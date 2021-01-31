北美｜國會暴動的公民課

美國年初爆發國會暴動震驚國際社會， 美國國內則瀰漫著一股緊張與難以置信的氛圍， 事件同時成為學校公民課探討的熱門議題。

上課一開始，萊德諾（Logan Ridenour）就先提醒學生討論國會大廈暴動的基本規則：每個人都可以有自己的見解，同時也應該傾聽其他人的意見。

萊德諾是伊利諾州南部杜波高中的社會科和公民老師，伊利諾是美國規定公民課為必修科目的40個州其中一個州。他以前總是難與公民課的學生對話，因為學生的政治觀點兩極化，多數的人立場右傾。

他說，在爆發國會暴動後，由於其歷史的因素與牽涉的政治敏感性，與學生討論此一議題顯得更為艱鉅。

川普煽動？引發激辯

有些學生說，是川普總統煽動了暴動。其他人則表示川普只不過是發表演說而已。在這場激烈的公民辯論中，這些學生查明了煽動的定義，並討論了憲法規定的抗議權以及第25修正案。

最後，萊德諾將在國會大廈發生的事情與他們關於榮譽、尊重和責任等公民美德的課程連結。他問學生：「不管你的立場為何，如果從這些美德的角度，你們是否發覺國會暴動就是活生生的例子？」他表示，學生們還是堅持他們的不同意見。

國會的暴動和緊接著登場的拜登總統就職典禮已成為全美各地學校課堂上的教材，公民教育尤其備受討論，因為老師表示他們面臨來自學生的諸多新問題，其他人則說這一切更加凸顯需要更好的公民課程與經費的必要性。

根據美國社會科協會透過聯邦數據的分析，聯邦政府每年花在公民教育上的支出大約僅300萬美元。

去年9月，美國兩黨共同提出一個名為「民主教育法」的法案，提議編列10億美元投資公民教育。

根據美國2018年的國家教育進展評量（The National Assessment of Educational Progress），八年級學生只有24％達到或高於熟練（proficient）的成績，自1998年以來該一比率大致維持不變。熟練的等級意味著學生應該能夠認知到理想與現實之間的差異，了解三權分立，並能夠說明公民如何影響政府。

公民教育有助社會進步

國會暴動過後，底特律羅夫班奇（Ralph J. Bunche）預備學院的一年級老師蒂芬妮‧沃德（Tiffany Ward），使用PowerPoint投影片將「黑人的命也是命」示威活動與國會大廈暴動的場景並列，詢問她的學生兩者之間的差異，以及學生看完影片的觀感。沃德表示，有一名學生認為責任在川普，另外一個則感到悲傷。

沃德說：「如果我們不做這項工作，那我們何以要投身教育呢？」新澤西州卡姆登市KIPP Lanning Square中學的五年級社會老師懷特（Natasha White）說，她要學生說明這起事件是一起示威活動，還是本土恐怖主義。

她的一位學生蒂瑪（Ameerah Tiima）指出，上公民和歷史課對社會的未來至關重要。她說：「如果不知道自己的過去，就永遠無法繼續前進。在課堂上學習這些東西有助於我們改進。」

在麻薩諸塞州，國會議員在2018年就提高了公民教育的標準。該地區K-12歷史和社會科主管康克林（Denny Conklin）表示，波士頓西北部阿靈頓地區公立學校的教育工作者計劃在未來幾周內，將探討權力、特權和種族之間的關聯性，以及社群媒體與自由的限制等議題，納入課程之中。

精句選粹

Capitol riot becomes civics lessons in schools.

延伸閱讀