北美｜大城市辦公室冷清

企業員工返回辦公室工作比率低落, 讓辦公室聚集的大城市經濟 遭受打擊愈來愈重。

許多美國大城市原本希望勞工返回辦公室上班,能帶動當地經濟復甦,但在疫情復燃後,這種期望已然落空,尤其科技產業比重高的城市所受衝擊愈大。

美國迄1月2日止,累計確診逾2,061萬人,累計死近35.6萬人。疫情沒有緩和跡象,導致再次居家工作的人數不斷增加。

保全解決方案公司Kastle Systems,根據美國十大城市逾2,500間辦公室的企業人員進出辦公室的刷卡記錄,觀察疫情爆發後在辦公室工作占的人員比率,十大城市平均值在2020年4月10日下跌至最低12%。

夏季到初秋之間返回辦公室比率開始穩定上升,但比率在10月中達到27%高點後就停滯。2020年12月23日因疫情嚴重而下降至17.8%。

舊金山、紐約經濟受重擊

其中,舊金山返回比率在12月23日下跌至僅9.77%,是同一天的十大城市比率中最低。主要是舊金山以科技業為主,最適合透過網路連接公司的居家工作模式繼續運作,因此對辦公室需求能下降至極低水準。

以金融業為主的紐約市因封鎖關係,12月17日比率最低來到5.74%,創5月底以來新低,也創下十大城市各自在12月裡比率最低紀錄。

商用不動產租用與資產管理平台VTS的辦公室需求指數(Office Demand Index)顯示企業租客尋找新辦公室空間需求,在許多房市曾火紅的城市裡呈現崩潰。像舊金山10月商辦空間詢問度,僅2018年1月當地房市正旺時的13%。

儘管不少企業讓員工居家工作的運作方式很成功,但許多雇主還是喜歡看到有更多員工返回辦公室,因為他們覺得這樣工作溝通更方便。可是,新冠肺炎感染率不斷創新高,商界正延長居家工作的安排到2021年。

絕大部分企業員工不再到辦公室,對辦公大樓聚集的大城市經濟來說是重大打擊。除了辦公室空間需求大跌外,企業員工因居家工作,不需要為通勤方便而住進租金高昂的都會區,選擇遷往租金低而居住空間更優的郊區。

根據商用不動產研究機構CoStar集團資料,目前舊金山公寓租金已較2020年3月的高點下跌兩成。

大眾交通運輸 營收銳減

租住需求下滑同時,都會區的通勤需求也大減,包括紐約、舊金山、波士頓與華府等地的大眾交通運輸系統,因此流失數十億美元計的營收。

居家工作型態崛起,衝擊大城市經濟的骨牌效應不僅止於此,在居民大量遷離後,許多餐廳、商店與服務業者的生意因撐不住而倒閉。

曼哈頓海鮮餐廳Oceana合伙人麥勞克林(Paul McLaughlin)說,其餐廳每逢年底業績主要靠假期派對包場、商業午餐和前來欣賞耶誕燈飾的觀光客等帶動,但2020年較往年慘跌85%到90%。

目前疫情嚴重程度,迫使許多早已讓員工返回辦公室上班的公司,開始思考恢復居家工作模式。

為企業提供機器人解決方案的矽谷新創公司OhmniLabs的員工數25人,約四分之三已在秋季返回辦公室工作。但受感染率不斷攀升影響,該公司執行長武叔(Thuc Vu音譯)說,將繼續鼓勵大家遠距離工作,並接受這是一種新常態。

