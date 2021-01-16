歐洲｜義大利打逃稅出新招

自2021年起，義大利為鼓勵消費者索取收據、 進行電子支付，推出收據兌獎活動， 還可以獲得現金回饋。

義大利為了避免逃漏稅而推出新招：只要人們在消費時向商家索取收據，就可參加樂透抽獎。

自2021年1月1日起，消費者在任何商店購物並且要求店家開立收據，皆會獲得一張虛擬票券，每周抽出7人獲得5,000歐元（約6,100美元）獎金，到2021年底時將再抽出頭獎500萬歐元。

義大利政府希望藉此獎金吸引人們索取收據，確保商家登錄每筆交易及應繳稅額，俾以打擊讓影響數十年義大利國庫收入的逃稅情況。

除了樂透活動之外，義國政府還祭出另一項方案，意即購物者在刷卡消費時，到年底可取得最高10％的現金回饋，上限為150歐元。

義大利以樂透抽獎作為誘因，藉此減少商家逃稅，在各國之間並非先例。中國、巴西數州、捷克與葡萄牙等國已將購物收據作為樂透獎券，以說服消費者要求商家開立證明。有些國家在實施後發現這是無須調高稅率、就可為國庫增加稅收的有效措施。

200萬人下載樂透抽獎

一些義大利人熱情響應這項活動，目前已有500萬人登記現金回饋計畫，200萬人下載參加樂透抽獎的程式。23歲來自那不勒斯的軟體工程師索南提諾就是其一，他說：「我已經等了好幾個月，非常期待。我從來沒有中獎過，但未來什麼都有可能發生。」

義國政府多年來一再嘗試管制逃漏稅情況的方法，但卻少有成功。2011年，該國禁止現金支付1,000歐元以上的款項，隨後又調整至3,000歐元以上，到了2020年又調降至2,000歐元。義大利審計機關預估，該國每年因逃稅而損失約1,000億歐元的稅收，約合國內生產毛額（GDP）的6％。逃稅行為中，企業未支付增值稅（Value-added tax）約占三分之一。

許多國家為了對付國內逃漏稅而苦思對策。印度2016年廢除使用面額最大以及最普遍使用的紙鈔，俾以打擊逃稅、犯罪與貪腐。歐元區2019年停止發行500歐元的紙鈔，避免此高面額的鈔票一再被作為洗錢等非法交易。菲律賓、丹麥等國則修改法令讓人民減少現金支付，多採用電子交易。

疫情促進電子支付

新冠病毒疫情使政府機關鼓勵人民多用電子支付有了更加正當的理由，因為透過紙鈔、硬幣等現金交易，可能造成病毒不斷傳染。

根據市場研究公司Nomisma、民調機構Ipsos和借貸協會Assofin在2020年秋進行的調查，10位受訪者中有8位進行網路購物，將近三分之一的人表示在疫情爆發前，網路的消費就比實體還高。

33歲、來自法諾的阿塞奇表示，「我們人民都成為稅務機關的偵察義工，這的確能幫助政府打擊逃稅」。他表示自己兩個方案皆參與，「那是很好的誘因」。

義大利在電子支付領域仍有很大的成長空間。根據安博思（European House Ambrosetti）數據，義大利2019年的人均電子支付交易達61件，反觀英國為370件、法國217件，在整個歐洲，只有羅馬尼亞、保加利亞低於義大利。

精句選粹

Italy bets on a lottery to tame tax evasion.

延伸閱讀