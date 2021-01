歐洲｜梅克爾時代將結束

德國總理梅克爾將於今年稍後卸任下台, 擔任四任總理的她,憑著自己能力屹立不搖, 在位時間超過許多男性領袖。

過去十多年來,各國政權更迭不斷,德國總理梅克爾卻屹立不搖、持續享有極高民意支持度,儼然已成領導人典範。在她的領導之下,德國一次又一次挺過難關,包括全球金融風暴、歐債危機與難民湧入等。梅克爾卸任在即仍堅守最前線,對抗一發不可收拾的新冠疫情。

過去15年來,全球各國男性領導人學到最寶貴的一課,那就是:千萬別小看梅克爾。在她擔任四任總理期間,其他國家領袖更換多次,她曾與五位英國首相、四位法國總統與七名義大利總理打過交道,20日宣誓就職的拜登則是她共事的第四位美國總統。

身為女性的梅克爾在從政生涯裡必須不斷證明自己的能耐,以對抗多國男性領袖刻意的欺壓或羞辱。

俄羅斯總統普丁曾帶了一隻拉布拉多犬與梅克爾會面,即便他明知她非常怕狗。美國前總統川普批評她「愚蠢至極」。義大利前總理貝魯斯康尼(Silvio Berlusconi)也曾把她晾在旁邊,自顧自地講電話15分鐘。

稱號由女孩變媽咪

梅克爾2005年成為德國史上首位女總理時,外界批評她政治歷練不足、缺乏領袖魅力。德國最暢銷報紙《畫報》(Bild)當時在首頁以「德國小姐」稱號貶抑她的能力。即便在黨內,她仍得面臨「女孩」稱謂的調侃。

政治分析師穆沙本(Joyce Mushaben)表示:「梅克爾在黨內崛起時,許多人根本不當一回事,認定她只是『過渡』時期領袖、很快就會被男性領導人取代。」

但十幾年過去,她的稱號由「女孩」進階至「梅克爾媽咪」(die Mutti),反映她穩定人心的母親形象。

德國馬歇爾基金會(GMF)副主任赫爾斯特(Corinna Hoerst)表示:「梅克爾極富同理心,給人安定、值得信賴的感覺。這非常特別,與男性領袖風格完全相反,她改變大家對於領導人的認知。」

眼光卓越 接納百萬難民

以2015年為例,梅克爾堅持人道立場、張開雙臂接納數百萬難民。大量難民湧入引發治安疑慮,連帶助長反移民勢力崛起,但梅克爾最終證明自己判斷無誤,這些移民填補德國勞動力缺口、帶來經濟好處。

梅克爾常被形容為「理性、善於溝通」的領導人,部分學者認為她冷靜自持、做事務實,又極具外交手腕。也有人形容,她冷靜到有點「無趣」。

梅克爾最終擔任基督教民主黨(CDU)黨魁18年之久,並於2018年底辭去黨魁一職,同時宣布今年不再參選總理。梅克爾先前欽點得意門生卡倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)接任黨主席,未料後者去年2月突然請辭,顯見黨內派系整合不易、主席難為。

CDU今年1月舉辦黨魁選舉,北萊因─西發利亞邦總理拉謝特(Armin Laschet)脫穎而出當選,可望接替梅克爾成為下任德國總理。

精句選粹

The German Chancellor is preparing to step down later this year, having long ago cemented her position as one of the world’s most successful political leaders.

延伸閱讀