美國1月迎來史上最年長的總統拜登, 目前還有多位耄耋長者活躍於華府, 凸顯美國政壇有高齡化的趨勢。

美國新任總統拜登(Joe Biden)在1月20日正式就職,現年78歲的拜登成為美國史上最年長的總統,超越前總統雷根的紀錄,雷根在1989年卸任時剛好78歲。多項分析顯示,美國政壇有高齡化的趨勢,多位耄耋長者目前依舊活躍於白宮與國會參眾兩院。

儘管拜登年近八旬,但他仍比華府多位高階官員年輕。加州民主黨籍參議員范士丹(Dianne Feinstein)現年87歲,是參院最年長的議員;愛荷華州共和黨藉參議員格拉斯利(Chuck Grassley),比范士丹「年輕」三個月。共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell),則與拜登同年。

至於眾議院,最年長的成員是阿拉斯加州共和黨眾議員楊恩(Don Young),目前已高齡87,他自尼克森內閣便開始擔任國會議員。

民主黨在眾議院的三大領袖也不遑多讓,皆進入耄耋之年。眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)與多數黨黨鞭克萊本(James Clyburn),今年皆為80歲,眾議院多數黨領袖霍伊爾(Steny Hoyer)則是81歲。

根據美國國會研究服務中心(CRS)數據顯示,美國國會有高齡化的趨勢,在1987年至2019年間,眾議員的平均年齡由50.7歲增加至57.6歲,而同期參議員的平均年齡由54.4歲提升至62.9歲。

不過拜登的內閣成員將比川普2017年上任時的閣員年輕幾歲。拜登內閣的平均年齡為58.8歲,相較於川普內閣的62.4歲。

葉倫是最年長內閣閣員

拜登內閣最年輕的閣員是運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg),年僅38歲,最年長的是財長葉倫(Janet Yellen),這位聯準會(Fed)前主席現年74歲。

曾擔任新罕布夏州州長與參眾兩院議員的葛雷格(Judd Gregg),將國會稱為是全球最大的退休社群,他表示從政獲益良多,能做許多有意義的事情。他認為至少要磨練十年,才能在預算案與資深議員相抗衡。葛雷格目前73歲。

老經驗在國會吃得開

愛荷華州前民主黨籍參議員哈金(Tom Harkin)的看法與葛雷格相呼應,他說在國會待得越久,越覺得得心應手,也越能懂得妥協,與從長期觀點看待問題。哈金在2013年1月放棄尋求連任時為73歲。

根據《華爾街日報》不到二年前的分析顯示,掌理標普500大企業的執行長平均年齡為58歲。另據美國精算協會(SOA)數據,美國平均退休年齡為男性64.3歲,女性63歲。

華府當家的老人不僅活躍於白宮與國會,最高法院也有超過一般退休年齡的現任法官。

美國最高法院大法官金斯柏格(Ruth Bader Ginsburg)2020年病逝,享壽87,前總統川普任命48歲的巴瑞特(Amy Coney Barrett)接替金斯柏格的懸缺。

布雷耶(Stephen Breyer)目前是美國最高法院最年長的法官,現年82歲。他在1994年獲得前總統柯林頓提名,是最高法院任職第二久的法官。

