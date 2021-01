北美｜美國面臨人口不足

受到新冠疫情衝擊與隨之而來的經濟危機, 導致去年美國出生率降至35年來新低。 研究人員警告如果該趨勢持續,預料美國將面臨人口不足問題。

美國出生率在2020年已下滑到35年來最低紀錄,遠低於僅靠生育就能維持人口數所需的每名女性生育2.1個嬰兒。

以新冠疫情如何影響美國出生率為題而進行調查的衛斯理(Wellesley)學院經濟學教授萊文(Phil Levine)指出,基於疫情對美國經濟造成的衝擊,他預測2021年美國出生人數可能將減少30萬人。

萊文的推測主要是根據失業率與生育率的連動關係而推算。他聲稱:「我們從經濟大衰退學到的教訓就是失業率每增加1個百分點,出生人數就會減少1%。」

失業與出生 息息相關

另外伴隨這場公衛危機引發的焦慮與社會發展,也多少讓民眾生育意願受到抑制。萊文以1918年西班牙流感為例,當時流感肆虐全球,導致九個月後出生人數因而銳減。

不過他也補充。這次對美國出生人數的估值並沒有把學校與托兒所關閉等因素列入。如果再把上述因素納進考量,其出生數減少可能不僅如此。

事實上,根據Guttmacher研究機構最近進行的一份調查顯示,由於疫情關係,34%美國婦女不是延後生育計畫就是減少她們有意生育的子女數。

萊文的研究也意指出,美國社會即將面臨的是疫情所造成的嬰兒出生低潮(baby bust),並非一般人預期的嬰兒潮(baby boom)。該趨勢意味美國出生的勞工與消費者恐將減少,並進而對長期經濟成長造成拖累。

美國目前人口數超過3.3億,至於全球則將近78億人。研究人員認為,若想維持美國目前的人口規模,移民恐怕是最容易的解決方式。允許美國有更多移民移入,將有助維持穩定的勞工數量與消費者、並進而對經濟成長帶來支撐。

Ipsos公共事務公司執行長布瑞克(Darrell Bricker)表示,這個問題其實不難解決,因為當前最受全球歡迎的移民地點仍是美國。

土生土長的美國人 變少

根據世界銀行預測,2050年美國將會有來自拉丁美洲、撒哈拉以南非洲與東南亞等約1.43億移民遷入。

當全球面臨人口規模改變之際,像是Population Matters等非政府組織正企圖確保資源能夠正確分配,並在同時得以保護環境和所有人。

Population Matters主管梅納德(Robin Maynard)提到,他們特別擔心為解決人口不足危機,全球每個國家都會竭盡所能,爭取民眾移到他們的國家,特別是難民和尋求政治庇護者。

全球人口預料在未來100年還將持續增加,根據聯合國推估,2100年時將增加至112億人。不過聖母大學(University of Notre Dame)經濟學教授巴克斯(Kasey Buckles)等研究人員表示,之後出生率將會趨於和緩或是下降,她把原因歸於新興國家出生率的下滑。

巴克斯補充,隨著國家的發展,出生率會轉趨下降。因此,他們預期這種情形會普遍到全球各國。這也說明在下個100年的某個時間,全球實際生育率或人口將會開始減少。



