北美｜疫情主宰年度代表字

《韋伯字典》及《柯林斯字典》分別選出 「pandemic」(大流行)和「lockdown」(封城)為2020年度代表字, 其他不少熱門字也與新冠疫情脫不了關係。

用新冠疫情總結2020年一點也不為過,從各大辭典公布的年度代表字可見一斑。《韋伯字典》與《字典網站》(Dictionary.com)不約而同選出「pandemic」(大流行)為2020年度代表字;《柯林斯字典》公布今年的代表字是「lockdown」(封城)。

但史無前例的是,《牛津字典》因今年是多事之秋,選不出代表字索性從缺。《牛津字典》強調,今年好幾個關鍵字都和新冠疫情脫不了關係,包括「大流行」和「封城」。

牛津還列舉其他幾個疫情相關的熱門字,例如「shelter-in-place」(居家避疫)、「bubbles」(泡泡)、「face masks」(口罩)、「essential workers」(必要工作者)。

《韋伯字典》指出,今年3月11日,也就是世界衛生組織(WHO)宣布新冠肺炎全球大流行當天,「大流行」一詞在該網站的搜尋量,比去年同期暴增115,806%。同日《字典網站》的「大流行」查閱量,較去年激增13,575%。

《牛津字典》的報告也指出,今年「大流行」的使用量年增逾57,000%。

封城 是多國的噩夢

按照《韋伯字典》的定義,「大流行」指的是在廣大地理區域(例如多國或好幾大洲)爆發疾病,一般來說會影響相當多的人口。

《柯林斯字典》公布的年度代表字「封城」,是今年多國人民的噩夢,該字典日前張貼部落格文解釋,「封城」指的是「全球政府為緩和新冠肺炎擴散的防疫措施」。而《柯林斯字典》將此名詞定義為,「對旅行、社交接觸及公共空間使用,施以嚴格限制。」

好幾個疫情相關的字彙列入年度代表字決選名單,《柯林斯字典》編纂人員解釋「封城」拔得頭籌,是因為「它統一了全球數十億人的經驗,集體在抗疫上扮演好自己的角色。」

《柯林斯字典》的紀錄顯示,今年「封城」的使用量超過25萬次,遠勝去年的4,000次。

《柯林斯字典》的候選年度代表字還包括:「coronavirus」(新冠病毒)、「BLM」(黑人的命也是命)、「key worker」(關鍵工作者)、「furlough」(無薪假)、「self-isolate」(自我隔離)、「social distancing」(社交距離)。

除此之外,遭美國總統川普強力封殺的短片分享平台「TikTok」,來自韓國的外來語、在鏡頭前狂嗑食物的「mukbang」(吃播),也都入選《柯林斯字典》的年度代表字名單。

多事的一年 考倒牛津字典

然而《牛津字典》的年度代表字卻前所未見宣告難產。牛津大學發新聞稿說:「或許有人說沒有字彙可以總結2020年發生的事件,以牛津的說法,我們認為是多到不知拿哪一個代表。」

牛津的報告提到,自今年3月以來愈來愈多人在家工作,「remote」及「remotely」(遠距)的使用量激增超過300%。今年疫情的關係,無論是開會或聚會多改成電話會議及視訊聊天,而與會者常常忘記關掉靜音,「on mute」(靜音)和「unmute」(取消靜音)的使用量「明顯上升」。

牛津另觀察到,「Black Lives Matter」(黑人的命也是命)及其縮寫BLM的使用次數大增。由於今年適逢美國總統大選,「conspiracy theory」(陰謀論)也常被提起,「QAnon」(匿名者Q、極右翼陰謀論)在過去一年使用量暴增960%。

精句選粹

The language of the COVID-19 pandemic,remote working and social movements best describe 2020, dictionary searches show.

延伸閱讀