北美｜新冠重創紐約經濟

紐約市面對的長期問題, 比其他所有美國大城市更嚴重, 因為其受疫情導致衰退的衝擊程度最高。

紐約市獨立預算辦公室(IBO)預測,受新冠肺炎疫情重創的紐約市,在2023年財政年度之前的稅收,將較其疫情爆發前預估減少113億美元。疫情期間被裁撤的工作職位,至少在2024年底之前不會回到疫前水準。

紐約市去年春季遭疫情重創後,目前再遭第二波疫情打擊。從第一波疫情爆發到現在,因疫情而死亡的紐約市居民人數,估計到1月初已累計逾2.5萬人。

IBO指出,去年第二季將近87.8萬個工作職位被裁撤,當中僅約20%職位在第三季恢復回來。

曼哈頓商辦 乏人問津

隨愈來愈多人接種疫苗,和社交距離限制被放寬,那些因疫情而被裁撤職位,雖然可望在未來三年緩步恢復回來,但就業情況將可能持續低於2019年的疫前水準。

紐約市的不動產市場繼續受疫情困擾,因為企業員工能透過網路居家工作,減少辦公室空間需求,許多曼哈頓辦公室仍然閒置。

IBO估計2020年,紐約市房產銷售規模僅590億美元,較2019年約1,000億美元大減逾四成,創2010年來最低。其預測今年回升至約800億美元。

紐約市其他重要領域的稅收也大受影響。2020年銷售稅減少5.6%,相當於4億3,800萬美元。IBO預期今年會減少3億6,700萬美元。

儘管IBO預測紐約市今年經濟復甦,尤其夏季開始加快復甦速度,但同時強調未來幾個月紐約市乃至全球疫情的變化,可能令情況沒有其預測那麼樂觀。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)為平衡今年財政預算而動用該市儲備金、節省支出、和向國會議員要求提供數十億美元計援助金,做為政府紓困計劃一部分。

但IBO認為目前看不到任何聯邦紓困影子,紐約市必須吃老本和再緊縮開支,讓曾承諾不加稅的白思豪,可能被迫加稅和提高各項市府服務費用來應付。

紐約飯店業 傷很重

白思豪強調只有聯邦與紐約州政府提供援助和不斷為民眾接種,紐約市經濟才能復甦。

公民預算委員會(CBC)總裁瑞恩(Andrew Rein)說,目前紐約市面對的問題是要花多年時間才能解決,因此加稅並非長期解決問題的辦法。

IBO評估,迄6月底止的本財政年度將達成盈餘15億美元。雖然銷售稅等減少,但稅收仍較預期高出約10億美元,加上紐約市削減約10億美元支出,是財政出現盈餘的主因。但在疫情持續影響下,估計下一會計年度(7月1日起)預算赤字將達26億美元。

儘管白思豪表示,像科技、生命科學和許多象徵紐約市未來的行業不斷吸引實質投資,顯示部分行業在復原當中,但IBO指出紐約市的休閒娛樂和飯店業受疫情重創,還有很長的路才能復甦。

紐約市包含餐飲與其他休閒娛樂等服務業的從業人員,在2019年底有將近46.6萬人,但IBO評估到去年底,當中有將近21.7萬個職位被裁撤。

IBO副主任史威庭(George Sweeting)強調紐約市面對包括高失業率等長期問題相當棘手。因為其受疫情影響程度幾乎超過所有美國大城市,已導致其出現結構性改變。

精句選粹

New York City long-term outlook is more problematic because the city has been hit harder than almost any other major city by the pandemic recession.

