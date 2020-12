北美｜加拿大財政因疫惡化

加拿大本年度預算赤字正以已開發國家中最快速度成長, 加國希望藉由這項大膽激進行動, 能獲得經濟的回報。

加拿大本財政年度(到明年3月底)預算赤字成長幅度正寫下已開發國家最高紀錄。不過該國政府看好這項大膽措施終將獲得回報。他們指出截至目前為止,許多就業機會已經回復、而且在借貸利率降至歷史低點之際,政府也有更多能力對經濟挹注更多資金。

不過有部分經濟學家警告,加國大手筆的支出恐將導致財政危機升高。目前已有一家國際信評機構提出預警,要對加國頂尖的AAA評等進行調降。

加國政府表示,到明年3月底為止的本年度預算赤字將激增到至少為3,816億加元,約占國內生產毛額(GDP)的17.5%,相當於上年度赤字393.9億加元的9.7倍,上年度預算赤字只占GDP的1.7%。相較之下,美國本財年的預算赤字則成長兩倍到3.1兆美元,占經濟產值的16.1%。

然而面臨疫情重創經濟,不只是加國砸重金刺激經濟,國際貨幣基金(IMF)預估全球政府將支出12兆美元來減緩因限制疫情擴散、而被迫實施封鎖措施導致經濟受到損害。加拿大花在與疫情相關的費用已高達3,820億加元,約等於2,940億美元,占該國經濟總產值的約19%。

加國央行第二把交椅韋金思(Carolyn Wilkins)強調,隨著利率已降至空前新低,商業活動也受到抑制,財政政策是活絡經濟有力工具。她說如果沒有龐大財政支出,加國復甦力道將遠不如目前水準。

財政惡化速度G20最快

不過IMF的數據也顯示,為扶持經濟,加國在疫情期間的財政體質已經急遽惡化,其速度為20國集團(G20)最快。

總部位於蒙大拿的Desjardins證券公司策略施金恩(Jimmy Jean)認為,如果錢花在正確的地方,加國經濟可望重振旗鼓,不過一旦失敗,這些緊急支出不僅徒勞無功,而且加國政府之後也沒有能力為疫後復甦提供動能。

基於第二波疫情襲擊使得經濟情勢再度轉壞,加國赤字很可能再度膨脹到近4,000億加元。不過該國政府也預測下個年度赤字可望縮減,將介於1,210到1,660億加元。

到目前為止,加國已恢復它在3月損失工作機會的8成,至於美國只恢復5成。另外加國7~9月經濟年率增長40.5%,締造歷史新高紀錄。不過該高成長率預料將在本季陷入遲滯,主要是為了因應疫情反撲,加國再度實施限制措施。

IMF預估,加拿大聯邦政府債務今年恐怕也將超越1兆加元,創史上首次紀錄,約占GDP的50%。若是涵蓋加國政府所有層級的債務,其比重更將陡升到占GDP的115%,遠超出2019年的89%。至於其他主要國家方面,美國今年債務占GDP比重預測為131%、英國為108%、德國則為73%。

政府債務遽增埋隱憂

惠譽今年6月率先把加國信貸評等從AAA降至AA+,它解釋政府債務遽增,與疫後政府恐無能力抑制債務成長,是它調降該國信評的主因。

目前除了惠譽調降加國信評,標普全球評等與穆迪投資者服務公司都仍維持該國AAA信評不變。

然而Leith Wheeler投資顧問公司固定收益分析師高定(Ryan Goulding)認為,加國的當前借貸相對下行風險較小。他說只要該國政府將重心聚焦在重建被疫情損害產能,信評調降不應該成令人憂心的議題。

精句選粹

Canada’s deficit is growing at the fastest rate among developed nations as it seeks to prop up its economy during the Covid-19 pandemic.



延伸閱讀