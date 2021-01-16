歐亞｜土耳其經濟陷泥淖

土耳其總統埃爾多安雖然在外交政策上作風強硬， 不過面對國內經濟墜入深淵卻顯得束手無策。

受疫情重創，加上政府又多方設限，開設菸酒專賣店的阿卡巴斯（Ozgur Akbas）已經撐不下去了！他在上月協助策畫一場在伊斯坦堡舉行的示威活動，抗議政府無能，讓他們必須在疫情與衰退中掙扎求生。

他在接受訪問時談到面臨的慘況時，表示同業中有許多人被迫關門歇業，「有些還處於自殺邊緣。」

受匯率崩跌與通膨之苦

過去兩年飽受匯率崩跌與通膨飛漲之苦的土耳其，去年又遭遇疫情爆發的雪上加霜，將該國經濟推向不見底的衰退深淵。如今面臨第二波疫情來勢洶洶，預料還會有更多民眾被沉重債務壓垮，飢餓人口也將暴增。

根據民調機構MetroPoll發布最新調查指出，25％受訪者表示，他們甚至連基本需求都無法獲得滿足。阿卡巴斯對此也感受深刻，他說：「民眾正瀕臨崩潰。」

在海外因激進外交政策聞名的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan ）面對國內經濟不斷向下沉淪，也必須坦承自己已經束手無策。

土耳其里拉目前正以創紀錄速度崩跌，去年該貨幣兌美元已重貶超過三成，外匯存底也因此嚴重蒸發，再加上兩位數的通膨率一直無法壓低，穆迪投資者服務公司警告，該國目前已陷入支出平衡危機。

但是埃爾多安不僅沒有正視問題所在，反而把所有矛頭指向央行總裁不配合政府降息，因此他在去年11月火速開除央行總裁，改由前財長阿格巴爾（Naci Agbal）接任。不過這項決定意外引發當時財長、也是他的女婿阿爾巴拉克（Berat Albayrak）不滿，而以個人健康因素為由請辭。

接下來埃爾多安在12月中旬宣布紓困方案，以協助中小企業與貿易商在未來三個月度過難關。不過批評者認為他所推出的這些救助措施不僅太晚，規模也太小，就有如杯水車薪，對遭遇重創的土國經濟起不了太大作用。

國際施壓接踵而來

然而國內經濟沉痾未解，與埃爾多安私交甚篤的美國總統川普又敗選，這也意味前者將在外交上失去有力的盟友。埃爾多安政府三年前因向俄羅斯購買飛彈防禦系統，遭遇美國祭出制裁措施。幸虧川普從中拖延，使得華府對土耳其的制裁行動直到去年12月才實施。

外界預期拜登上任後，埃爾多安的日子恐怕更加難過，因為土耳其的殘害人權與民主體制紀錄，預料日後拜登政府對其態度恐將只會更加強硬。

在內憂外患的雙重夾擊，埃爾多安的政治前途也面臨前所未有的危機。根據最新一份民調顯示，他領導的A.K.執政黨支持率已暴跌到19年低點，目前約在30％附近徘徊。即使該執政黨為能鞏固執政地位，選擇與土耳其的國家行動黨進行聯盟，也無法確保埃爾多安能獲得贏取總統選舉所需的50％選票。土國預訂在2023年舉行大選。

調查還發現，埃爾多安的多數鐵粉與整體63％受訪者，都認為土耳其目前正往更糟、而非更好的方向前進。

精句選粹

It seems the economic crunch and the consequences for Mr. Erdogan’s own fate have become concerns.

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