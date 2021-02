北美｜白宮新寵物當家

美國總統拜登成為白宮新主人後, 第一家庭寵物成員也將入住白宮, 但兩狗一貓的組合將為白宮帶來眾多挑戰。

今年1月美國總統就職典禮前夕,德拉瓦人道機構(Delaware Humane Association)率先舉辦了一場線上「狗狗就職典禮」,目的在慶祝拜登飼養的兩隻德國牧羊犬Major和Champ成為第一家庭名犬。

總統寵物人氣強強滾

事實上,Major和Champ早已在全國吸引大批粉絲,光是這場狗狗就職典禮就吸引超過7,400人連線參與,還募得20萬美元捐款做為德拉瓦人道機構基金。該機構執行董事卡羅(Patrick Carroll)表示:「這次活動迴響超乎預期。」

數十年來美國人一直把第一家庭的毛小孩當成明星看待,因為擁有毛小孩是許多美國家庭與第一家庭的最大共通點。今年第一家庭名犬再度成為熱門話題,因為白宮自前總統歐巴馬卸任後已多年沒有寵物。前總統川普是美國百年來首位任期內沒養寵物的總統。

此外,Major也將成為白宮第一隻從中途之家領養來的寵物犬,因此格外引人注目。拜登日前表示,未來第一家庭還打算新增一隻貓咪成員,讓人更加好奇白宮日後是否上演貓狗大戰。

德拉瓦州K-9營犬隻訓練學校負責訓練Major和Champ的訓練師托賓(Mark Tobin)表示:「Champ已經習慣大場面,但Major進白宮可能會驚呼『哇嗚』。」

今年3歲的Major是2018年拜登透過德拉瓦人道機構領養而來,目前正處於好奇心旺盛的年紀。相較之下,今年12歲的Champ在2008年拜登當選副總統後就加入第一家庭,有過副總統官邸的居住經驗,估計這次入住白宮會比年輕的Major更快適應新環境。

歷代第一家庭帶進白宮的寵物除了毛小孩之外,也有不少新奇寵物,例如羅斯福一家養了兩隻蜜獾,林肯還曾在白宮養過山羊。

專家認為動物移居新環境都要花一段時間重新適應,更何況白宮並非一般住家,光是室內空間就占地1,545坪,且從牆壁到地面都有許多貴重擺設,絕非寵物友善空間。

讓毛小孩熟悉白宮環境

過去白宮就曾發生過多次寵物大亂,例如1965年詹森總統養的牧羊犬Blanco曾在名雕塑家亞歷山大‧考爾德(Alexander Calder)的作品上撒尿。

華府Indigo犬隻訓練學校負責人卡莫迪(Kristina Carmody)認為,Major和Champ將在白宮面臨許多挑戰,因為白宮每天都有大批人潮來來去去,而德國牧羊犬又是防衛心較高的品種。

托賓認為白宮對Major和Champ而言充滿各種新氣味,可能吸引年紀輕的Major四處撒尿劃地盤,因此他建議第一家庭在入住後先以牽繩帶著兩犬熟悉住所的16間房及周圍環境。

卡莫迪則建議第一家庭一開始先將兩犬活動範圍限制在特定區域,避免牠們在白宮四處亂竄,等熟悉新環境後再擴大活動範圍。她也認為主人的陪伴能幫助毛小孩放鬆,因此建議拜登在橢圓辦公室內放一兩張狗床。除了協助Major和Champ適應白宮新環境之外,卡莫迪認為白宮室內環境也應配合新成員而有所調整。

精句選粹

For decades, Americans have treated the dogs and cats belonging to the first family as celebrities.

