北美｜耶誕老人也防疫

商場和耶誕老人扮演者都受防疫規定困擾, 但耶誕老人到訪是零售商創造業績的重要元素, 因此想盡辦法保持這傳統活動。

美國商場與大型零售商每年耶誕節,都會找人扮成耶誕老人來吸引家長帶小孩來拍照,感受節日氣氛並帶動買氣,是零售業創造業績的重要傳統活動。即使新冠肺炎疫情衝擊零售業,但業者仍用盡各種辦法,讓民眾跟耶誕老人互動的同時,也能遵守社交距離規定。

在美國,許多幼童都相信世界上真的有耶誕老人,只要向他許下願望,就能得到耶誕禮物。因此商場和大型零售商每年在店內,都會安排耶誕老人來跟小朋友合照,已成為重要的耶誕活動之一,但疫情讓這項傳統活動變了調。

耶誕老人防護罩大賣

大人和小朋友要跟耶誕老人一起拍照,在嚴格的社交距離規定下是不可以,商家為此做了許多防護安排。

除讓耶誕老人的扮演者戴上口罩外,還會用塑膠玻璃板把民眾與耶誕老人隔開,在塑膠玻璃板後布置成具耶誕氣氛的雪景,或讓耶

老人坐在架高的雪橇裡,總之就是要讓民眾與耶誕老人之間能保持足夠的安全距離。

專門製造展覽設施的製造商Bella Exhibits and Retail為此生產五款「耶誕老人防護罩」,要價987美元到2,802美元之間。罩內布置成耶誕背景,小朋友可在罩前靠近耶誕老人的位置,或坐或站來拍照,事後透過修圖把防護罩從照片中消除。

Bella的老闆之一里巴瑞茲(Mark Lieberenz)說,自9月以來已賣出250個防護罩,並形容其產品愈來愈受歡迎。

但防護罩和玻璃板等隔離設備的安排,對不少耶誕老人的扮演者來說,產生一些對話溝通上的難度。

51歲的凱利(Kennison Kyle)說,他在專業扮演耶誕老人的行業裡已經算是年輕的扮演者,聽力也很好,但在各類罩板的阻擋下,很難聽清楚小朋友訴說像希望有什麼耶誕禮物之類的話,往往要家長重複一兩次才聽明白。

百貨業各出奇招

由於有種種不便和距離感,有業者乾脆取消室內安排耶誕老人到訪的真人活動。

像諾德斯特龍百貨(Nordstrom)就提供跟耶誕老人15分鐘的視訊對話服務。梅西百貨(Macy’s)提供互動遊戲,和由電腦製作跟耶誕老人一起的自拍照。

即使有小朋友認為透過電腦螢幕,跟耶誕老人互動感覺有點怪,而罩板之類的安排又有一堆問題,但業者仍想盡辦法維持耶誕老人到訪的傳統活動,因為這活動本身是零售業者在耶誕節期間推升買氣的關鍵元素之一。

雖然梅西百貨今年決定中斷已有159年歷史的耶誕老人到訪活動,但其品牌娛樂部副總裁特塞羅(Susan Tercero)強調,這是吸引民眾前來消費的重要安排。

市場調查公司NPD零售分析師柯恩(Marshal Cohen)說,耶誕老人到訪活動能提高零售業者店內的人流,從而增加民眾的購物意願,25%的耶誕節銷售額就是由此帶動而來。

儘管跟耶誕老人保持社交距離會降低民眾的興緻,但卻也創造出另類商機。像攝影師崔提(William Twitty)就把一處林場布置成耶誕背景,然後由他的繼父打扮成耶誕老人來吸引民眾。

他巧妙地利用社交距離的規定,安排耶誕老人在小朋友身後漫步,或在樹後向小朋友揮手,製造捕獲野生耶誕老人的效果。他稱之為「社交距離耶誕老人」。其每次活動收費在25美元到100美元之間。

