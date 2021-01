歐亞｜土耳其經濟陷泥淖

土耳其總統埃爾多安雖然在外交政策上作風強硬, 不過面對國內經濟墜入深淵卻顯得束手無策。

受疫情重創,加上政府又多方設限,開設菸酒專賣店的阿卡巴斯(Ozgur Akbas)已經撐不下去了!他在上月協助策畫一場在伊斯坦堡舉行的示威活動,抗議政府無能,讓他們必須在疫情與衰退中掙扎求生。

他在接受訪問時談到面臨的慘況時,表示同業中有許多人被迫關門歇業,「有些還處於自殺邊緣。」

受匯率崩跌與通膨之苦

過去兩年飽受匯率崩跌與通膨飛漲之苦的土耳其,去年又遭遇疫情爆發的雪上加霜,將該國經濟推向不見底的衰退深淵。如今面臨第二波疫情來勢洶洶,預料還會有更多民眾被沉重債務壓垮,飢餓人口也將暴增。

根據民調機構MetroPoll發布最新調查指出,25%受訪者表示,他們甚至連基本需求都無法獲得滿足。阿卡巴斯對此也感受深刻,他說:「民眾正瀕臨崩潰。」

在海外因激進外交政策聞名的土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan )面對國內經濟不斷向下沉淪,也必須坦承自己已經束手無策。

土耳其里拉目前正以創紀錄速度崩跌,去年該貨幣兌美元已重貶超過三成,外匯存底也因此嚴重蒸發,再加上兩位數的通膨率一直無法壓低,穆迪投資者服務公司警告,該國目前已陷入支出平衡危機。

但是埃爾多安不僅沒有正視問題所在,反而把所有矛頭指向央行總裁不配合政府降息,因此他在去年11月火速開除央行總裁,改由前財長阿格巴爾(Naci Agbal)接任。不過這項決定意外引發當時財長、也是他的女婿阿爾巴拉克(Berat Albayrak)不滿,而以個人健康因素為由請辭。

接下來埃爾多安在12月中旬宣布紓困方案,以協助中小企業與貿易商在未來三個月度過難關。不過批評者認為他所推出的這些救助措施不僅太晚,規模也太小,就有如杯水車薪,對遭遇重創的土國經濟起不了太大作用。

國際施壓接踵而來

然而國內經濟沉痾未解,與埃爾多安私交甚篤的美國總統川普又敗選,這也意味前者將在外交上失去有力的盟友。埃爾多安政府三年前因向俄羅斯購買飛彈防禦系統,遭遇美國祭出制裁措施。幸虧川普從中拖延,使得華府對土耳其的制裁行動直到去年12月才實施。

外界預期拜登上任後,埃爾多安的日子恐怕更加難過,因為土耳其的殘害人權與民主體制紀錄,預料日後拜登政府對其態度恐將只會更加強硬。

在內憂外患的雙重夾擊,埃爾多安的政治前途也面臨前所未有的危機。根據最新一份民調顯示,他領導的A.K.執政黨支持率已暴跌到19年低點,目前約在30%附近徘徊。即使該執政黨為能鞏固執政地位,選擇與土耳其的國家行動黨進行聯盟,也無法確保埃爾多安能獲得贏取總統選舉所需的50%選票。土國預訂在2023年舉行大選。

調查還發現,埃爾多安的多數鐵粉與整體63%受訪者,都認為土耳其目前正往更糟、而非更好的方向前進。

精句選粹

It seems the economic crunch and the consequences for Mr. Erdogan’s own fate have become concerns.

延伸閱讀