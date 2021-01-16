北美｜飯店業「疫」蹶不振

美國愈來愈多人接種疫苗後， 可望讓旅遊業景氣在2021年回春，但商務旅行需求回升速度緩慢， 令美國飯店業經營仍陷入困境。

外界寄望新冠肺炎疫苗讓2021年全球經濟恢復正常，但美國飯店業對前景仍不樂觀，擔心繼續面對經營艱困的一年。因為最重要的商務旅客銳減並沒有回升跡象。專家認為訂房需求將花數年時間才返回疫前水準。

輝瑞在2020年11月首先發布其疫苗利多消息後，歐美國家年底開始陸續為民眾接種疫苗，讓人看好出遊需求將回升，刺激飯店股價飆漲。

但激情過後，投資人逐漸認為飯店業景氣回升速度可能沒想像中快，訂房需求要數年後才能復原。在這過程裡，業界財務壓力會愈來愈大，甚至可能無法償還抵押貸款、給不出薪資和應付不了其他支出。

飯店業撐住最後一口氣

疫情重創飯店業後，許多業者仍能撐下去的原因，是得到銀行貸款和美國政府保障就業的薪資保護計畫（PPP）等暫時性援助措施。

苦撐多時後，部分銀行對飯店業開始失去耐性，投資人擔心若銀行雨天收傘，可導致2021年上半年，跟飯店有關的法拍與不良資產求售等數量會增加。

顧問公司AlixPartners總經理泰勒（Greig Taylor）認為對飯店業來說，所有努力都是為求生存。

外界擔心目前美國接種速度緩慢，和確診人數持續高漲，可能繼續影響訂房需求。

標準普爾全球評級在2020年11月發表的報告中估計，飯店業平均每間可供入住客房的營收在2020年大減50％。即使預期2021年營收回升，仍較2019年減少兩到三成，甚至在2023年以前不會完全恢復2019年的水準。

外界認為商務旅行需求是飯店業景氣能否好轉的重要因素。儘管有專家預期旅遊業在2021年下半年會以近乎正常速度來恢復，但企業持續削減成本和視訊會議愈來愈受歡迎，在可預見未來，商旅支出將不斷減少。

資誠聯合會計師事務所認為部分商旅需求可能永久消失。專家認為商界開始思考，既然疫情期間可透過電話和視訊會議，解決溝通與開會等需求，在疫情過後，不必多浪費金錢與時間讓員工出差。

一日收入都不夠發薪水

商務客向來是飯店業最重要客層，他們經常在最後一分鐘才訂房而不用給早鳥優惠，住宿費由公司負擔而不像觀光客那樣有價格考慮。專家認為紐約市或芝加哥等飯店業因極依賴商務客，因此要花更長時間才能擺脫疫情危機影響。

在華府經營七家飯店的派特爾（Nayan Patel）說，商務客幾乎全沒，讓其2020年整體營收暴跌約八成。每晚僅有兩或三間客房有人入住，所得收入還不夠支付一名櫃台人員薪水。

他說，目前翻開2021年華府各會議中心的議程幾乎一片空白，這對飯店業是大問題。缺少商務客支持，其2021年獲利將大減。雖然他的債務銀行延長其還款寬限期，但其他業者就沒那麼幸運。

不動產服務商Newmark副主席舒賀恩荷特茲（Mark Schoenholtz）認為目前疫情愈來愈嚴重，估計飯店倒閉求售數量在2021年初會增加。

一般觀光住宿需求也因疫情蔓延而沒有起色。專家認為只有在民眾普遍接種疫苗，讓大家感到安心之下，觀光住宿需求才會回升。

在邁阿密擁有17家飯店的South Beach集團老闆里伯曼（Alan Lieberman）說，除了沒旅客入住外，就算有錢要維持飯店營運，目前也找不到員工。

其集團在2020年春季，因暫時關閉來因應疫情而裁員約1,200人。現在寄望疫苗能控制疫情可讓旅遊業回春之際，卻出現請不到人的窘境。

雖然他預期入住情況在5月前可望接近往年的正常狀態，但進入旅遊旺季後，入住情況將逐漸下降，大部分客房要降價才能吸引旅客。在郵輪與商務等旅客回來入住之前，其集團營收不會回到疫前水準。

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Tourism may bounce back this year,but business travel faces a slower recovery.

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