美國1月迎來史上最年長的總統拜登， 目前還有多位耄耋長者活躍於華府， 凸顯美國政壇有高齡化的趨勢。

美國新任總統拜登（Joe Biden）在1月20日正式就職，現年78歲的拜登成為美國史上最年長的總統，超越前總統雷根的紀錄，雷根在1989年卸任時剛好78歲。多項分析顯示，美國政壇有高齡化的趨勢，多位耄耋長者目前依舊活躍於白宮與國會參眾兩院。

儘管拜登年近八旬，但他仍比華府多位高階官員年輕。加州民主黨籍參議員范士丹（Dianne Feinstein）現年87歲，是參院最年長的議員；愛荷華州共和黨藉參議員格拉斯利（Chuck Grassley），比范士丹「年輕」三個月。共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），則與拜登同年。

至於眾議院，最年長的成員是阿拉斯加州共和黨眾議員楊恩（Don Young），目前已高齡87，他自尼克森內閣便開始擔任國會議員。

民主黨在眾議院的三大領袖也不遑多讓，皆進入耄耋之年。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與多數黨黨鞭克萊本（James Clyburn），今年皆為80歲，眾議院多數黨領袖霍伊爾（Steny Hoyer）則是81歲。

根據美國國會研究服務中心（CRS）數據顯示，美國國會有高齡化的趨勢，在1987年至2019年間，眾議員的平均年齡由50.7歲增加至57.6歲，而同期參議員的平均年齡由54.4歲提升至62.9歲。

不過拜登的內閣成員將比川普2017年上任時的閣員年輕幾歲。拜登內閣的平均年齡為58.8歲，相較於川普內閣的62.4歲。

葉倫是最年長內閣閣員

拜登內閣最年輕的閣員是運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），年僅38歲，最年長的是財長葉倫（Janet Yellen），這位聯準會（Fed）前主席現年74歲。

曾擔任新罕布夏州州長與參眾兩院議員的葛雷格（Judd Gregg），將國會稱為是全球最大的退休社群，他表示從政獲益良多，能做許多有意義的事情。他認為至少要磨練十年，才能在預算案與資深議員相抗衡。葛雷格目前73歲。

老經驗在國會吃得開

愛荷華州前民主黨籍參議員哈金（Tom Harkin）的看法與葛雷格相呼應，他說在國會待得越久，越覺得得心應手，也越能懂得妥協，與從長期觀點看待問題。哈金在2013年1月放棄尋求連任時為73歲。

根據《華爾街日報》不到二年前的分析顯示，掌理標普500大企業的執行長平均年齡為58歲。另據美國精算協會（SOA）數據，美國平均退休年齡為男性64.3歲，女性63歲。

華府當家的老人不僅活躍於白宮與國會，最高法院也有超過一般退休年齡的現任法官。

美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）2020年病逝，享壽87，前總統川普任命48歲的巴瑞特（Amy Coney Barrett）接替金斯柏格的懸缺。

布雷耶（Stephen Breyer）目前是美國最高法院最年長的法官，現年82歲。他在1994年獲得前總統柯林頓提名，是最高法院任職第二久的法官。

精句選粹

Joe Biden will bump Ronald Reagan — just shy of 78 years old when he left the White House in 1989 — as the oldest U.S. president ever when he is sworn into office.

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