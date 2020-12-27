北美｜疫情主宰年度代表字

《韋伯字典》及《柯林斯字典》分別選出 「pandemic」（大流行）和「lockdown」（封城）為2020年度代表字， 其他不少熱門字也與新冠疫情脫不了關係。

用新冠疫情總結2020年一點也不為過，從各大辭典公布的年度代表字可見一斑。《韋伯字典》與《字典網站》（Dictionary.com）不約而同選出「pandemic」（大流行）為2020年度代表字；《柯林斯字典》公布今年的代表字是「lockdown」（封城）。

但史無前例的是，《牛津字典》因今年是多事之秋，選不出代表字索性從缺。《牛津字典》強調，今年好幾個關鍵字都和新冠疫情脫不了關係，包括「大流行」和「封城」。

牛津還列舉其他幾個疫情相關的熱門字，例如「shelter-in-place」（居家避疫）、「bubbles」（泡泡）、「face masks」（口罩）、「essential workers」（必要工作者）。

《韋伯字典》指出，今年3月11日，也就是世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎全球大流行當天，「大流行」一詞在該網站的搜尋量，比去年同期暴增115,806％。同日《字典網站》的「大流行」查閱量，較去年激增13,575％。

《牛津字典》的報告也指出，今年「大流行」的使用量年增逾57,000％。

封城 是多國的噩夢

按照《韋伯字典》的定義，「大流行」指的是在廣大地理區域（例如多國或好幾大洲）爆發疾病，一般來說會影響相當多的人口。

《柯林斯字典》公布的年度代表字「封城」，是今年多國人民的噩夢，該字典日前張貼部落格文解釋，「封城」指的是「全球政府為緩和新冠肺炎擴散的防疫措施」。而《柯林斯字典》將此名詞定義為，「對旅行、社交接觸及公共空間使用，施以嚴格限制。」

好幾個疫情相關的字彙列入年度代表字決選名單，《柯林斯字典》編纂人員解釋「封城」拔得頭籌，是因為「它統一了全球數十億人的經驗，集體在抗疫上扮演好自己的角色。」

《柯林斯字典》的紀錄顯示，今年「封城」的使用量超過25萬次，遠勝去年的4,000次。

《柯林斯字典》的候選年度代表字還包括：「coronavirus」（新冠病毒）、「BLM」（黑人的命也是命）、「key worker」（關鍵工作者）、「furlough」（無薪假）、「self-isolate」（自我隔離）、「social distancing」（社交距離）。

除此之外，遭美國總統川普強力封殺的短片分享平台「TikTok」，來自韓國的外來語、在鏡頭前狂嗑食物的「mukbang」（吃播），也都入選《柯林斯字典》的年度代表字名單。

多事的一年 考倒牛津字典

然而《牛津字典》的年度代表字卻前所未見宣告難產。牛津大學發新聞稿說：「或許有人說沒有字彙可以總結2020年發生的事件，以牛津的說法，我們認為是多到不知拿哪一個代表。」

牛津的報告提到，自今年3月以來愈來愈多人在家工作，「remote」及「remotely」（遠距）的使用量激增超過300％。今年疫情的關係，無論是開會或聚會多改成電話會議及視訊聊天，而與會者常常忘記關掉靜音，「on mute」（靜音）和「unmute」（取消靜音）的使用量「明顯上升」。

牛津另觀察到，「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）及其縮寫BLM的使用次數大增。由於今年適逢美國總統大選，「conspiracy theory」（陰謀論）也常被提起，「QAnon」（匿名者Q、極右翼陰謀論）在過去一年使用量暴增960％。

精句選粹

The language of the COVID-19 pandemic,remote working and social movements best describe 2020, dictionary searches show.

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