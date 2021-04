中東｜沙國軟硬兼施招外商

沙國政府施壓外國企業投資本國, 規定他們自2024年起須在本地設立區域總部 才能爭取到政府合約。

沙烏地阿拉伯政府近日宣布,外國公司自2024年起須在當地設立區域總部才能取得政府合約。沙國對外企下達此最後通牒,同時大刀闊斧進行經濟與社會改革,希望透過軟硬兼施手段吸引更多企業進駐,讓首都利雅德取代杜拜成為中東首要金融中心。

據國營媒體沙烏地新聞社(SPA)2月報導,迄今已有24家國際企業與沙國簽訂協議,同意在利雅德設立區域辦公室。這些企業個個大有來頭,包括網路巨擘谷歌、石油大廠雪佛龍、福特汽車與電信軟體公司CSG等。

消息人士指出,谷歌考慮在沙國設立辦公室,以擴大旗下雲端服務業務,但該公司不願透露更多內容。

力拱利雅德超越杜拜

CSG則表示,他們打算把區域總部從杜拜遷至利雅德,但杜拜據點仍將保留、不會關閉。CSG歐洲、中東與非洲業務主管卡比(James Kirby)表示:「沙國政府投注大量心力於此計畫並拿出實際行動,令人精神為之振奮。我們預期其他企業也會跟進。」

阿拉伯聯合大公國的最大城市杜拜是數一數二的國際化城市,擁有全球最忙碌的機場、最豪華的旅館與餐廳。沙國正設法迎頭趕上,希望透過吸引外資進駐,讓利雅德能夠超越杜拜在中東地區的地位。

依照世界銀行(World Bank)評比全球各國適合做生意的程度,在沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)推動「願景2030」經濟改革計畫後,該國排名自2019年來攀升30個名次,如今排名第62,儘管進步不少,但仍不如阿拉伯聯合大公國的第16名。

沙國投資部長法里(Khalid al-Falih)表示:「我們近年來進步神速並推動一系列改革,例如某些產業外資可百分百持股。」

法里表示,他們致力於改革官僚作風、精簡文書作業,如今取得外國投資人許可僅需簽署兩份文件,而非過去的12件,作業時間也從過去三天縮減至三小時。

政府機關利雅德市皇家委員會(RCRC)告知媒體,他們計畫在2030年前吸引500家外國公司進駐。

為了達到此目標,沙國展開一系列計畫,包括透過旗下主權基金設立一家新的航空公司以及多間旅館,同時有意在利雅德興建捷運系統,並陸續鬆綁電影禁令等限制。

但即便如此,想打敗杜拜仍是極困難的任務。企業高層表示,利雅德必須設立更多國際學校,才能吸引外國技術人才與其家庭前來。

恐彰顯政府專橫作風

投資諮詢公司Arkan Partners共同創辦人薩利姆(Ali Al-Salim)表示:「杜拜的成功不是一天造就的。沙國試圖以最快速度追趕,但小心欲速則不達。」

萊斯大學貝克公共政策研究所研究人員克蘭(Jim Krane)表示,沙國對這些外資下達最後通碟,反而可能帶來反效果,因為這顯示出該國政府「為達目的不擇手段、專橫霸道」的作風。

