泛美衛生組織(PAHO)主任艾提安(Carissa Etienne)說,死亡率上升代表病患沒得到必需的照顧,因為醫護人員要同時照顧太多病患,使工作量超出負荷而無法給病患提供良好照顧。

儘管這些疫情嚴重國家已經不斷為民眾接種,但接種率仍遠低於可降低整體感染率的程度。當地衛生官員擔心政府沒有嚴格實施社交距離等防疫措施同時,傳染力更強的新變種病毒會爆發新一波疫情。

目前巴西是區內疫情最嚴重國家。迄4月11日止,累計確診數近1,350萬人為全球第三高國家,累計死亡逾35萬人全球第二高。

巴西國內已發現92種新冠肺炎的新變種病毒,其中病毒株P1的變種病毒傳染力是原始病毒的逾兩倍,已導致巴西確診人數不斷大幅增加。光是3月因疫情而死亡數急增至逾6.6萬人,創去年爆發疫情以來單月死亡數新高紀錄。

巴西全民接種率僅10%

雖然巴西有完整的接種制度,但自從1月中開始為民眾接種以來,全民接種率卻僅略高於10%。

目前巴西全國27個州裡,高達25個州的加護病房占床率已逾八成。儘管如此,像里約熱內盧州等部分地方政府,在反對執行封鎖的總統波索納洛(Jair Bolsonaro)鼓動下,已決定讓學校恢復上課。

包括玻利維亞和烏拉圭等幾個與巴西接壤的拉美國家,已試圖封閉與巴西接壤的邊境來抑制疫情蔓延。其中,烏拉圭甚至把其跟巴西接壤地帶,列為優先接種疫苗地區,希望建立「防疫牆」來阻止疫情從巴西入侵。

智利因得到大量中國疫苗供應,早在去年12月開始接種疫苗,讓其接種率目前為全球第三高,可是智利確診人數不斷增加,逼使智利當局要對外國人和本國人封鎖邊境,試圖阻止疫情蔓延。

更令人擔心的是,南美洲正進入疫情傳播高峰期的秋冬季節,讓區內的智利和阿根廷等國家已做出未來數周內爆發新疫情的準備。

秘魯花十年才能全民免疫

根據約翰霍普金斯大學資料,秘魯目前新冠死亡率為全球第二高,僅次於墨西哥。但其接種率極低,目前每天只能為數千民眾接種,以此接種速度計算,秘魯要逾十年時間才能達到全民免疫程度。

在這種嚴峻情況下,秘魯和厄瓜多爾仍各自在4月11日舉行總統大選。由於兩國去年政局動盪,大家都希望透過大選來解決問題。即使確診人數不斷攀升,但都沒人提出延後大選。專家擔心兩國在大選結束後,不管誰上台,都得面對更嚴重的疫情危機。

