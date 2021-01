歐洲｜法國施打疫苗慢半拍

法國施打新冠疫苗的速度,遠不及英德等歐洲鄰國引發議論,為此馬克宏政府宣布擴大首波施打對象,同時放寬接種疫苗規定並簡化流程。

相較英國已有百萬人接種新冠疫苗,法國卻是以龜速進行,截至今年元旦僅500餘人施打,因而淪為全球笑柄。批評者除歸咎於法國中央集權的官僚文化,也痛批總統馬克宏過分迎合國內占大多數的反疫苗派。

根據法國衛生部發布的數據,從去年12月27日開始接種到今年1月1日為止,僅516人施打新冠疫苗。此牛步化的接種速度,與歐洲鄰國形成強烈對比。

比其他歐洲國家早兩周開打疫苗的英國,已有百萬人接種,德國接種人數破20萬。就連人口不及法國10%的丹麥,同時間有近5萬人接種,是法國的100倍有餘。

法國政府再三發聲明堅稱,接種速度緩慢是「計畫」的一部分,因為得讓安養院長者優先施打。

法國反疫苗人數不少

但批評人士指出,問題的癥結在於為數不少的法國人,對疫苗有疑慮甚或抱持敵意,讓總統馬克宏小心翼翼不敢與他們作對。

2019年一項全球性調查顯示,法國人對疫苗的信任度最低,法國政府目前針對麻疹、腮腺炎、B型肝炎等11種傳染病強制打疫苗。馬克宏政府去年提案強制接種新冠疫苗,否則不得搭乘大眾運輸工具,遭反對黨砲轟獨裁。

其實馬克宏本人常提及他對疫苗的擔憂或疫苗產生的「風險」,批評者因而譴責馬克宏,說他迎合國內可觀的反疫苗人口。

根據去年底發布的最新民調,僅40%法國人表示願意接種疫苗,相較10月調查的54%比例明顯下滑。

法國的疫苗接種進度嚴重落後,也歸咎於其高度中央集權的官僚文化,重大危機需要快速思考並及時反應,但執政當局常措手不及。

法國經濟學家萊維(Antoine Levy)指出,馬克宏政府搞砸了新冠疫苗接種政策,這群執政精英會失敗都怪他們傲慢,沒有能力處理疫苗物流等實際問題,也不會師法其他國家的經驗。

馬克宏接受親政府的報紙專訪時,對法國施打疫苗慢吞吞表示「生氣憤怒」。但美媒報導指出,考量到這位法國元首事事都要管的個性,加上他保持沉默整整一個禮拜後才表達「憤怒」,馬克宏很難說服法國民眾相信責任不在政府。

恐衝擊馬克宏未來選情

疫苗接種龜速恐怕也會衝擊馬克宏2022年的總統大選選情,不利他尋求連任。在去年10月公布的民調,馬克宏與極右派領袖瑪琳.雷朋(Marine Le Pen)的支持度不相上下。

為加快疫苗施打速度,法國衛生部長維宏(Olivier Veran)本月5日宣布,優先施打對象從原先鎖定的安養院老人,擴大到護理人員和醫療工作者,而且要簡化疫苗接種流程。維宏說,到了1月底,法國會開始替居家的75歲以上長者接種疫苗。

法國拿到美國輝瑞與德國BioNTech聯手開發的疫苗50萬劑,接下來預定每周進50萬劑。此外每月還會取得50萬劑莫德納疫苗,該疫苗已獲歐盟及法國批准使用。

法國政府同時放寬施打疫苗的規定,原本要求每位醫生或護士須在一位醫生的監督下注射疫苗,現在允許由一位醫生同時監督多位護士施打。此外,要求民眾接種新冠疫苗前得先接受醫師諮詢的規定,也將予以簡化。

