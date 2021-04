北美｜紐約富人稅全美最高

若拜登政府與紐約州加稅計畫皆獲通過, 那紐約市富人所得稅率將成為全美最高, 逾半數收入都得拿去繳稅。

紐約州政府近日計畫對於富人增稅,藉此因應預算赤字問題。按紐約州長古莫(Andrew Cuomo)規劃,州與市合併估算,住在紐約市的富人稅率最高達14.8%。萬一總統拜登又將聯邦最高所得稅率調高至39%,那富裕紐約客超過一半所得恐怕都得上繳國庫。

古莫與州議會領袖目前正就2022財年預算案進行協商,雙方有意透過提高所得稅與企業稅方式,為紐約州每年增加額外43億美元歲收。

紐約富人「稅」不安穩

據紐約州政府規劃,收入介於500萬美元~2,500萬美元的富人將被課以10.3%所得稅率。收入破2,500萬美元的人稅率調高至10.9%。至於年薪超過100萬美元的個人與年薪逾200萬美元的夫妻,所得稅率將從8.82%升至9.65%。

若此政策實施的話,紐約市有錢人將承受最大衝擊。紐約市最高所得稅率為3.88%,加上州政府上調稅率,該市富人將被課以13.5%~14.8%稅率,成為美國所得稅率最高地區、超越加州的13.3%。

古莫今年1月時喊話,若白宮不願出手協助該州處理150億美元赤字,那他們只好自力救濟加稅因應。150億美元赤字改寫該州歷史新高,遠超過州政府能力範圍,先前最大赤字紀錄為100億美元。

古莫表示,如果在「最糟情況」下,聯邦政府只願提供60億美元援助,那他只好採取加稅措施以補足缺口。他指出:「我對於紐約州未來懷抱希望,但前提是華府必須公平行事,才能幫助我們脫離困境。」

古莫指出,紐約州預算赤字嚴重,原因在於聯邦政府近年援助有限,加上新冠疫情導致該州歲收銳減51億美元所致。

州長加稅 紐約人出走

紐約市是首波疫情重災區,政府當時為了防疫強制大部分商店關閉,更慘的是許多富人為了避稅紛紛遷移至他處。專家弗羅瑞達(Richard Florida)表示,富人出走嚴重打擊紐約市財政。

事實上,古莫多年來一直抗拒加稅,主因便是擔憂富人與企業遷移至其他州。據估計,若所有富裕的紐約客都遷離紐約市,那他們將帶走逾1,330億元財富,這是該市2018年最富裕1%人口收入加總。

分析師指出,古莫一改先前立場轉而支持加稅,原因除了疫情帶來龐大財政衝擊、議會改革勢力增加外,他也試圖透過此舉挽救個人「日益消退」的影響力。

於此同時,拜登政府越來越認真看待富人稅想法,希望達到社會公平目標。按照拜登規劃,年收入逾40萬美元的人都將面臨「或大或小程度」的增稅,有錢人所得稅率可能調升至39%,企業稅率也將從21%調高到28% 。

若古莫與拜登的加稅計畫皆獲得通過,這意味著居住在紐約市的富人將被課以重稅,他們承擔的所得稅率將成為全美最高,收入一半以上都得拿去繳稅。

